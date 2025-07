„Maischberger“ heute am 14.7.25: Das sind die Gäste und das Thema

Sandra Maischberger ist schon seit vielen Jahren eine bekannte Moderatorin im deutschen Fernsehen, die für ihre Gespräche zu politischen, gesellschaftlichen und kulturellen Themen geschätzt wird. Ihre Talkshow, die sie 2003 startete, hieß anfangs „Menschen bei Maischberger“. 2016 bekam das Format einen neuen Anstrich und wurde in „Maischberger“ umbenannt. Ziel war es, eine Bühne für offene und oft hitzige Debatten zu schaffen. Hier treffen unterschiedliche Meinungen aufeinander und auch mal ein bisschen Widerspruch wird nicht gescheut. Heute gehört „Maischberger“ zu den bekanntesten politischen Talkshows im deutschen Fernsehen und trägt mit ihrer Themenwahl und dem Gesprächsstil entscheidend zur öffentlichen Diskussion bei.

Heute, am 14. Juli 2025, gibt es eine neue Ausgabe von „Maischberger“ in der ARD zu sehen. Um welches Thema dabei gesprochen wird und wer die Gäste im Studio sind, erfahren Sie hier in diesem Artikel.

„Maischberger“: Gäste heute am 14.7.25

Am heutigen Montag teilen folgende fünf Gäste bei „Maischberger“ ihre Standpunkte:

Sigmar Gabriel (SPD): ehemaliger Außenminister und Parteivorsitzender

Claus Ruhe Madsen (CDU): Wirtschaftsminister von Schleswig-Holstein

Jürgen Becker: Kabarettist

Anna Mayr: Journalistin bei Die Zeit

Michael Bröcker: Chefredakteur von Table.Briefings

Themen bei „Maischberger“ heute am 14.7.25

Bei „Maischberger“ diskutieren heute Abend der ehemalige Außenminister und frühere Parteivorsitzende der SPD, Sigmar Gabriel, sowie der Wirtschaftsminister von Schleswig-Holstein, Claus Ruhe Madsen von der CDU. Sie erörtern aktuelle außenpolitische Fragen und die wirtschaftliche Lage in Deutschland. Sigmar Gabriel gibt dabei Einblicke in die jüngsten Entwicklungen innerhalb seiner Partei und die außenpolitischen Herausforderungen, vor denen Deutschland aktuell steht. Claus Ruhe Madsen äußert sich zur wirtschaftlichen Erholung und den daraus resultierenden Perspektiven für die kommenden Jahre.

Die Diskussion wird durch die Kommentare des Kabarettisten Jürgen Becker, der Zeit-Journalistin Anna Mayr und des Chefredakteurs von Table.Briefings, Michael Bröcker, ergänzt. Gemeinsam tragen sie ihre Einschätzungen zu den Themen der Runde bei.

Übertragung von „Maischberger“ heute im TV und Livestream

Die Talkshow „Maischberger“ wird erneut im ARD-Programm ausgestrahlt. Nach einer zweiwöchigen Unterbrechung ist für den heutigen Abend eine neue Ausgabe geplant, die um 22.55 Uhr im regulären Fernsehen startet. Zudem kann die Sendung parallel auch online über den kostenlosen Livestream der ARD verfolgt werden.

„Maischberger“: Wiederholung im TV und in der Mediathek

Falls es Ihnen heute Abend um 22.55 Uhr nicht möglich ist, die Sendung „Maischberger“ live im Fernsehen oder Stream zu verfolgen, haben Sie die Gelegenheit, die Wiederholung im Free-TV zu schauen. Hier sind die Termine für die Wiederholung.

Dienstag, 15. Juli 2025, 2.30 Uhr: ARD

Dienstag, 15. Juli 2025, 20.30 Uhr: tagesschau24

Nach der Erstausstrahlung können Sie die neue Folge von „Maischberger“ außerdem kostenfrei in der ARD-Mediathek abrufen.

Talkshow „Maischberger“: Sendetermine der nächsten Folgen

Nachdem es in den vergangenen zwei Wochen keine neue Ausgabe von „Maischberger“ gab, laufen diese Woche wieder zwei neue Folgen über die Bildschirme. Zu weiteren Sendeterminen hat sich die ARD bislang nicht geäußert.

Hier finden Sie die Termine, an welchen die Talkshow „Maischberger“ in dieser Woche mit neuen Ausgaben ausgestrahlt wird:

Montag, 14. Juli 2025, 22.55 Uhr: ARD

Dienstag, 15. Juli 2025, 22.50 Uhr: ARD