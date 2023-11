"Maischberger" heute am 22. November 2023: Das sind Gäste und Thema

Die Gäste bei "Maischberger" heute am 22. November 2023 diskutieren über aktuelle Themen. Hier erfahren Sie, wer in der ARD-Talkshow dabei ist.

In der Talkshow " Maischberger" heute Abend geht es um zwei verschiedene Themen. Insgesamt hat Moderatorin Sandra Maischberger sechs Gäste im Studio, um darüber zu sprechen.

In diesem Artikel geht es nicht nur um Gäste und Thema der Sendung, die am 22. November 2023 in der ARD läuft. Sie bekommen auch die Infos rund um Sendezeit, Übertragung und Wiederholung.

"Maischberger": Gäste heute am 22. November 2023

Die Themen werden weiter unten genauer ausgeführt. Hier bekommen Sie erst einmal einen Überblick über die Gäste bei "Maischberger" heute Abend, wie der Sender sie angekündigt hat:

Gerhart Baum ( FDP ): ehemaliger Bundesinnenminister

ehemaliger Bundesinnenminister Alexander Gauland : Ehrenvorsitzender der AfD

: Ehrenvorsitzender der Bettina Böttinger : Talkmasterin und Produzentin

Talkmasterin und Produzentin Hannes Jaenicke : Schauspieler

Schauspieler Susanne Gaschke : Autorin der Neuen Zürcher Zeitung

Autorin der Neuen Zürcher Zeitung Markus Feldenkirchen : Spiegel-Journalist

Thema bei "Maischberger" heute am 22. November 2023

Das erste Thema der Talkshow dreht sich um die AfD. Der Verfassungsschutz hat die AfD-Landesverbände in Thüringen und Sachsen-Anhalt als erwiesen rechtsextremistisch eingestuft. Bei "Maischberger" geht es laut Ankündigung unter anderem um die Fragen, wie gefährlich die Partei ist und ob sie verboten werden sollte. Der ehemalige Bundesinnenminister Gerhart Baum von der FDP diskutiert mit dem AfD-Ehrenvorsitzenden Alexander Gauland darüber.

Bettina Böttinger hat im WDR 30 Jahre lang Talkshows moderiert, 17 Jahre lang den "Kölner Treff" - und hat nun damit aufgehört. Sandra Maischberger spricht mit der Talkmasterin über ihre Karriere, aber auch über ihr Privatleben. In der Ankündigung wird Bettina Böttinger so zitiert: "Was wir hier beim 'Kölner Treff' gemacht haben, hat natürlich großen Spaß gemacht. Aber ich finde, irgendwo war es auch ein sinnvolles Stück Demokratie."

Hannes Jaenicke, Susanne Gaschke und Markus Feldenkirchen begleiten die Gespräche, indem sie erklären, kommentieren und diskutieren.

"Maischberger" heute: Übertragung im TV oder Live-Stream

"Maischberger" wird am 22. November 2023 von 22.50 bis 0.05 Uhr in der ARD gezeigt. Die Sendung gibt es aber nicht nur im Free-TV, sondern auch im Live-Stream auf der Seite des Senders.

"Maischberger": Wiederholung im TV und in der Mediathek

Zur "Maischberger"-Sendung vom 22. November 2023 wird nicht nur eine Wiederholung angeboten, sondern gleich drei. Die laufen auf verschiedenen Sendern.

Hier erfahren Sie, wann und wo Sie "Maischberger" nachholen können:

23.11.2023, 03.20 Uhr: ARD

23.11.2023, 20.15 Uhr: tagesschau24

24.11.2023, 01.10 Uhr: 3Sat

Außerdem steht die Folge nach der Erstausstrahlung auch im Online-Stream bereit. Sie finden die Ausgaben von "Maischberger" in der Mediathek der ARD.

Talkshow "Maischberger": Sendetermine der nächsten Folgen

"Maischberger" läuft am Dienstag und Mittwoch um 22.50 Uhr in der ARD - zumindest in den meisten Fällen. Es kann nämlich auch zu Verschiebungen bei der Sendezeit oder zu Ausfällen kommen. So beginnt die Folge am 29. November etwas später. Das sind die nächste Sendetermine:

22.11.2023, 22.50 Uhr

28.11.2023, 22.50 Uhr

29.11.2023, 23.05 Uhr

06.12.2023, 22.50 Uhr

