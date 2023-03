Gäste bei "Maischberger" gestern am 28.3.23: Auch Gregor Gysi war dabei

Bei "Maischberger" gestern am 28.3.23 diskutieren auch Gregor Gysi und der ukrainische Präsidentenberater Alexander Rodnyansky. Welche Gäste sind noch dabei?

In der Talkshow von Sandra Maischberger standen gestern am 28.3.23 wieder aktuelle Themen auf dem Programm. In der Sendung diskutieren die Gäste nicht nur über die Ukraine.

Hier bekommen Sie die Infos zur Folge, die ab 22.50 Uhr in der ARD zu sehen war. Dabei geht es nicht nur um die Gäste, sondern auch um die Übertragung, die Wiederholung und die Sendetermine.

"Maischberger" gestern: Gäste am 28. März 2023

Diese Übersicht zeigt, wer auf jeden Fall gestern Abend als Gast bei Maischberger zu sehen war:

Alexander Dobrindt : Vorsitzender der CSU-Landesgruppe

Vorsitzender der CSU-Landesgruppe Gregor Gysi : außenpolitischer Sprecher der Linkspartei

außenpolitischer Sprecher der Alexander Rodnyansky : ukrainischer Präsidentenberater

ukrainischer Präsidentenberater Hubertus Meyer-Burckhardt : Moderator und TV-Produzent

Moderator und TV-Produzent Jagoda Marinić : Autorin und Kolumnistin

Autorin und Kolumnistin Nikolaus Blome : Leiter des Politikressorts von RTL / n-tv

Leiter des Politikressorts von / Anton Hofreiter : Vorsitzender der Grünen-Bundestagsfraktion

Thema bei "Maischberger" gestern am 28. März 2023

Am Montag musste der der Koalitionsausschuss der Ampel-Parteien vertagt werden, weil SPD, Grüne und FDP bei Streitthemen keine Einigung finden konnten. Bei "Maischberger" wurde gestern Abend die Frage aufgeworfen, wie zerrüttet das Verhältnis zwischen FDP und Grünen ist. Alexander Dobrindt als CSU-Politiker wurde als ein Gast bestätigt. Er hat mit dem Fraktionsvorsitzenden der Grünen Anton Hofreiter diskutieren.

Bei "Maischberger" am 28. März 2023 geht es auch um das Thema Ukraine. In der Talkshow trafen zwei Männer mit sehr unterschiedlichen Meinungen aufeinander: Gregor Gysi von der Linkspartei und der ukrainische Präsidentenberater Alexander Rodnyansky diskutieren miteinander.

Mit dabei waren außerdem Hubertus Meyer-Burckhardt, Jagoda Marinić und Nikolaus Blome. Laut ARD werden sie diskutieren, kommentieren und erklären.

"Maischberger": Übertragung gestern im TV und Live-Stream sehen

Die Übertragung von "Maischberger" gestern am 28. März 2023 gibt es ab 22.50 Uhr in der ARD. Die Talkshow wird aber nicht nur im Free-TV gezeigt, sondern parallel dazu auch online im Stream auf der Seite der ARD.

"Maischberger": Wiederholung im TV oder in der Mediathek

Eine Wiederholung von "Maischberger" gibt es immer online in der Mediathek der ARD. Dazu kommen mehrere Wiederholungen der Talkshow im Fernsehen. Das sind die Sendetermine:

29.03.2023, 01.50 Uhr: ARD

29.03.2023, 20.15 Uhr: tagesschau24

ARD-Talkshow "Maischberger": Nächste Sendetermine

"Maischberger" läuft zweimal in der Woche in der ARD: am Dienstag und am Mittwoch. Die Sendezeit ist in der Regel 22.50 Uhr, auch wenn es bei aktuellen Ereignissen und Programmänderungen zu Verschiebungen kommen kann. Das sind die nächsten Sendetermine:

28.03.2023, 22.50 Uhr

29.03.2023, 22.50 Uhr

18.04.2023, 22.50 Uhr

19.04.2023, 22.50 Uhr

25.04.2023, 22.50 Uhr

26.04.2023, 22.50 Uhr

02.05.2023, 22.50 Uhr

03.05.2023, 22.50 Uhr

09.05.2023, 22.50 Uhr

10.05.2023, 22.50 Uhr

