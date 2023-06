Gäste bei "Maischberger" heute am 13.6.23: Ist die EU-Asylreform ein Tabubruch?

Bei "Maischberger" heute am 13.6.23 geht es unter anderem um die umstrittene EU-Asylreform. Welche Gäste sind bei der Talkshow dabei? Das sind die Infos.

Sandra Maischberger hat heute prominente Politiker im Studio, um über verschiedene Themen zu reden. Es geht in der Talkshow unter anderem um die Frage, ob die EU-Asylreform "ein historischer Durchbruch oder ein menschenrechtlicher Tabubruch" ist.

Welche Gäste sind dabei und worüber wird gesprochen? Hier finden Sie die Infos zur Sendung, die am Dienstag ab 22.50 Uhr in der ARD zu sehen ist.

"Maischberger" heute: Gäste am 13.6.23

Die Themen werden weiter unten genauer vorgestellt. Hier finden Sie erst einmal eine Übersicht über die Gäste bei "Maischberger" heute am 13.6.23, wie sie von der ARD angekündigt wurden.

Nancy Faeser : Bundesinnenministerin ( SPD )

Bundesinnenministerin ( ) Christian Wulff : ehemaliger Bundespräsident

ehemaliger Bundespräsident Sigmund Gottlieb : ARD -Kommentator

-Kommentator Melanie Amann : Mitglied der Spiegel-Chefredaktion

Mitglied der Spiegel-Chefredaktion Vassili Golod : Ukraine-Korrespondent der ARD

Thema bei "Maischberger" heute am 13.6.23

Die Innenministerinnen und Innenminister der EU hatten sich bei einem Asylgipfel auf schärfere Regeln geeinigt. Die EU-Asylreform sieht unter anderem vor, dass schnelle Asylverfahren an EU-Außengrenzen möglich sind. In streng gesicherten Asylzentren in Grenznähe soll innerhalb vom zwölf Wochen geprüft werden, ob die Antragsteller überhaupt eine Chance auf Asyl haben. Wenn nicht, sollen sie umgehend zurückgeschickt werden.

Kritiker bezeichnen die Reform als Tabubruch. Pro Asyl kritisierte sie zum Beispiel als "Frontalangriff auf das Asylrecht", weil das Vorgehen an der Grenze kein richtiges Asylverfahren mehr sei. Bundesinnenministerin Nancy Faeser wird bei "Maischberger" heute Abend darüber reden, warum sie die Reform unterstützt und für sinnvoll hält.

Sandra Maischberger hat aber auch den ehemaligen Bundespräsidenten Christian Wulff im Studio. Er hat als deutscher Vertreter an der Amtseinführung des wieder gewählten Präsidenten Recep Tayyip Erodgan in der Türkei teilgenommen. Er wird unter anderem darüber reden, warum autokratische Systeme weltweit am Erstarken sind.

Sigmund Gottlieb, Melanie Amann und Vassili Golod begleiten die Diskussionen. Sie werden dabei auch erklären und kommentieren.

"Maischberger": Übertragung heute im TV und Live-Stream

"Maischberger" läuft heute am 13.6.23 von 22.50 bis 0.05 Uhr im Ersten. Neben der Übertragung im TV gibt es auch einen Live-Stream auf der Seite der ARD.

"Maischberger": Wiederholung im TV und in der Mediathek

Die "Maischberger"-Sendung vom 13.6.23 wird zweimal im TV wiederholt. Das sind die Sendetermine:

14.06.2023, 01.50 Uhr: ARD

14.06.2023, 20.15 Uhr: tagesschau24

Außerdem werden Wiederholungen zu "Maischberger" auch online im Stream angeboten. Sie finden sie in der Mediathek der ARD.

Talkshow "Maischberger": Sendetermine der nächsten Folgen

"Maischberger" meldet sich mit der Folge am 13.6.23 aus einer Pause zurück: Es ist die erste Sendung seit dem 23. Mai. In den kommenden Wochen laufen wieder regelmäßig am Dienstag und Mittwoch neue Sendungen. Das sind die nächsten "Maischberger"-Sendetermine mit Sendezeit:

23.05.2023, 22.50 Uhr

13.06.2023, 22.50 Uhr

14.06.2023, 22.50 Uhr

20.06.2023, 22.50 Uhr

21.06.2023, 22.50 Uhr

27.06.2023, 22.50 Uhr

28.06.2023, 22.50 Uhr

04.07.2023, 22.50 Uhr

05.07.2023, 22.50 Uhr

11.07.2023, 22.50 Uhr

12.07.2023, 22.50 Uhr

