"Maischberger" heute am 12. Juli 2023: Gäste und Thema vor der Sommerpause

Die Sendung von "Maischberger" heute am 12. Juli 2023 ist die letzte vor der Sommerpause. Welche Gäste sind dabei und um welches Thema geht es?

In der Talkshow " Maischberger" heute Abend geht es wieder um aktuelle Themen. Sechs Gäste sind im Studio. Unter anderem ist der ehemalige Finanzminister Peer Steinbrück dabei.

Wen hat Sandra Maischberger noch im Studio? Hier finden Sie die Infos zur aktuellen Sendung vom 12. Juli 2023. Wir beantworten auch, wann es Wiederholungen gibt und wann die ARD-Talkshow nach der Sommerpause zurückkehrt.

"Maischberger": Gäste heute am 12. Juli 2023

Hier bekommen Sie als Erstes eine Übersicht über die Gäste bei "Maischberger" heute, wie sie von der ARD angekündigt wurden:

Swetlana Tichanowskaja : belarussische Oppositionsführerin

belarussische Oppositionsführerin Gerhart Baum ( FDP ): ehemaliger Bundesinnenminister

ehemaliger Bundesinnenminister Peer Steinbrück ( SPD ): ehemaliger Bundesfinanzminister

ehemaliger Bundesfinanzminister Gregor Peter Schmitz : Chefredakteur des Stern

Chefredakteur des Stern Béla Réthy : langjähriger Fußball-Kommentator

langjähriger Fußball-Kommentator Susanne Gaschke : Autorin der Neuen Zürcher Zeitung

Thema bei "Maischberger" heute am 12. Juli 2023

Die ehemalige belarussische Präsidentschaftskandidatin Swetlana Tichanowskaja und der frühere Bundesinnenminister Gerhart Baum sprechen über die Sicherheit der Ukraine - basierend auf der Diskussion, ob sie in die NATO aufgenommen werden sollte. Es geht unter anderem um die Frage, wie das Land dauerhaft unterstützt werden kann. Und was bezweckt Russland eigentlich genau damit, Atomwaffen in Belarus zu stationieren?

Sandra Maischberger spricht in der Sendung vom 12. Juli 2023 außerdem mit dem ehemaligen Bundesfinanzminister Peer Steinbrück. Eine der Fragen ist, wie die Bürger in Deutschland bei der anhaltenden Inflation unterstützt werden können.

Béla Réthy, Susanne Gaschke und Gregor Peter Schmitz begleiten die Gespräche. Sie erklären, kommentieren und diskutieren, wie es von der ARD heißt.

Lesen Sie dazu auch

"Maischberger": Übertragung heute im TV und Live-Stream sehen

"Maischberger" ist heute am 12. Juli 2023 von 22.50 bis 0.05 Uhr in der ARD zu sehen. Die Sendung läuft nicht nur im Free-TV, sondern auch online im Live-Stream auf der Seite des Senders.

"Maischberger": Wiederholung im TV und in der Mediathek

Wenn Sie "Maischberger" am 12. Juli 2023 nicht direkt sehen können, haben Sie mehrere Möglichkeiten, die Folge nachzuholen. Zum einen gibt es online eine Wiederholung in der Mediathek der ARD.

Zum anderen laufen mehrere Wiederholungen der Talkshow im Fernsehen:

13.07.2023, 03.20 Uhr: ARD

13.07.2023, 20.15 Uhr: tagesschau24

14.07.2023, 02.30 Uhr: 3sat

Sendetermine von "Maischberger": Wie lange dauert die Sommerpause?

Aktuell gehen nach und nach die großen Talkshows in die Sommerpause 2023. Für "Maischberger" ist es am 12. Juli 2023 die vorerst letzte Folge - weiter geht es erst in zwei Monaten.

Das sind damit die aktuellen Sendetermine von "Maischberger":

12.07.2023, 22.50 Uhr

12.09.2023, 22.50 Uhr

(sge)