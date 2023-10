"Maischberger" gestern am 18. Oktober 2023: Gäste und Thema

Sechs Gäste waren bei "Maischberger" gestern am 18. Oktober 2023 im Studio. Hier erfahren Sie, wer dabei war und über welche Themen diskutiert wurde.

Als Sandra Maischberger gestern Abend mit ihrer Talkshow auf Sendung ging, begrüßte sie Gäste wie Gregor Gysi oder Otto Schily. In den Gesprächen ging es um unterschiedliche Themen.

Hier erfahren Sie nicht nur das Thema und die Gäste bei "Maischberger" am 18. Oktober 2023. Sie bekommen auch allgemeine Infos rund um Übertragung, Wiederholung und weitere Sendetermine.

"Maischberger": Gäste gestern am 18. Oktober 2023

Das ist der Überblick über die Gäste der gestrigen Sendung:

Gregor Gysi (Linke): früherer Partei- und Fraktionsvorsitzende der Linkspartei

früherer Partei- und Fraktionsvorsitzende der Marieluise Beck (Grüne): Gründerin des Zentrum Liberale Moderne

Gründerin des Zentrum Liberale Moderne Otto Schily ( SPD ): früherer Bundesinnenminister

früherer Bundesinnenminister Wolfgang Bosbach ( CDU ): Autor und früherer Politiker

Autor und früherer Politiker Kristina Dunz : stellvertretende Leiterin des Hauptstadtbüros vom Redaktionsnetzwerk Deutschland

stellvertretende Leiterin des Hauptstadtbüros vom Khesrau Behroz: Journalist und Podcaster

Thema bei "Maischberger" gestern am 18. Oktober 2023

Im Gespräch zwischen Linken-Politiker Gregor Gysi und Grünen-Politikerin Marieluise Beck ging es um den Terrorangriff der Hamas und Israels Gegenoffensive in Gaza. war nach Israel gereist, um Solidarität auszudrücken. Aber wie kann Deutschland das Land unterstützen? Und lässt sich noch verhindern, dass es in Gaza zu einer humanitären Katastrophe kommt? Laut Ankündigung zur Sendung ging es in der Diskussion um solche Fragen.

Sandra Maischberger sprach außerdem mit dem früheren Bundesinnenminister Otto Schily von der SPD. Dabei ging es unter anderem um die Migrationspolitik in Deutschland und um die Frage, wie er auf die Arbeit der Ampelregierung blickt.

Wolfgang Bosbach, Kristina Dunz und Khesrau Behroz übernahmen die Rolle, die der Sender bei jeder Ausgabe mit "erklären, kommentieren und diskutieren" beschreibt.

"Maischberger": Übertragung gestern im TV und Live-Stream

"Maischberger lief gestern am 18. Oktober 2023 von 22.50 bis 0.05 Uhr in der ARD. Die Talkshow wurde nicht nur im Free-TV übertragen. Es gab wie immer auch online einen Live-Stream, der kostenlos auf der Seite des Senders angeboten wurde.

"Maischberger": Wiederholung im TV und in der Mediathek

Zur "Maischberger"-Sendung vom 18. Oktober 2023 gibt es nicht nur eine Wiederholung im Fernsehen, sondern gleich vier. Der Haken daran: Drei Wiederholungen laufen in der Nacht. Das sind die Sendetermine:

19.10.2023, 00.30 Uhr: WDR

19.10.2023, 03.20 Uhr: ARD

19.10.2023, 20.15 Uhr: tagesschau24

20.10.2023, 00.15 Uhr: 3Sat

Außerdem lassen sich alle Folgen von "Maischberger" im Internet als Stream nachholen. Sie werden nach der Erstausstrahlung in der Mediathek der ARD angeboten. Übrigens: ARD und ZDF verknüpfen ihre Mediathek.

Talkshow "Maischberger": Pause und Sendetermine der nächsten Folgen

Nach der "Maischberger"-Sendung vom 18. Oktober 2023 legt die Talkshow eine kurze Pause ein: Die nächste Ausgabe läuft dann erst wieder am 7. November. Ab dann ist "Maischberger" wieder wie gewohnt am Dienstag und Mittwoch ab 22.50 Uhr in der ARD zu sehen.

Das sind die nächsten Sendetermine:

18.10.2023, 22.50 Uhr

07.11.2023, 22.50 Uhr

08.11.2023, 22.50 Uhr

14.11.2023, 22.50 Uhr

15.11.2023, 22.50 Uhr

21.11.2023, 22.50 Uhr

22.11.2023, 22.50 Uhr

(sge)