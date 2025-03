„Maischberger“ heute am 12.3.25: Das sind die Gäste und das Thema

„Maischberger“ ist zwar nicht die älteste Polit-Talkshow im deutschen Fernsehen – diesen Titel trägt „3nach9“ –, doch die Sendung hat seit ihrer Einführung einen festen Platz im ARD-Programm. Die Talkrunde, die zunächst unter dem Titel „Berlin Mitte“ startete, lädt seit 2003 wöchentlich in der ARD zu Debatten über aktuelle Themen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft ein. Im Mittelpunkt stehen dabei Diskussionen mit Berufspolitikern, Experten und Journalisten.

Worum geht es in der neuesten Ausgabe von „Maischberger“ am 12. März 2025? Welche Gäste sind im Studio und welche Themen stehen zur Diskussion? Antworten auf diese Fragen und alle Infos zur aktuellen Folge der Polit-Talkshow haben wir hier für Sie.

„Maischberger“: Gäste heute am 12.3.25

Unter anderem ist bei „Maischberger“ heute der ehemalige Außenminister Joschka Fischer von den Grünen zu Gast. Er sagt: „Es gibt keinen Platz mehr für Illusionen. Europa ist ab sofort allein!“ Er spielt damit auf die US-Politik der vergangenen Monate an. Der Kurswechsel unter Präsident Donald Trump zwingt Europa dazu, sich zukünftig selbst um die Sicherheit zu kümmern. SPD und CDU brachten deshalb ein Sondervermögen ins Gespräch, das in Infrastruktur und Aufrüstung fließen soll. Dazu äußern wird sich der Ministerpräsident von Sachsen Michael Kretschmer von der CDU.

Alle Gäste der heutigen Sendung im Überblick:

Michael Kretschmer, CDU: Ministerpräsident Sachsen

Joschka Fischer, Grüne: ehemaliger Bundesaußenminister

Uli Hoeneß: Ehrenpräsident FC Bayern München

Theo Koll: Journalist und Moderator

Iris Sayram: Journalistin, ARD -Hauptstadtstudio

Melanie Amann: Journalistin, Der Spiegel

Themen bei „Maischberger“ heute am 12.3.25

Sandra Maischberger nimmt sich mit ihren Gästen heute ein Oberthema vor, aus dem sich mehrere Fragen ableiten. Aufgrund der politischen Entwicklung in den USA wird es notwendig, dass sich Europa selbst um die Verteidigung des Kontinents kümmert. Die USA scheinen kein verlässlicher NATO-Partner mehr zu sein. Wie soll nun Deutschland mit der Situation umgehen? Der Vorschlag von CDU und SPD wird kritisch diskutiert - auch die Schuldenbremse spielt dabei eine wichtige Rolle. Konkret lautet das Thema laut ARD: „Trump, Putin und die Nato: Deutschland und Europa rüsten auf“.

Übertragung von „Maischberger“ heute im TV und Live-Stream

„Maischberger“ läuft heute am 12.3.25 ab 22.50 Uhr in der ARD. Alternativ zur Übertragung im Fernsehen können Sie auch auf den kostenlosen Live-Stream auf der Seite des Senders zurückgreifen.

Wenn Sie im Anschluss Lust auf noch mehr Polit-Talk haben, werden Sie im ZDF fündig: Ab 0.00 Uhr läuft dort eine neue Folge von „Markus Lanz“.

„Maischberger“: Wiederholung im TV und in der Mediathek

Die „Maischberger“-Sendung am heutigen Mittwoch ist die Folge mit der Ordnungsnummer 864. Sollten Sie die neueste Ausgabe des Polit-Talks verpassen, können Sie die Sendung an vier Terminen in der Wiederholung sehen.

Das sind alle Sendetermine der aktuellen „Maischberger“-Folge mit der Erstausstrahlung und den vier Wiederholungen auf verschiedenen Sendern:

12.03.2025, 22.50 Uhr: ARD

13.03.2025, 00.30 Uhr: WDR

13.03.2025, 03.20 Uhr: ARD

13.03.2025, 20.15 Uhr: tagesschau24

14.03.2025, 00.50 Uhr: 3sat

Außerdem haben Sie die Möglichkeit, die aktuelle Ausgabe von „Maischberger“ in der Mediathek der ARD nachzuholen. Auch ältere Sendungen stehen dort kostenlos auf Abruf bereit.

Talkshow „Maischberger“: Sendetermine der nächsten Folgen

„Maischberger“ läuft dienstags und mittwochs um 22.50 Uhr in der ARD. Verschiebungen bei der Sendezeit oder Ausfälle können immer wieder vorkommen. Das sind die nächsten Sendetermine der Talkshow:

Dienstag, 18.03.2025, 22.50 Uhr

Mittwoch, 19.03.2025, 22.50 Uhr

Dienstag, 25.03.2025, 22.50 Uhr

Mittwoch, 26.03.2025, 22.50 Uhr

Dienstag, 08.04.2025, 22.50 Uhr

Mittwoch, 09.04.2025, 23.05 Uhr