19:29 Uhr

Gäste bei "Maischberger" heute am 14.6.23: Sahra Wagenknecht ist dabei

Die Gäste bei "Maischberger" heute am 14.6.23 diskutieren unter anderem über die Gegenoffensive in der Ukraine. Hier erfahren Sie, wer in der Talkshow dabei ist.

