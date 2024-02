"Maischberger" heute am 20. Februar 2024: Das sind die Gäste und das Thema

Bei "Maischberger" heute am 20. Februar 2024 diskutieren sieben Gäste über aktuelle Themen. Dabei geht es auch um einen Tod, der bei vielen für Bestürzung sorgte.

Wenn Sandra Maischberger heute Abend mit ihrer Talkshow auf Sendung geht, hat sie sieben Gäste im Studio. Diese diskutieren über zwei unterschiedliche Themen.

Worum geht es? Und welche Gäste sind bei "Maischberger" am 20. Februar 2024 dabei? Hier bekommen Sie die wichtigsten Infos zur aktuellen Folge, die am Dienstag etwas später als gewohnt in der ARD läuft.

"Maischberger": Gäste heute am 20.2.24

Bevor weiter unten das Thema genauer ausgeführt wird, bekommen Sie hier erst einmal einen Überblick über die Gäste bei "Maischberger" heute Abend. So hat der Sender die Teilnehmer der Diskussion angekündigt:

Irina Scherbakowa : Mitgründerin der mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichneten russischen Bürgerrechtsorganisation Memorial

Mitgründerin der mit dem ausgezeichneten russischen Bürgerrechtsorganisation Memorial Thomas Roth : ehemaliger Leiter des ARD -Studios in Moskau

ehemaliger Leiter des -Studios in Marie-Agnes Strack-Zimmermann : FDP-Verteidigungspolitikerin

FDP-Verteidigungspolitikerin Amira Mohamed Ali : Co-Vorsitzende des Bündnis Sahra Wagenknecht

Co-Vorsitzende des Bündnis Christian Rach : Spitzenkoch und TV-Moderator

Spitzenkoch und TV-Moderator Iris Sayram: Korrespondentin im ARD -Hauptstadtstudio

Korrespondentin im -Hauptstadtstudio Paul Ronzheimer : stellvertretender Bild-Chefredakteur und Kriegsreporter.

Thema bei "Maischberger" heute am 20. Februar 2024

Der Tod des russischen Oppositionellen Alexej Nawalny hat weltweit bei vielen Politikerinnen und Politikern für Bestürzung gesorgt. Seine Witwe Julija Nawalnaja sagte bei der Münchener Sicherheitskonferenz: "Putin und alle, die für ihn arbeiten: Sie werden nicht straflos ausgehen." In der aktuellen "Maischberger"- Folge sprechen Bürgerrechtlerin Irina Scherbakowa und Journalist Thomas Roth über den Tod von Nawalny und die Folgen.

Im zweiten Gespräch der Talkshow diskutieren zwei Politikerinnen über die militärische Unterstützung für die Ukraine, die dazu sehr unterschiedliche Meinungen haben. FDP-Politikeirn Marie-Agnes Strack-Zimmermann wird in der Ankündigung zur Folge so zitiert: "Es wird Zeit, dass Europa sich darauf vorbereitet, sich selbst verteidigen zu können." Von Amira Mohamed Ali, Co-Vorsitzende des Bündnis Sahra Wagenknecht, heißt es hingegen: "Wir brauchen jetzt Deeskalation und Verhandlungen statt weiterer Kriegsvorbereitungen."

Christian Rach, Iris Sayram und Paul Ronzheimer begleiten die Sendung und kommentieren die Diskussionen zu den verschiedenen Themen.

"Maischberger" heute: Übertragung im TV oder Live-Stream

"Maischberger" läuft heute am 20. Februar 2024 etwas später als sonst: Die Sendung ist ab 23.05 Uhr in der ARD zu sehen. Außerdem gibt es auf der Seite des Senders einen Live-Stream.

"Maischberger": Wiederholung im TV und in der Mediathek

Zur "Maischberger"-Sendung vom 20. Februar 2024 werden zwei Wiederholungen angeboten. Eine läuft zur besten Sendezeit, die andere mitten in der Nacht.

Das sind alle Sendetermine zur aktuellen "Maischberger"-Folge 793:

20.02.2024, 22.50 Uhr: ARD

21.02.2024, 02.05 Uhr: ARD

21.02.2024, 20.15 Uhr: tagesschau24

Außerdem lässt sich die "Maischberger"-Sendung auch im Online-Stream nachholen. Alle Folgen werden in der Mediathek der ARD angeboten.

Talkshow "Maischberger": Sendetermine der nächsten Folgen

"Maischberger" ist in der Regel am Dienstag und Mittwoch ab 22.50 Uhr in der ARD zu sehen - auch wenn es wie bei der aktuellen Folge zu Verschiebungen kommen kann. Für die nächsten Wochen sind regelmäßige Sendetermine angekündigt:

20.02.2024, 23.05 Uhr

21.02.2024, 22.50 Uhr

27.02.2024, 22.50 Uhr

28.02.2024, 22.50 Uhr

05.03.2024, 22.50 Uhr

06.03.2024, 22.50 Uhr

12.03.2024, 22.50 Uhr

13.03.2024, 22.50 Uhr

19.03.2024, 22.50 Uhr

20.03.2024, 22.50 Uhr

