Gäste bei "Maischberger" gestern am 14.3.23: Es ging um die Reizthemen der Regierung

In der Talkshow Maischberger gestern am 14.3.23 wurde die Frage aufgeworfen, welche Ampel-Pläne wir uns leisten könnten. Diese Gäste waren dabei.

Bei " Maischberger" gestern am 14.3.23 ging es unter anderem um die Pläne der Ampel-Regierung.

Dabei geht es nicht nur um die Übersicht über die Gäste. Sie erfahren auch, wann es eine Wiederholung gibt und wie die weiteren Sendetermine aussehen.

Thema bei "Maischberger" heute am 14.3.23

"Die Reizthemen in der Ampelkoalition häufen sich", schreibt die ARD in der Ankündigung zur aktuellen "Maischberger"-Sendung. Als Beispiele werden die geplanten Verbote von Ölheizungen, das Verbrenner-Aus oder die Kindergrundsicherung genannt. Es wird die Frage aufgeworfen, welche Vorhaben wir uns leisten könnten und wie handlungsfähig die Regierung sei.

Die beiden Gäste bei "Maischberger" gestern am 14.3.23 haben sehr unterschiedliche Meinungen zu dem Thema. Es diskutierten nämlich Ricarda Lang, Parteivorsitzende der Grünen, und Jens Spahn, stellvertretender Vorsitzende der Unionsfraktion, darüber. Eine Vertreterin der Regierungsparteien traf also auf ein Mitglied der Opposition im Bundestag.

Bei "Maischberger" heute Abend ging es aber auch um den Krieg in der Ukraine. Frederik Pleitgen, Korrespondent des US-Nachrichtensenders CNN, sprach unter anderem darüber, wie die Lage in der umkämpften Stadt Bachmut aussieht.

Außerdem im Studio waren Marcel Reif, Anna Mayr und Michael Bröcker. Sie haben erklärt, kommentiert und diskutiert.

"Maischberger" gestern: Gäste am 14.3.23

Das waren die Gäste von Sandra Maischberger gestern Abend noch einmal in der Übersicht, wie die ARD sie angekündigt hat:

Ricarda Lang (Grüne): Parteivorsitzende

Parteivorsitzende Jens Spahn ( CDU ): stellvertretender Vorsitzender der Unionsfraktion

stellvertretender Vorsitzender der Frederik Pleitgen : Senior International Correspondent bei CNN

Senior International Correspondent bei Marcel Reif : Sportjournalist und Moderator

Sportjournalist und Moderator Anna Mayr : Journalistin bei Die Zeit

Journalistin bei Die Zeit Michael Bröcker : Chefredakteur von The Pioneer

"Maischberger": Übertragung gestern im TV oder im Live-Stream

Die gestrige "Maischberger"-Sendung war am 14.3.23 ab 22.50 Uhr in der ARD zu sehen. Neben der Übertragung im Free-TV gab es auch kostenlos einen Live-Stream auf der Seite der ARD.

"Maischberger": Ganze Folge als Wiederholung im TV oder in der Mediathek

Wer die ARD-Talkshow "Maischberger" verpasst, hat immer mehrere Möglichkeiten, die aktuelle Sendung nachzuholen. Zum einen gibt es immer eine Wiederholung im Online-Stream in der Mediathek der ARD. Außerdem laufen zwei Wiederholungen im Fernsehen. Das sind die Termine und die Sender:

15.03.2023, 01.50 Uhr: ARD

15.03.2023, 20.15 Uhr: tagesschau24

ARD-Talkshow "Maischberger": Sendetermine der nächsten Folgen

"Maischberger" läuft in der Regel am Mittwoch ab 22.50 Uhr in der ARD. Es kann zu Pausen und Verschiebungen kommen. Für die nächsten Wochen hat der Sender aber sehr regelmäßige Sendetermine angekündigt:

Das sind die Termine mit Sendezeit:

14.03.2023, 22.50 Uhr

15.03.2023, 22.50 Uhr

21.03.2023, 22.50 Uhr

22.03.2023, 22.50 Uhr

28.03.2023, 22.50 Uhr

29.03.2023, 22.50 Uhr

18.04.2023, 22.50 Uhr

19.04.2023, 22.50 Uhr

