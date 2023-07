"Maischberger" heute am 11. Juli 2023: Gäste und Thema

Bei "Maischberger" heute am 11. Juli 2023 diskutieren die Gäste über ein aktuelles Thema. Wer ist dabei und worum geht es in der ARD-Talkshow?

Wenn Sandra Maischberger heute Abend auf Sendung geht, hat sie sieben Gäste im Studio - darunter Norbert Röttgen ( CDU) und Ralf Stegner ( SPD). Wer ist noch dabei? Und was ist das Thema?

Hier bekommen Sie die Infos zu "Maischberger" am 11. Juli 2023 - rund um Gäste, Übertragung und Sendetermine der Talkshow vor der Sommerpause. Die aktuelle Folge startet um 22.50 Uhr in der ARD.

"Maischberger": Gäste heute am 11. Juli 2023

Zuerst bekommen Sie einen kurzen Überblick über die Gäste von "Maischberger" heute, wie sie von der ARD angekündigt wurden. Weiter unten wir dann das aktuelle Thema weiter ausgeführt.

Norbert Röttgen ( CDU ): Außenpolitiker

Außenpolitiker Ralf Stegner ( SPD ): Außenpolitiker

Außenpolitiker Sven Plöger : Diplom-Meteorologe und Moderator

Diplom-Meteorologe und Moderator Peter Wohlleben : Förster und Autor

Förster und Autor Wolfgang Bosbach : früherer Politiker und Autor

früherer Politiker und Autor Ulrike Herrmann : Wirtschaftskorrespondentin der taz

Wirtschaftskorrespondentin der Alev Doğan: Chefreporterin von The Pioneer

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: AFP

Thema bei "Maischberger" heute am 11. Juli 2023

Bei der Diskussion von Norbert Röttgen und Ralf Stegner steht der Nato-Gipfel 2023 in Litauen im Mittelpunkt. Dabei geht es unter anderem um die Frage, ob die Ukraine der Nato beitreten sollte.

Am Montagabend gab es außerdem einen Durchbruch beim geplanten Beitritt von Schweden - nach Angaben von Nato-Chef Jens Stoltenberg hat die Türkei ihre Blockade aufgegeben. Das ist als Überraschung zu werten. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte noch am Montagnachmittag die Bedingung gestellt, dass die EU-Beitrittsgespräche mit der Türkei wieder aufgenommen werden müssten.

Beim zweiten Thema der "Maschberger"-Sendung vom 11. Juli 2023 geht es um den Klimawandel. Meteorologe Sven Plöger und Förster Peter Wohlleben sprechen unter anderem darüber, wie man Mensch und Natur davor schützen kann und wie es um den deutschen Wald steht.

Lesen Sie dazu auch

Wolfgang Bosbach, Ulrike Herrmann und Alev Doğan begleiten die Sendung. In der ARD-Ankündigung heißt es, dass sie erklären, kommentieren und diskutieren.

"Maischberger": Übertragung heute im TV und Live-Stream

"Maischberger" läuft heute am 11. Juli 2023 von 22.50 bis 0.05 Uhr in der ARD. Neben der Übertragung im Free-TV gibt es auch einen Live-Stream auf der Seite des Senders.

"Maischberger": Wiederholung im TV und in der Mediathek

Sendung verpasst? Alle Folgen von "Maischberger" gibt es online als Wiederholung in der Mediathek der ARD.

Außerdem laufen zu "Maischberger" vom 11. Juli 2023 mehrere Folgen im Fernsehen:

12.07.2023, 01.50 Uhr: ARD

12.07.2023, 20.15 Uhr: tagesschau24

Talkshow "Maischberger": Sendetermine vor der Sommerpause

Nach und nach verabschieden sich die großen Talkshows in die Sommerpause 2023. "Maischberger" läuft nur noch in dieser Woche und geht dann ebenfalls zwei Wochen lang in die Pause. Die Talkshow kehrt dann erst wieder am 12. September ins Fernsehen zurück.

Die letzten beiden Folgen im Juli laufen wie gewohnt am Dienstag und Mittwoch ab 22.15 Uhr in der ARD:

11.07.2023, 22.50 Uhr

12.07.2023, 22.50 Uhr

12.09.2023, 22.50 Uhr

(sge)