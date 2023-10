"Maischberger" heute am 10. Oktober 2023: Gäste und Thema

In der Talkshow "Maischberger" heute am 10. Oktober 2023 geht es um mehr als nur ein Thema. Diese Gäste sind in der aktuellen Sendung dabei.

Wenn Sandra Maischberger heute Abend auf Sendung geht, diskutieren sie und ihre Gäste über zwei aktuelle Themen. Worum geht es und wer ist alles dabei?

Hier erfahren Sie nicht nur Thema und Gäste von "Maischberger" am 10. Oktober 2023. Sie bekommen auch weitere Infos zur Talkshow, die ab 22.50 Uhr in der ARD läuft - rund um Übertragung, Wiederholung und weitere Sendetermine.

"Maischberger": Gäste heute am 10. Oktober 2023

Die Themen führen wir weiter unten genauer aus. Hier bekommen Sie erst einmal einen Überblick über die Gäste bei "Maischberger" heute Abend, wie der Sender sie angekündigt hat:

Michael Kretschmer ( CDU ): Ministerpräsident von Sachsen

Ministerpräsident von Sachsen Wolfgang Ischinger : Experte für Außen- und Sicherheitspolitik

Experte für Außen- und Sicherheitspolitik Schimon Stein : ehemaliger Botschafter Israels in Deutschland

ehemaliger Botschafter Israels in Günther Jauch : Moderator

Moderator Melanie Amann : stellvertretende Chefredakteurin von Der Spiegel

stellvertretende Chefredakteurin von Der Spiegel Alev Doğan: Chefreporterin von The Pioneer

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Thema bei "Maischberger" heute am 10. Oktober 2023

Die Ergebnisse der Landtagswahl 2023 in Bayern und der Landtagswahl 2023 in Hessen waren eine Abstrafung der Ampel-Parteien SPD, Grüne und FDP. Die Union wurde währenddessen in beiden Bundesländern als stärkste Kraft gewählt und die AfD erlebte einen Höhenflug. Welche Folgen hat das für die Bundespolitik? Und was ist für die Landtagswahlen in den ostdeutschen Bundesländern Brandenburg, Sachsen und Thüringen zu erwarten, die 2024 anstehen? Sandra Maischberger spricht mit Sachsens Ministerpräsidenten Michael Kretschmer von der CDU darüber.

In der "Maischberger"-Sendung vom 10. Oktober 2023 geht es aber auch um den Terrorangriff der radikalislamischen Hamas in Israel. Zu diesem Thema hat Sandra Maischberger den ehemaligen Botschafter Israels in Deutschland Schimon Stein und den langjährigen Vorsitzenden der Münchner Sicherheitskonferenz Wolfgang Ischinger im Studio. Es geht unter anderem darum, wie Israel nun reagieren wird und ob ein Flächenbrand in der Region droht.

Günther Jauch, Melanie Amann und Alev Doğan begleiten die Gespräche und Diskussionen. Laut Sender werden sie mitdiskutieren, aber auch kommentieren und erklären.

Lesen Sie dazu auch

"Maischberger": Übertragung heute im TV und Live-Stream

Die "Maischberger"-Sendung vom 10. Oktober 2023 ist von 22.50 bis 0.05 Uhr in der ARD zu sehen. Sie läuft aber nicht nur im Free-TV, sondern auch online auf der Seite des Senders kostenlos im Live-Stream.

"Maischberger": Wiederholung im TV und in der Mediathek

Zur "Maischberger"-Sendung von 10. Oktober 2023 gibt es eine Wiederholung in der ARD und eine auf tagesschau24.

Das sind die Sendetermine:

11.10.2023, 01.50 Uhr: ARD

11.10.2023, 20.15 Uhr: tagesschau24

Alle Folgen von "Maischberger" werden nach der Ausstrahlung auch in der Mediathek der ARD veröffentlicht. Dort lassen sie sich dann im Online-Stream nachholen.

Talkshow "Maischberger": Sendetermine der nächsten Folgen

"Maischberger" läuft in der Regel am Dienstag und Mittwoch ab 22.50 Uhr in der ARD. Es kommt gelegentlich aber zu Ausfällen oder Sendezeit-Verschiebungen. So legt die Talkshow auch zwischen dem 18. Oktober und dem 7. November eine kleine Pause ein. Das sind die nächsten Sendetermine samt Sendezeit:

10.10.2023, 22.50 Uhr

11.10.2023, 22.50 Uhr

17.10.2023, 22.50 Uhr

18.10.2023, 22.50 Uhr

07.11.2023, 22.50 Uhr

08.11.2023, 22.50 Uhr

14.11.2023, 22.50 Uhr

15.11.2023, 22.50 Uhr

(sge)