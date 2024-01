"Maischberger" heute am 10. Januar 2024: Das sind Gäste und Thema

Bei "Maischberger" heute am 10. Januar 2024 diskutieren sechs Gäste über aktuelle Themen. Hier bekommen Sie die Infos zur aktuellen Ausgabe der ARD-Talkshow.

Bei " Maischberger" heute Abend geht es nicht nur um ein Thema, sondern gleich um mehrere Themen. In diesem Artikel erfahren Sie, worum es geht und welche Gäste dabei sind.

Außerdem erhalten Sie noch mehr Infos zur Talkshow von Sandra Maischberger, die am 10. Januar 2024 ab 22.50 Uhr in der ARD läuft. Dabei geht es unter anderem um die Übertragung, die Wiederholung und die weiteren Sendetermine.

"Maischberger": Gäste heute am 10. Januar 2024 mit Christian Lindner

Weiter unten werden die Themen genauer ausgeführt. Hier erhalten Sie erst einmal einen Überblick über die Gäste bei "Maischberger" heute Abend, zu denen drei Politiker von verschiedenen Parteien gehören. So wurden sie vom Sender angekündigt:

Christian Lindner ( FDP ): Bundesfinanzminister und FDP-Parteichef

Bundesfinanzminister und FDP-Parteichef Roderich Kiesewetter ( CDU ): Außenpolitiker

Außenpolitiker Klaus Ernst (BSW): Mitglied vom Bündnis Sahra Wagenknecht

Mitglied vom Bündnis Helmut Markwort : Focus -Gründer und Publizist

-Gründer und Publizist Melanie Amann : stellvertretende Chefredakteurin des Spiegel

stellvertretende Chefredakteurin des Spiegel Jagoda Marinić : Autorin und Stern-Kolumnistin

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Thema bei "Maischberger" heute am 10. Januar 2024

Sandra Maischberger spricht mit Bundesfinanzminister Christian Lindner über den Streit um das Geld in der Ampel-Regierung. Der FDP-Chef wird in der Ankündigung zur aktuellen Talkshow-Ausgabe so zitiert: "Manche träumen noch von Steuererhöhungen oder eben Umgehungen der Schuldenbremse - es wird sie nicht geben."

Über den Krieg in der Ukraine diskutieren CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter und Klaus Ernst vom Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW). Während Kiesewetter dafür wirbt, die Ukraine stärker zu unterstützen, ist Ernst ein Kritiker der Waffenlieferungen.

Der Focus-Gründer Helmut Markwort, die stellvertretende Spiegel-Chefredakteurin Melanie Amann und die Stern-Kolumnistin Jagoda Marinić begleiten die Sendung. Sie erklären und kommentieren, diskutieren aber auch mit.

Lesen Sie dazu auch

"Maischberger" heute: Übertragung im TV oder Live-Stream

"Maischberger" läuft am 10. Januar 2023 zur gewohnten Sendezeit in der ARD: ab 22.50 Uhr. Außerdem wird auf der Seite des Senders ein Live-Stream angeboten.

"Maischberger": Wiederholung im TV oder in der Mediathek

Zur "Maischberger"-Sendung vom 10. Januar 2024 werden direkt vier Wiederholungen angeboten. Drei davon laufen mitten in der Nacht, die vierte zur besten Sendezeit.

Das sind alle Sendetermine der aktuellen "Maischberger"-Folge 785:

10.01.2024, 22.50 Uhr: ARD

11.01.2024, 00.20 Uhr: WDR

11.01.2024, 03.20 Uhr: ARD

11.01.2024, 20.15 Uhr: tagesschau24

12.01.2024, 00.40 Uhr: 3Sat

Außerdem stehen alle Folge von Maischberger nach der Erstausstrahlung in der Mediathek der ARD als Stream bereit.

Talkshow "Maischberger": Sendetermine der nächsten Folgen

"Maischberger" läuft normalerweise am Dienstag und Mittwoch ab 22.50 Uhr in der ARD. Allerdings gibt es in den nächsten Wochen einige Folgen, die ausfallen: am 30. Januar und am 6. und 7. Februar. Das sind damit die nächsten Sendetermine der Talkshow samt Sendezeit:

09.01.2024, 22.50 Uhr

10.01.2024, 22.50 Uhr

16.01.2024, 22.50 Uhr

17.01.2024, 22.50 Uhr

23.01.2024, 22.50 Uhr

24.01.2024, 22.50 Uhr

31.01.2024, 22.50 Uhr

13.02.2024, 22.50 Uhr

14.02.2024, 22.50 Uhr

(sge)