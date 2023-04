Gäste bei "Maischberger" heute am 18. April 2023: Es geht auch um den AKW-Ausstieg

Bei "Maischberger" heute am 18. April 2023 diskutieren die Gäste über verschiedene Themen. Worum geht es in der Talkshow und wer ist dabei? Das sind die Infos.

Wenn Sandra Maischberger heute Abend mit ihrer Talkshow in der ARD auf Sendung geht, hat sie sechs Gäste im Studio. Unter anderem diskutieren der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil und SPD-Chef Friedrich Merz miteinander.

In dieser Vorschau zur "Maischberger"-Sendung vom 18. April 2023 geben wir einen Überblick über die Gäste und erklären das Thema. Die Folge läuft heute ab 22.50 Uhr in der ARD und ist danach als Wiederholung zu sehen.

"Maischberger" heute: Gäste am 18. April 2023

Genauere Infos zum Thema folgen weiter unten. Hier sehen Sie erst einmal, welche Gäste bei "Maischberger" heute am 18. April 2023 dabei sind:

Lars Klingbeil : SPD-Vorsitzender

SPD-Vorsitzender Friedrich Merz : CDU-Vorsitzender

CDU-Vorsitzender Daniela Schwarzer : Außenpolitik-Expertin

Außenpolitik-Expertin Jörg Pilawa : Moderator

Moderator Sabine Rennefanz: Journalistin und Kolumnistin

Journalistin und Kolumnistin Michael Bröcker : Chefredakteur von The Pioneer

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Thema bei "Maischberger" heute am 18. April 2023 mit AKW-Ausstieg

Deutschland ist aus der Atomenergie ausgestiegen: In der Nacht auf Sonntag wurden die letzten drei Kernkraftwerke abgeschaltet. War das überfällig, da Atomenergie eine unberechenbare Technologie ist? Oder war das ein Fehler, weil Deutschland diese Energiesicherheit benötigt? Der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil und der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz werden unter anderem darüber diskutieren. Es geht aber auch um die umstrittenen Pläne zum Heizungsverbot.

Sandra Maischberger hat aber auch die Außenpolitik-Expertin Daniela Schwarzer im Studio, um über das Thema China und Deutschlands Chinapolitik zu diskutieren. Es geht auch um die Frage, ob eine Eskalation im Taiwan-Konflikt droht. Und wird die Abhängigkeit bei der Wirtschaft eine Gefahr für Deutschland?

Außerdem sind Jörg Pilawa, Sabine Rennefanz und Michael Bröcker im Studio, um die Themen mit Erklärungen und Diskussionen zu begleiten.

Lesen Sie dazu auch

"Maischberger": Übertragung heute im TV und Live-Stream sehen

Die aktuelle Folge von "Maischberger" ist am 18. April 2023 von 22.50 Uhr bis 00.05 Uhr in der ARD zu sehen. Die Übertragung gibt es nicht nur im Free-TV, sondern auch kostenlos im Live-Stream auf der Seite der ARD.

"Maischberger": Wiederholung im TV oder in der Mediathek

Die Wiederholung der Talkshow "Maischberger" gibt es immer online in der Mediathek der ARD. Die Folgen laufen aber auch immer noch mindestens zweimal im Fernsehen.

Das sind die Wiederholungen der Sendung vom 18. April 2023:

19.03.2023, 01.50 Uhr: ARD

19.04.2023, 20.15 Uhr: tagesschau24

Talkshow "Maischberger": Nächste Sendetermine in der ARD

In der Regel ist "Maischberger" am Dienstag und Mittwoch ab 22.50 Uhr in der ARD zu sehen. Manchmal gibt es aber auch Pausen oder Änderungen bei der Sendezeit. So fällt die Sendung am 3. Mai 2023 zum Beispiel aus, weil es stattdessen die Übertragung vom DFB-Pokal 2022/23 gibt. Das sind die nächsten Sendetermine von "Maischberger":

18.04.2023, 22.50 Uhr

19.04.2023, 22.50 Uhr

25.04.2023, 22.50 Uhr

26.04.2023, 22.50 Uhr

02.05.2023, 22.50 Uhr

09.05.2023, 22.50 Uhr

10.05.2023, 22.50 Uhr

16.05.2023, 22.50 Uhr

17.05.2023, 22.50 Uhr

23.05.2023, 22.50 Uhr

(sge)