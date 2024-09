"Maischberger" heute am 24.9.24: Das sind die Gäste und die Themen

Bei „Maischberger“ heute Abend gibt es zwei Gespräche, die denselben Anlass haben. Hier erfahren Sie, um welche Themen es geht und welche Gäste Sandra Maischberger im Studio hat.

Dazu gibt es weitere Infos zur „Maischberger“-Sendung vom 24.9.24, die ab 22.50 Uhr in der ARD zu sehen ist. Wir informieren unter anderem über Übertragung, Wiederholungen und weitere Sendetermine.

"Maischberger": Gäste heute am 24.9.24

Politiker, Journalisten und ein bekannter deutscher Musiker - das sind die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Diskussionen.

Hier bekommen Sie den Überblick über de Gäste bei „Maischberger“ heute Abend, wie der Sender sie angekündigt hat:

Thorsten Frei (CDU): Erster Parlamentarischer Geschäftsführer der Unionsfraktion

Sevim Dagdelen (BSW): Außenpolitikerin

Matthias Platzeck (SPD): ehemaliger Ministerpräsident von Brandenburg

Sebastian Krumbiegel: Frontmann der Band „Die Prinzen

Robin Alexander: stellvertretender Welt -Chefredakteur

Julie Kurz: ARD -Korrespondentin im Hauptstadtstudio

Themen bei "Maischberger" heute am 24.9.24

Das Wahlergebnis der Landtagswahl 2024 in Brandenburg beherrscht aktuell als Thema die Talkshows in Deutschland - die SPD war stärkste Kraft geworden, aber nur knapp vor der AfD. Bei „Maischberger“ vom 24.9.24 drehen sich beide Gespräche darum.

Im ersten Gespräch geht es konkret um eine mögliche Koalition von CDU und Bündnis Sahra Wagenknecht. Thorsten Frei (CDU) und Sevim Dağdelen (BSW) diskutieren miteinander. Die beiden Parteien sind sich bei vielen Positionen uneins - auch beim Thema Ukraine. So will Dağdelen laut Ankündigung zur Sendung in einem Koalitionsvertrag festschreiben lassen, dass sich die Landesregierung gegen weitere Waffenlieferungen an die Ukraine ausspricht. Frei lehnt das ab. Er wird vom Sender so zitiert: „Wir werden uns mit Sicherheit vom BSW nicht die außenpolitische Linie der Union vorgeben lassen.“

Außerdem spricht Moderatorin Sandra Maischberger mit dem langjährigen Ministerpräsidenten von Brandenburg, Matthias Platzeck (SPD), über die Landtagswahl. Sein Nachfolger Dietmar Woidke steht nun vor schwierigen Koalitionsverhandlungen.

"Maischberger" heute: Übertragung im TV oder Live-Stream

"Maischberger" ist am 24.9.24 ab 22.50 Uhr in der ARD zu sehen. Die Übertragung gibt es aber nicht nur im Free-TV, sondern auch kostenlos im Live-Stream auf der Seite des Senders.

"Maischberger": Wiederholung im TV und in der Mediathek

Wer die "Maischberger"-Sendung vom 24.9.24 verpasst, hat noch zwei Gelegenheiten, sie im Fernsehen nachzuholen. Eine der beiden Wiederholungen läuft allerdings mitten in der Nacht.

Das sind die Sendetermine der aktuellen „Maischberger“-Folge 830 mit der Erstausstrahlung und den beiden Wiederholungen:

24.09.2024, 22.50 Uhr: ARD

25.09.2024, 01.50 Uhr: ARD

25.09.2024, 20.15 Uhr: tagesschau24

Darüber hinaus gibt es auch eine Wiederholung in der Mediathek der ARD. Dort lassen sich die Folgen von „Maischberger“ kostenlos im Online-Stream nachholen.

Talkshow "Maischberger": Sendetermine der nächsten Folgen

"Maischberger" läuft immer am Dienstag und Mittwoch ab 22.50 Uhr in der ARD. Es kann zu Ausfällen kommen, in den kommenden Wochen ist die Talkshow aber regelmäßig zu sehen. Am 16. Oktober startet sie nur 15 Minuten später als gewohnt. Das sind die nächsten Sendetermine von „Maischberger“ samt Sendezeit:

Dienstag, 24.9.2024, 22.50 Uhr: Folge 830

Mittwoch, 25.9.2024, 22.50 Uhr: Folge 831

Dienstag, 1.10.2024, 22.50 Uhr: Folge 832

Mittwoch, 2.10.2024, 22.50 Uhr: Folge 833

Dienstag, 8.10.2024, 22.50 Uhr: Folge 834

Mittwoch, 9.10.2024, 22.50 Uhr: Folge 835

Dienstag, 15.10.2024, 22.50 Uhr: Folge 836

Mittwoch, 16.10.2024, 23.05 Uhr: Folge 837

(sge)