"Maischberger" heute am 17. Mai 2023: Ist die Bundeswehr für den Ernstfall gerüstet?

Bei "Maischberger" heute am 17. Mai 2023 spricht Boris Pistorius über die Ukraine und die Bundeswehr. Welche Gäste sind in der Talkshow noch dabei?

In der ARD-Talkshow " Maischberger" sprechen die Gäste heute Abend wieder über mehr als ein Thema. Unter anderem ist Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius im Studio.

Wer sind die anderen Gäste von Sandra Maischberger? Hier finden Sie die Infos zur Sendung vom 17. Mai 2023, die ab 22.50 Uhr in der ARD zu sehen ist.

"Maischberger" heute: Gäste am 17. Mai 2023

Diese Gäste hat die ARD für die heutige Ausgabe von "Maischberger" angekündigt:

Boris Pistorius ( SPD ): Bundesverteidigungsminister

Bundesverteidigungsminister Rüdiger von Fritsch: ehemaliger deutscher Botschafter in Moskau

ehemaliger deutscher Botschafter in Bernhard Hoëcker : Komiker, Schauspieler, Moderator

Komiker, Schauspieler, Moderator Pinar Atalay : Moderatorin von RTL aktuell und RTL Direkt

Moderatorin von aktuell und Direkt Paul Ronzheimer : stellvertretender Bild-Chefredakteur und Kriegsreporter

Thema bei "Maischberger" heute am 17. Mai 2023

Sandra Maischberger spricht mit Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius darüber, wie gut die Bundeswehr für den Ernstfall gerüstet ist. Eine andere Frage ist, wie weit die Unterstützung für die Ukraine gehen wird? Die ARD zitiert den Minister so: "Ich bleibe dabei und sage es immer wieder aus tiefster Überzeugung: Wir werden die Ukraine unterstützen, mit allem was möglich ist - as long as it takes."

Um Russlands Krieg in der Ukraine geht es auch im zweiten Gespräch mit Rüdiger von Fritsch, der deutscher Botschafter in Moskau war. Dabei wird die Frage aufgeworfen, ob Präsident Wladimir Putin die Macht verliert. Schließlich bereitet die Ukraine eine Frühjahrsoffensive vor, während der Chef der Söldnertruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, die Führung in Russland offen kritisiert.

Wie immer sind bei "Maischberger" am 17. Mai 2023 auch Gäste dabei, die die Diskussionen begleiten. Dieses Mal sind es Bernhard Hoëcker, Pinar Atalay und Paul Ronzheimer.

"Maischberger": Übertragung heute im TV und Live-Stream sehen

"Maischberger" ist heute am 17. Mai 2023 von 22.50 bis 0.05 Uhr in der ARD zu sehen. Neben der Übertragung im Free-TV gibt es gleichzeitig auch einen kostenlosen Live-Stream auf der Seite der ARD.

"Maischberger": Wiederholung im TV und in der Mediathek

Sie haben am späten Mittwochabend keine Zeit für "Maischberger", möchten die Folge aber sehen? Sie lässt sich wie immer online im Stream in der Mediathek der ARD nachholen.

Außerdem gibt es mehrere Wiederholungen im Fernsehen - und zwar zu diesen Sendeterminen:

18.05.2023, 02.45 Uhr: ARD

18.05.2023, 20.15 Uhr: tagesschau24

Talkshow "Maischberger": Sendetermine für die nächsten Folgen

"Maischberger" ist meistens am Dienstag und Mittwoch ab 22.50 Uhr in der ARD zu sehen. Abhängig vom anderen Programm kann sich die Sendezeit schon einmal verschieben. Es können Sendetermine aber auch ganz ausfallen. So legt die Talkshow vom 23. Mai bis zum 13. Juni eine Pause ein.

Das sind die nächsten "Maischberger"-Sendetermie im Mai und Juni 2023:

17.05.2023, 22.50 Uhr

23.05.2023, 22.50 Uhr

13.06.2023, 22.50 Uhr

14.06.2023, 22.50 Uhr

20.06.2023, 22.50 Uhr

21.06.2023, 22.50 Uhr

27.06.2023, 22.50 Uhr

28.06.2023, 22.50 Uhr

