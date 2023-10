"Maischberger" heute am 17. Oktober 2023: Gäste und Thema

Bei "Maischberger" heute am 17. Oktober 2023 ist unter anderem Bernie Sanders dabei. Wer sind die anderen Gäste und was ist das Thema? Hier finden Sie die Infos.

Die Gäste bei " Maischberger" heute Abend sprechen über mehr als ein Thema. Hier bekommen Sie die Infos zur Talkshow, die am 17. Oktober 2023 ab 22.50 Uhr in der ARD zu sehen ist.

Dabei erfahren Sie nicht nur die Gäste und die Themen. Es geht auch um die Übertragung im TV oder Stream, um die Wiederholung und die nächsten Sendetermine.

"Maischberger": Gäste heute am 17. Oktober 2023

Die Themen der aktuellen Sendung werden weiter unten vorgestellt. Hier bekommen Sie erst einmal eine Übersicht über die Gäste von "Maischberger" heute, wie sie vom Sender angekündigt wurden:

Carlo Masala : Militärexperte und Professor an der Universität der Bundeswehr München

Militärexperte und Professor an der Gil Yaron : deutsch-israelische Arzt, Autor und Nahostexperte

deutsch-israelische Arzt, Autor und Nahostexperte Bernie Sanders : US-Senator

US-Senator Marcel Reif : Sportjournalist und Moderator

Sportjournalist und Moderator Iris Sayram: Korrespondentin im ARD -Hauptstadtstudio

Korrespondentin im -Hauptstadtstudio Markus Feldenkirchen : Spiegel-Autor

Thema bei "Maischberger" heute am 17. Oktober 2023

Nach dem Terrorangriff durch die Hamas hat Israel mit der Gegenoffensive im Gazastreifen begonnen. Militärexperte Carlo Masala und der deutsch-israelische Arzt und Autor Gil Yaron sprechen darüber. Können die Geiseln befreit werden? Ist es überhaupt möglich, die Hamas militärisch zu besiegen? Und wie kann verhindert werden, dass es zu einem großen Krieg in Nahost kommt?

Sandra Maischberger führt in der Sendung vom 17. Oktober 2023 aber auch ein Interview mit US-Senator Bernie Sanders, der sich bei den Demokraten einen Namen als Parteirebell gemacht hat. Er spricht laut Ankündigung zur Talkshow unter anderem über einen möglichen Wahlsieg von Donald Trump und die Rolle der USA im Ukrainekrieg.

Begleitet werden die Gespräche von Marcel Reif, Iris Sayram und Markus Feldenkirchen. Sie "erklären, kommentieren und diskutieren" heißt es vom Sender.

"Maischberger": Übertragung heute im TV und Live-Stream

"Maischberger ist heute am 17. Oktober 2023 von 22.50 bis 0.05 Uhr in der ARD zu sehen. Neben der Übertragung im Free-TV gibt es auch einen Live-Stream im Internet, der sich auf der Seite des Senders aufrufen lässt.

"Maischberger": Wiederholung im TV und in der Mediathek

Zur aktuellen "Maischberger"-Sendung wurde nur eine Wiederholung im Fernsehen angekündigt. Die Talkshow lässt sich am 18. November 2023 ab 20.15 Uhr auf tagesschau24 nachholen. Eine Wiederholung in der ARD gibt es dieses Mal nicht.

Die Ausgabe vom 17. Oktober 2023 lässt sich aber wie gewohnt auch nachträglich im Stream sehen. Sie steht nach der Erstausstrahlung in der Mediathek der ARD bereit.

Talkshow "Maischberger": Sendetermine der nächsten Folgen

"Maischberger" ist meistens am Dienstag und Donnerstag ab 22.50 Uhr in der ARD zu sehen. In manchen Wochen fällt die Talkshow aber aus. Das nächste Mal legt sie zwischen dem 18. Oktober und dem 7. November eine Pause ein.

Das sind die nächsten Sendetermine samt Sendezeit:

17.10.2023, 22.50 Uhr

18.10.2023, 22.50 Uhr

07.11.2023, 22.50 Uhr

08.11.2023, 22.50 Uhr

14.11.2023, 22.50 Uhr

15.11.2023, 22.50 Uhr

21.11.2023, 22.50 Uhr

22.11.2023, 22.50 Uhr

