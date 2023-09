"Maischberger" heute am 13. September 2023: Gäste und Thema

In der Talkshow "Maischberger" heute am 13. September 2023 geht es um mehr als ein Thema. Welche Gäste hat Sandra Maischberger im Studio?

Die Gäste bei " Maischberger" heute Abend diskutieren über zwei Themen. Worum geht es und wer ist in der Talkshow dabei, die am 13. September 2023 ab 22.50 Uhr in der ARD läuft?

Hier finden Sie die aktuellen Infos zur Sendung. Dabei geht es nicht nur um die Gäste und das Thema, sondern auch um die Übertragung, die Wiederholung und die nächsten Sendetermine.

"Maischberger": Gäste heute am 13. September 2023

Die Themen werden weiter unten ausgeführt. Hier bekommen Sie erstmal einen Überblick über die Gäste bei "Maischberger", wie sie vom Sender angekündigt wurden:

Katrin Göring-Eckardt (Grüne): Bundestagsvizepräsidentin

Bundestagsvizepräsidentin Julia Klöckner ( CDU ): wirtschaftspolitische Sprecherin der Unions-Fraktion im Deutschen Bundestag

wirtschaftspolitische Sprecherin der Unions-Fraktion im Deutschen Florence Gaub : Forschungsdirektorin am NATO Defense College

Forschungsdirektorin am Defense College Amelie Fried : Autorin und Journalistin

Autorin und Journalistin Jan Fleischhauer : Focus -Kolumnist

-Kolumnist Markus Feldenkirchen : Spiegel-Autor

Thema bei "Maischberger" heute am 13. September 2023

Katrin Göring-Eckardt von den Grünen und Julia Klöckner von der CDU diskutieren über die schwächelnde Wirtschaft in Deutschland. Welche Maßnahmen sind nun nötig, um die Wirtschaft in Schwung zu bringen, die Inflation abzufedern und den Anstieg der Arbeitslosenzahlen zu stoppen? Und wie viel Verantwortung trägt die Ampel-Regierung an der Krise?

Moderatorin Sandra Maischberger spricht außerdem mit Florence Gaub über den Krieg in der Ukraine. In der Ankündigung zur Sendung vom 13. September 2023 wird die Forschungsdirektorin am NATO Defense College so zitiert: "Das Momentum verschiebt sich gerade in Richtung Ukraine." Im Gespräch wird es darum gehen, wie bedeutsam die Front-Durchbrüche sind und ob der Westen das Land langfristig unterstützen wird.

Amelie Fried, Jan Fleischhauer und Markus Feldenkirchen begleiten die Sendung. Sie "erklären, kommentieren und diskutieren", wie es vom Sender heißt.

"Maischberger": Übertragung heute im TV und Live-Stream

Die "Maischberger"-Sendung vom 13. September 2023 läuft von 22.50 bis um 0.05 Uhr in der ARD. Parallel zur Übertragung im Free-TV lässt sie sich auch online auf der Seite des Senders im Live-Stream sehen.

"Maischberger": Wiederholung im TV und in der Mediathek

Die "Maischberger"-Sendung vom 13. September 2023 wird dreimal im Fernsehen wiederholt - zweimal davon allerdings nachts.

Das sind die Sendetermine für die Wiederholungen:

14.09.2023, 00.30 Uhr: WDR

14.09.2023, 03.20 Uhr: ARD

14.09.2023, 20.15 Uhr: tagesschau24

Wenn sie völlig unabhängig von der Sendezeit sein möchten, können Sie die Talkshow auch online nachholen. Nach der Ausstrahlung werden die "Maischberger"-Folgen immer in der Mediathek der ARD veröffentlicht.

Talkshow "Maischberger": Sendetermine der nächsten Folgen

"Maischberger" ist seit dem 12. September aus der Sommerpause zurück. Nun läuft die Talkshow wieder regelmäßig am Dienstag und Mittwoch ab 22.50 Uhr in der ARD.

Das sind die nächsten Sendetermine samt Sendezeit:

12.09.2023, 22.50 Uhr

19.09.2023, 22.50 Uhr

20.09.2023, 22.50 Uhr

26.09.2023, 22.50 Uhr

27.09.2023, 22.50 Uhr

10.10.2023, 22.50 Uhr

11.10.2023, 22.50 Uhr

17.10.2023, 22.50 Uhr

18.10.2023, 22.50 Uhr

(sge)