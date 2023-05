Gäste bei "Maischberger" gestern am 9. Mai 2023: Ist Deutschlands Infrastruktur noch zu retten?

Bei "Maischberger" gestern am 9. Mai 2023 ging es um Themen wie Deutschlands Infrastruktur und den Streit beim Klimaschutz. Diese Gäste waren dabei.

Die Gäste in der ARD-Talkshow " Maischberger" gestern Abend waren zwei Spitzenpolitiker. Hier erfahren Sie, wer dabei war und um welche Themen es ging.

Dazu gibt es weitere Infos zur aktuellen Folge vom 9. Mai 2023: Wann geht Sandra Maischberger auf Sendung? Und wo gibt es eine Wiederholung?

"Maischberger" gestern: Gäste am 9. Mai 2023

Diese Gäste hat die ARD für die aktuelle "Maischberger"-Sendung gestern angekündigt:

Volker Wissing ( FDP ): Bundesverkehrsminister

Bundesverkehrsminister Joachim Gauck : früherer Bundespräsident

: früherer Bundespräsident Tina Hassel : Leiterin des ARD-Hauptstadtstudios

Leiterin des ARD-Hauptstadtstudios Nikolaus Blome : Politik-Chef von RTL / n-tv

Politik-Chef von / Valerie Niehaus : Schauspielerin

Thema bei "Maischberger" gestern am 9. Mai 2023

Sandra Maischberger führte gestern Gespräche mit zwei Politikern. Zum einen war Bundesverkehrsminister Volker Wissing zu Gast. Laut Ankündigung der ARD geht es unter anderem um die Frage, ob die Infrastruktur in Deutschland bei maroden Straßen, ständigen Probleme bei der Bahn und langsamer Digitalisierung noch zu retten ist.

Außerdem wird der Streit zwischen FDP und Grünen zum Klimaschutz thematisiert. Und Volker Wissing spricht über die Letzte Generation, die er zuletzt getroffen hatte.

Außerdem redet Sandra Maischberger mit dem früheren Bundespräsidenten Joachim Gauck über ein Lebensthema Freiheit. Dabei geht es auch um die Ukraine und welche Auswirkungen Russlands Krieg auch auf die Gesellschaft in Deutschland hat.

Tina Hassel, Nikolaus Blome und Valerie Niehaus begleiten die Gespräche. Sie "erklären, kommentieren und diskutieren", wie es von der ARD dazu heißt.

"Maischberger": Übertragung gestern im TV und Live-Stream sehen

"Maischberger" wird heute am 9. Mai 2023 von 22.50 bis 00.05 Uhr in der ARD übertragen. Die Talkshow läuft aber nicht nur im Free-TV. Gleichzeitig wird auf der Seite der ARD ein Live-Stream angeboten.

"Maischberger": Wiederholung im TV oder in der Mediathek

Die aktuelle "Maischberger"-Sendung wird zweimal im Fernsehen wiederholt. Das sind die Sendetermine:

10.05.2023, 01.50 Uhr: ARD

10.05.2023, 20.15 Uhr: tagesschau24

Außerdem lassen sich alle Folgen der Talkshow mit Sandra Maischberger auch online im Stream nachholen. Sie werden nach der Ausstrahlung immer in der Mediathek der ARD zur Verfügung gestellt.

Talkshow "Maischberger": Nächste Sendetermine

"Maischberger" läuft meistens am Dienstag und am Mittwoch ab 22.50 Uhr in der ARD - aber nicht immer. Die nächste Folge verschiebt sich zum Beispiel leicht und startet erst um 23.05 Uhr. Und nach dem 23. Mai legt die Talkshow sogar eine Pause ein und geht dann erst wieder am 13. Juni auf Sendung. Das sind die nächsten Sendetermine und Sendezeiten, wie sie von der ARD angekündigt wurden:

09.05.2023, 22.50 Uhr

10.05.2023, 23.05 Uhr

16.05.2023, 22.50 Uhr

17.05.2023, 22.50 Uhr

23.05.2023, 22.50 Uhr

13.06.2023, 22.50 Uhr

14.06.2023, 22.50 Uhr

