"Maischberger" heute am 9. Januar 2024: Das sind Gäste und Thema

Die Gäste bei "Maischberger" heute am 9. Januar 2024 diskutieren auch über das Thema Bauernproteste. Sandra Maischberger hat bekannte Politiker im Studio.

Wenn " Maischberger" heute Abend aus der Winterpause zurückkehrt, geht es um mehr als nur ein Thema. Sandra Maischberger hat sechs Gäste im Studio, um über aktuelle Ereignisse zu diskutieren.

Hier bekommen Sie die Infos zur ARD-Talkshow vom 9. Januar 2024. Dabei geht es nicht nur um Gäste und Thema, sondern auch um die Sendezeit, die Wiederholung und die nächsten Sendetermine.

"Maischberger": Gäste heute am 9. Januar 2024

Das Thema beziehungsweise die Themen werden weiter unten ausgeführt. Hier bekommen Sie erst einmal einen Überblick über die Gäste bei "Maischberger" heute Abend, wie der Sender sie vorgestellt hat:

Omid Nouripour (Grüne): Parteivorsitzender

Parteivorsitzender Hubert Aiwanger ( Freie Wähler ): bayerischer Wirtschaftsminister und stellvertretender Ministerpräsident

bayerischer Wirtschaftsminister und stellvertretender Ministerpräsident Sigmar Gabriel ( SPD ): ehemaliger Parteivorsitzender und ehemaliger Bundesaußenminister

ehemaliger Parteivorsitzender und ehemaliger Bundesaußenminister Pinar Atalay : RTL -Moderatorin

-Moderatorin Kerstin Palzer : Korrespondentin im ARD -Hauptstadtstudio

Korrespondentin im -Hauptstadtstudio Sergej Lochthofen : Journalist und Publizist

Thema bei "Maischberger" heute am 9. Januar 2024 sind Bauernproteste und Krisen

Omid Nouripour (Grüne) und Hubert Aiwanger (Freie Wähler) diskutieren über die Bauernproteste. Landwirte demonstrieren aktuell bei großen Demos gegen die Politik der Ampel-Regierung - vor allem gegen die schrittweise Abschaffung der Förderung beim Agrardiesel. Während Nouripour die Ampel-Politik verteidigt, greift Aiwanger sie an. In der Ankündigung zur Sendung wird er so zitiert: "Die Ampel fährt dieses Land gegen die Wand - wirtschaftlich wie politisch."

Sandra Maischberger hat aber auch den früheren SPD-Außenminister Sigmar Gabriel zu Gast. Mit ihm wird sie über die großen Krisen der Welt sprechen. So geht es um den Konflikt im Nahen Osten und den Krieg in der Ukraine. Die ARD zitiert Gabriel vor der Sendung so: "Wir gehen durch eine Dekade der Unsicherheit und der Instabilitäten."

Die Moderatorin Pinar Atalay, die Korrespondentin Kerstin Palzer und der Journalist Sergej Lochthofen begleiten die Sendung. Sie "erklären, kommentieren und diskutieren", heißt es von der ARD.

"Maischberger" heute: Übertragung im TV oder Live-Stream

"Maischberger" meldet sich nach über einem Monat aus der Winterpause zurück und läuft am 9. Januar 2024 ab 22.50 Uhr in der ARD. Neben der Übertragung im Free-TV gibt es auch einen Live-Stream auf der Seite des Senders.

"Maischberger": Wiederholung im TV oder in der Mediathek

Zur "Maischberger"-Sendung vom 9. Januar 2024 gibt es nicht nur eine Wiederholung, sondern gleich zwei. Eine davon läuft aber mitten in der Nacht.

Das sind alle Sendetermine der aktuellen "Maischberger"-Folge 784:

09.01.2024, 22.50 Uhr: ARD

10.01.2024, 01.50 Uhr: ARD

10.01.2024, 20.15 Uhr: tagesschau24

Unabhängig von den Wiederholungen im Fernsehen lässt sich die Sendung auch online in der Mediathek der ARD nachholen.

Talkshow "Maischberger": Sendetermine der nächsten Folgen

"Maischberger" läuft jetzt wieder recht regelmäßig am Dienstag und Mittwoch ab 22.50 Uhr in der ARD. Die Folge am 30. Januar fällt laut Programmankündigung allerdings aus. Das sind damit alle Sendetermine der Talkshow im Januar 2024 samt Sendezeit:

09.01.2024, 22.50 Uhr

10.01.2024, 22.50 Uhr

16.01.2024, 22.50 Uhr

17.01.2024, 22.50 Uhr

23.01.2024, 22.50 Uhr

24.01.2024, 22.50 Uhr

31.01.2024, 22.50 Uhr

(sge)