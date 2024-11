Maischberger heute am 5.11.24 mit Sondersendung: Diese 18 Gäste sind dabei

Dass es sich bei „Maischberger“ heute Abend um eine Sondersendung handelt, zeigt schon die Anzahl der Gäste: 18 Teilnehmerinnen und Teilnehmer gehören am 5.11.24 zu den Diskussionsrunden. Sie nehmen sich das größte Thema des Tages vor: die US-Wahl 2024.

Hier finden Sie die Infos zur aktuellen Folge der Talkshow „Maischberger“, die am 5.11.24 ab 22.50 Uhr in der ARD läuft. Dabei geben wir nicht nur einen Überblick über die Gäste. Sie erfahren auch das Wichtigste rund um Übertragung, Wiederholung und nächste Sendetermine.

Übrigens: Bei uns auf der Seite sehen Sie die letzten Umfrage-Ergebnisse zur US-Wahl 2024. Außerdem erfahren Sie, wann es die Hochrechnungen und Ergebnisse aus den USA gibt.

"Maischberger": Gäste heute am 5.11.24

Die Liste der Gäste von Sandra Maischberger heute Abend ist sehr lang. Dazu gehören unter anderem deutsche Politikerinnen und Politiker, Journalistinnen und Journalisten und Vertreter aus den USA.

Das ist der Überblick über die 18 Gäste von „Maischberger“ am 5.11.24, wie der Sender sie angekündigt hat.

Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU): ehemaliger Bundesverteidigungsminister

Emily Haber: ehemalige Botschafterin Deutschlands in den USA

Serap Güler (CDU): Verteidigungspolitikerin

Beatrix von Storch (AfD): stellvertretende Fraktionsvorsitzende

Eric T. Hansen: US-Autor und Trump-Wähler

Constance Chucholowski: Democrats Abroad

Martin Richenhagen: deutsch-amerikanischer Manager

Ralf Stegner (SPD): Außenpolitiker

Norbert Röttgen (CDU): Außenpolitiker

Brenda Lawrence: ehemalige Kongressabgeordnete der US-Demokraten

Andrew Langer: konservativer Aktivist und Trump-Unterstützer

Ingo Zamperoni: Tagesthemen-Moderator

Hannes Jaenicke: deutsch-amerikanischer Schauspieler

Daniela Schwarzer: Außenpolitik-Expertin

Jan Fleischhauer: Focus -Journalist

Gayle Tufts: deutsch-amerikanische Entertainerin

Cherno Jobatey: Journalist und Moderator

Anna Schneider: Chefreporterin von Die Welt

Themen bei "Maischberger" heute am 5.11.24

In der aktuellen „Maischberger“-Folge dreht sich alles um die US-Wahl 2024. Die Gäste nehmen sich dabei verschiedene Aspekte vor. Wie könnte die Wahl in den USA ausgehen? Was sind die Auswirkungen auf Deutschland? Und würde Donald Trump eine Niederlage akzeptieren?

Talkshow "Maischberger": Übertragung heute im TV oder Live-Stream

"Maischberger“ ist heute am 5.11.24 ab 22.50 Uhr in der ARD zu sehen. Neben der Übertragung im Free-TV gibt es auch einen Live-Stream auf der Seite des Senders.

"Maischberger": Wiederholung im TV und in der Mediathek

Normalerweise gibt es zu „Maischberger“ eine oder mehrere Wiederholungen im Fernsehen. Die Diskussion am Dienstag bezieht sich aber auf so einen aktuellen Zwischenstand der US-Wahl 2024, dass keine TV-Wiederholungen angekündigt wurden. Stattdessen läuft die Folge gleichzeitig zur Ausstrahlung in der ARD auch auf tagesschau24.

Das sind damit die beiden Möglichkeiten, die „Maischberger“-Folge 838 am 5.11.24 zu sehen:

5.11.2024, 22.50 Uhr: ARD

5.11.2024, 22.50 Uhr: tagesschau24

Es gibt trotzdem eine Möglichkeit, die Sendung später noch nachzuholen. Nach der Ausstrahlung im TV wird die Folge in der Mediathek der ARD veröffentlicht. Dort steht sie dann kostenlos im Online-Stream bereit.

Talkshow mit Sandra Maischberger: Sendetermine der nächsten Folgen

"Maischberger" ist in der Regel dienstags und mittwochs ab 22.50 Uhr in der ARD zu sehen. Es kann aber immer wieder zu Verschiebungen oder zu Ausfällen kommen. Auch in den kommenden Wochen sind die Sendetermine und Sendezeiten nicht immer ganz regelmäßig. Das ist der Überblick:

Dienstag, 5.11.2024, 22.50 Uhr: Folge 838

Mittwoch, 6.11.2024, 21.00 Uhr: Folge 839

Dienstag, 12.11.2024, 22.50 Uhr: Folge 840

Mittwoch, 13.11.2024, 22.50 Uhr: Folge 841

Dienstag, 19.11.2024, 22.50 Uhr: Folge 842

Mittwoch, 20.11.2024, 21.45 Uhr: Folge 843

Dienstag, 26.11.2024, 22.50 Uhr: Folge 844

Mittwoch, 27.11.2024, 22.50 Uhr: Folge 845

Dienstag, 3.12.2024, 22.50 Uhr: Folge 846

Dienstag, 10.12.2024, 22.50 Ihr: Folge 847

Mittwoch, 11.12.2024, 22.50 Uhr: Folge 848

