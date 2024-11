„Maischberger“ heute am 26.11.24: Das sind die Gäste und das Thema

Wenn Sandra Maischberger heute Abend auf Sendung geht, hat sie sechs Gäste im Studio. Bei den Themen geht es um die Zukunft von Deutschland.

Hier bekommen Sie die Infos zur Talkshow „Maischberger“ am 26.11.24, die ab 22.50 Uhr in der ARD läuft. In diesem Artikel geht es nicht nur um die Gäste und das Thema, sondern auch um die Übertragung, die Wiederholung und die nächsten Sendetermine.

"Maischberger": Gäste heute am 26.11.24

Sandra Maischberger hat sechs Teilnehmerinnen und Teilnehmer in ihrer Diskussionsrunde.

Das sind die Gäste von „Maischberger“ heute Abend, wie der Sender sie angekündigt hat:

Peer Steinbrück (SPD): ehemaliger Bundesfinanzminister und Ex-Kanzlerkandidat

Carsten Breuer: Generalinspekteur der Bundeswehr

Claudia Major: Expertin für Sicherheitspolitik

Amelie Fried: Autorin und Journalistin

Ulrike Herrmann: Wirtschaftskorrespondentin der taz

Jan Fleischhauer: Focus -Kolumnist

Themen bei "Maischberger" heute am 26.11.24

Die SPD hat Olaf Scholz als Kanzlerkandidaten nominiert. Um im Amt zu bleiben, müsste er allerdings eine schwierige Aufholjagd schaffen. Die SPD liegt in Umfragen zur Bundestagswahl 2025 deutlich hinter der Union mit dem Kanzlerkandidaten Friedrich Merz. Sandra Maischberger spricht in der aktuellen Sendung mit dem früheren SPD-Kanzlerkandidaten Peer Steinbrück. In der Ankündigung nennt der Sender dieses Zitat von ihm: „Sollte sich eine Mehrheit aus SPD und der Union ergeben, hielte ich dies für die beste aller denkbaren Varianten, sofern sich eine solche große Koalition auf eine Agenda 2030 verständigt und dem Land wieder Zuversicht und Zukunftsvertrauen gibt.“

Im zweiten Gespräch der aktuellen „Maischberger“-Sendung vom 26.11.24 geht es um die „Zeitenwende bei der Bundeswehr“. Der Generalinspekteur der Bundeswehr Carsten Breuer diskutiert mit Sicherheitsexpertin Claudia Major darüber.

Die Journalistinnen und Journalisten Amelie Fried, Jan Fleischhauer und Ulrike Herrmann begleiten die Gespräche und kommentieren sie.

Talkshow "Maischberger": Übertragung heute im TV oder Live-Stream

"Maischberger“ ist heute am 26.11.24 zur gewohnten Sendezeit ab 22.50 Uhr in der ARD zu sehen. Parallel zur Übertragung im Free-TV gibt es auch kostenlos einen Live-Stream auf der Seite des Senders.

"Maischberger": Wiederholung im TV und in der Mediathek

Zur „Maischberger“-Sendung vom 26.11.24 gibt es zwei Wiederholungen. Eine davon läuft im Ersten, die andere auf dem Sender tagesschau24.

Das sind alle Sendetermine zur aktuellen „Maischberger“-Folge 845 im TV mit der Erstausstrahlung und den zwei Wiederholungen:

26.11.2024, 22.50 Uhr: ARD

27.11.2024, 01.50 Uhr: ARD

27.11.2024, 20.15 Uhr: tagesschau24

Alle „Maischberger“-Sendungen lassen sich auch in der Mediathek der ARD als Wiederholung sehen. Dort sind sie im Online-Stream aufrufbar.

Talkshow mit Sandra Maischberger: Sendetermine der nächsten Folgen

"Maischberger" ist in der Regel zweimal in der Woche zu sehen: am Dienstag und Mittwoch ab 22.50 Uhr in der ARD. Es kann aber immer wieder zu kurzen Pausen kommen. So wurde für den 3. Dezember keine Folge angekündigt. Das sind die nächsten Sendetermine samt Sendezeit:

Dienstag, 26.11.2024, 22.50 Uhr: Folge 845

Mittwoch, 27.11.2024, 22.50 Uhr: Folge 846

Mittwoch, 4.12.2024, 22.50 Uhr: Folge 847

Dienstag, 10.12.2024, 22.50 Ihr: Folge 848

Mittwoch, 11.12.2024, 22.50 Uhr: Folge 849

Dienstag, 17.12.2024, 22.50 Uhr: Folge 850

