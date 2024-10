"Maischberger" heute am 8.10.24: Das sind die Gäste und die Themen

In der Sendung „Maischberger“ heute Abend geht es um zwei aktuelle Themen. Darüber sprechen insgesamt sechs Gäste - darunter auch eine befreite Hamas-Geisel.

Worüber spricht Moderatorin Sandra Maischberger mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Gespräche? Hier bekommen Sie die Infos zur aktuellen Talkshow-Ausgabe, die am 8.10.24 ab 22.50 Uhr in der ARD zu sehen ist. Dabei geht es auch um die Übertragung, die Wiederholung und die nächsten Sendetermine.

"Maischberger": Gäste heute am 8.10.24

Eine befreite Hamas-Geisel, eine Ministerpräsidentin und vier Journalistinnen und Journalisten - das sind die Gäste bei „Maischberger“ heute Abend.

Hier geben wir den Überblick über die Teilnehmer der Gespräche, wie der Sender sie angekündigt hat:

Manuela Schwesig (SPD): Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern

Aviva Siegel: befreite Hamas-Geisel

Sophie von der Tann: ARD -Korrespondentin in Tel Aviv

Werner Sonne: Journalist und Autor

Christoph Schwennicke: Mitglied der Chefredaktion von t-online

Kerstin Palzer: Korrespondentin im ARD -Hauptstadtstudio

Themen bei "Maischberger" heute am 8.10.24

Sandra Maischberger spricht mit Manuela Schwesig über die Krise der SPD. Die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern wird in der Ankündigung zur Sendung in Hinblick auf die Bundestagswahl 2025 so zitiert: „Olaf Scholz ist Bundeskanzler und ich gehe davon aus, dass er als Kanzlerkandidat ins Rennen gehen wird.“ Aber klar sei auch, dass sich etwas ändern müsse - inhaltlich und im Auftreten. Die Ampel-Koalition sei schädlich für die SPD.

Im zweiten Gespräch geht es um den Jahrestag des Terrorangriffs der Hamas in Israel. Dabei redet die befreite Hamas-Geisel Aviva Siegel mit Sophie von der Tann, die ARD-Korrespondentin in Tel Aviv ist.

Drei Journalistinnen und Journalisten begleiten die Sendung und kommentieren die Gespräche: Werner Sonne, Christoph Schwennicke und Kerstin Palzer.

Talkshow "Maischberger": Übertragung heute im TV oder Live-Stream

"Maischberger“ ist am 8.10.24 zur normalen Sendezeit ab 22.50 Uhr in der ARD zu sehen. Neben der Übertragung im Free-TV gibt es auch einen kostenlosen Live-Stream auf der Seite des Senders.

"Maischberger": Wiederholung im TV und in der Mediathek

Wer die "Maischberger"-Sendung vom 8.10.24 verpasst, hat zwei Chancen, sie im TV nachzuholen: Eine Wiederholung läuft in der ARD, die andere auf tagesschau24.

Das sind alle Sendetermine der aktuellen „Maischberger“-Folge 834 mit der Erstausstrahlung und den Wiederholungen:

08.10.2024, 22.50 Uhr: ARD

09.10.2024, 01.50 Uhr: ARD

09.10.2024, 20.15 Uhr: tagesschau24

Es gibt aber nicht nur im Fernsehen Wiederholungen. Die Folgen von „Maischberger“ werden auch in der Mediathek der ARD veröffentlicht. Dort stehen sie kostenlos im Online-Stream bereit.

Talkshow mit Sandra Maischberger: Sendetermine der nächsten Folgen

"Maischberger" ist in der Regel dienstags und mittwochs ab 22.50 Uhr in der ARD zu sehen. Bei der Sendezeit kann es gelegentlich Abweichungen geben. Außerdem pausiert die Talkshow immer wieder. So gibt es zwischen dem 16. Oktober und dem 5. November keine neuen Folgen zu sehen. Das sind die nächsten Sendetermine:

Dienstag, 8.10.2024, 22.50 Uhr: Folge 834

Mittwoch, 9.10.2024, 22.50 Uhr: Folge 835

Dienstag, 15.10.2024, 22.50 Uhr: Folge 836

Mittwoch, 16.10.2024, 23.05 Uhr: Folge 837

Dienstag, 5.11.2024, 22.50 Uhr: Folge 838

Mittwoch, 6.11.2024, 21.00 Uhr: folge 839

Dienstag, 12.11.2024, 22.50 Uhr: Folge 840 Mittwoch, 13.11.2024, 22.50 Uhr: Folge 841

(sge)