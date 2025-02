„Maischberger“ heute am 12.2.25: Das sind die Gäste und das Thema

Sandra Maischberger lädt regelmäßig, meist dienstags und mittwochs Gäste zu sich ins Studio ein. In der Gesprächsrunde werden Themen behandelt, die sich mit aktuellen politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Geschehnissen befassen. Die Gäste sind oftmals Politiker, Experten und Journalisten. Das Format ist eine Mischung aus Einzelinterviews und Diskussionsrunden. Ziel ist eine kritische Auseinandersetzung mit aktuell relevanten Themen und Meinungsvielfalt zu fördern. „Maischberger“ bietet eine einflussreiche Plattform für politische Debatten in Deutschland. Sandra Maischberger stellt oft kritische und direkte Fragen, um tiefere Einblicke in politische Entscheidungen und gesellschaftliche Entwicklungen zu ermöglichen.

Auch heute am 12.2.25 wird in den Abendstunden in der ARD wieder diskutiert. Welche sechs Gäste im Studio sein werden und welche Themen zur Diskussion stehen erfahren Sie hier.

„Maischberger“: Gäste heute am 12.2.25

Auch heute ist die Gästeliste wieder bunt gemischt. Insgesamt lädt Sandra Maischberger sechs Gäste zu sich ein. Darunter befinden sich Politiker wie Philipp Amthor von der CDU und Bernd Baumann von der AfD.

Alle Gäste in der heutigen Folge finden Sie hier im Überblick:

Philipp Amthor, CDU: Generalsekretär der CDU Mecklenburg-Vorpommern

Bernd Baumann, AfD: Parlamentarischer Geschäftsführer

Sebastian Ebel: Chef des Reisekonzerns „ TUI “

Mariam Lau: Politikredakteurin „ die Zeit“

Theo Koll: langjähriger Leiter des ZDF-Hauptsadtstudios

Ulrike Herrmann: Wirtschaftskorrespondentin der „ taz “

Themen bei „Maischberger“ heute am 12.2.25

In der heutigen Folge „Maischberger“ werden wieder zwei große Themen behandelt. Zum einen geht anlässlich der vorgezogenen Bundestagswahlen am 23. Februar 2025 um ein politisches Thema. Die beiden Politiker Philipp Amthor von der CDU und Bernd Baumann von der AfD sprechen über das Verhältnis ihrer Parteien im Wahlkampfendspurt. Es stellt sich die Frage: „Was trennt CDU und AfD?“.

Deutschland steckt in einer Krise, die Unternehmen, Arbeitsplätze und den Wohlstand vieler Menschen betrifft. Daraus leitet sich auch das heutige Thema ab: „Wirtschaftskrise in Deutschland: Wie kommt die Konjunktur wieder in Schwung?“ Sebastian Ebel, Mariam Lau, Theo Koll und Ulrike Herrmann analysieren die aktuelle Wirtschaftslage und diskutieren darüber.

„Maischberger“ heute: Übertragung im TV und Live-Stream

Die Talkshow „Maischberger“ wird heute Abend, am Mittwoch, den 12.2.25 wie gewohnt im Ersten (ARD) ausgestrahlt. Der Sendebeginn ist um 22.50 Uhr. Können Sie die Show nicht im Fernsehen verfolgen, steht auch ein Stream auf der Seite des Senders zur Verfügung.

„Maischberger“: Wiederholung im TV und in der Mediathek

Sollten Sie die heutige Sendung verpasst haben, gibt es hier die Wiederholung im Fernseher:

12.02.2025, 01.20 Uhr: WDR

13.02.2025, 03.20 Uhr: ARD

13.02.2025, 20.15 Uhr: tagesschau24

14.02.2025, 00.55 Uhr: 3sat

Sie möchten eine schon ältere Folge „Maischberger“ ansehen? Diese Folgen lassen sich über die Mediathek der ARD nachträglich aufrufen.

Talkshow „Maischberger“: Sendetermine der nächsten Folgen

Die nächsten Sendetermine von „Maischberger“ sind bereits bekannt. In der folgenden Übersicht befinden sich die kommenden Folgen, damit Sie keine Ausgabe verpassen.

Dienstag, 18.2.25, 22.50 Uhr: ARD

Mittwoch, 19.2.25, 22.50 Uhr: ARD

Dienstag, 25.2.25, 22.50 Uhr: ARD

Mittwoch, 26.2.25, 22.50 Uhr: ARD

Dienstag, 4.3.25, 22.50 Uhr: ARD

Mittwoch, 5.3.25, 22.50 Uhr ARD

Dienstag, 11.3.25, 22.50 Uhr: ARD

Mittwoch, 12.3.25, 22.50 Uhr: ARD

Dienstag, 18.3.25, 22.50 Uhr: ARD

Mittwoch, 19.3.25, 22.50 Uhr: ARD