"Maischberger" heute am 6.11.24: Das sind die Gäste und das Thema

Die Gäste von Sandra Maischberger heute Abend nehmen sich das Thema vor, das die Schlagzeilen beherrscht: die Ergebnisse der US-Wahl 2024. Hier erfahren Sie, wer in der Talkshow dabei ist.

Wir informieren aber nicht nur über das Thema und die Gäste der aktuellen „Maischberger“-Sendung, die am 6.11.24 deutlich früher als gewohnt in der ARD läuft. Es geht auch um die Sendezeit, die Wiederholungen und die nächsten Sendetermine.

"Maischberger": Gäste heute am 6.11.24

Sieben Teilnehmerinnen und Teilnehmer gehören zur Diskussionsrunde der Talkshow. Dazu zählt auch der ehemalige Trump-Berater John Bolton.

Das sind die Gäste bei „Maischberger“ heute Abend, wie der Sender sie angekündigt hat:

John Bolton: ehemaliger Diplomat und Trump-Berater

Armin Laschet (CDU): ehemaliger Parteivorsitzender

Ron Williams: US-Schauspieler

Eric T. Hansen: US-Autor

Claus Kleber: Journalist und langjähriger USA-Korrespondent

Melinda Crane: US-Journalistin

Claus Strunz: Redaktionsleiter von Euronews

Themen bei "Maischberger" heute am 6.11.24

Monatelang hat die Welt vor der US-Wahl 2024 auf den Wahlkampf von Donald Trump und Kamala Harris geblickt. Die Umfragen vor der Wahl sahen Kamala Harris vorn, aber sie lagen falsch: Es sieht alles danach aus, dass Donald Trump der nächste Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika wird.

Wie lässt sich der Erfolg von Trump erklären? Und was bedeutet er für Deutschland und die Welt? Solche Fragen werden sich die Gäste von Sandra Maischberger am 6.11.24 vornehmen.

Talkshow "Maischberger": Übertragung heute im TV oder Live-Stream

"Maischberger“ ist am 6.11.24 deutlich früher als gewohnt in der ARD zu sehen: Es geht nicht wie gewohnt um 22.50 Uhr los, sondern schon um 21 Uhr. Neben der Übertragung im Free-TV gibt es auch kostenlos einen Live-Stream auf der Seite des Senders.

"Maischberger": Wiederholung im TV und in der Mediathek

Die „Maischberger“-Sendung zu den Folgen der US-Wahl ist am 6.11.24 ab 21 Uhr sowohl in der ARD als auch auf tagesschau24 zu sehen. Wer um diese Uhrzeit keine Zeit hat, bekommt aber auch noch zwei Möglichkeiten, die Sendung als Wiederholung im Fernsehen nachzuholen.

Das sind die Sendetermine zur aktuellen „Maischberger“-Folge 839 inklusive der beiden Wiederholungen:

06.11.2024, 21.00 Uhr: ARD

06.11.2024, 21.00 Uhr: tagesschau24

07.11.2024, 03.25 Uhr: ARD

08.11.2024, 01.05 Uhr: 3Sat

Unabhängig davon lässt sich „Maischberger“ immer auch in der Mediathek der ARD nachholen. Dort steht nach der Erstausstrahlung auch die neue Folge im Online-Stream bereit.

Talkshow mit Sandra Maischberger: Sendetermine der nächsten Folgen

"Maischberger" ist in der Regel dienstags und mittwochs ab 22.50 Uhr in der ARD zu sehen. So wie bei der aktuellen Folge kann es aber vorkommen, dass sich die Sendezeit verschiebt. Außerdem kann es immer wieder zu Pausen kommen. So wurden die Sendetermine für die kommenden Wochen angekündigt:

Mittwoch, 6.11.2024, 21.00 Uhr: Folge 839

Dienstag, 12.11.2024, 22.50 Uhr: Folge 840

Mittwoch, 13.11.2024, 22.50 Uhr: Folge 841

Dienstag, 19.11.2024, 22.50 Uhr: Folge 842

Mittwoch, 20.11.2024, 21.45 Uhr: Folge 843

Dienstag, 26.11.2024, 22.50 Uhr: Folge 844

Mittwoch, 27.11.2024, 22.50 Uhr: Folge 845

Dienstag, 3.12.2024, 22.50 Uhr: Folge 846

Dienstag, 10.12.2024, 22.50 Ihr: Folge 847

Mittwoch, 11.12.2024, 22.50 Uhr: Folge 848

(sge)