„Maischberger“ gestern am 14.10.25: Das sind die Gäste und das Thema

In der vergangenen Woche war Sandra Maischberger mit ihrer Polit-Talkshow dreimal auf Sendung, normalerweise ist die Show aber nur zweimal pro Woche im Ersten zu sehen. Seit einiger Zeit wird die Talkshow „hart aber fair“ in unregelmäßigeren Abständen ausgestrahlt, die ARD hat die Ausstrahlungstermine der Sendung mit Louis Klamroth reduziert. „Maischberger“ läuft dagegen öfter als je zuvor im Ersten und lockt laut Quotenmeter pro Sendung bis zu 1,8 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer vor den Fernseher.

In der vergangenen Woche hat Sandra Maischberger mit ihren Gästen über verschiedene Themen diskutiert. Am Montag ging es um den Migrationsgipfel und die Sozialreformen der Bundesregierung sowie um die militärische Aufrüstung Deutschlands. Am Dienstag äußerte sich unter anderem Kalr Lauterbach zum Zustand des deutschen Gesundheitssystems und warnte vor der Abschaffung des Pflegegrads 1 und kritisierte die deutsche „Zwei-Klassen-Medizin“.

Worum ging es gestern am 14. Oktober 2025 bei „Maischberger“? Welche Gäste waren im Studio und wie lautete das Thema der Sendung? Antworten auf diese Fragen und alle Infos zur neuesten Ausgabe der ARD-Polit-Talkshow haben wir hier für Sie.

„Maischberger“: Gäste gestern am 14.10.25

Bei Maischberger standen gestern zwei Themen im Mittelpunkt. Johannes Varwick und Armin Laschet diskutierten über die Frage, ob ein dauerhafter Frieden im Nahen Osten überhaupt möglich ist. Außerdem sprach Richard David Precht über die Meinungsfreiheit und versucht zu klären, ob sie in Deutschland in Gefahr ist.

Alle Gäste der gestrigen Sendung am 14. Oktober 2025 im Überblick:

Armin Laschet, CDU: Leiter Auswärtiger Ausschuss

Johannes Varwick: Politologe

Richard David Precht: Philosoph und Autor

Constantin Schreiber: Journalist, Axel Springer Verlag

Georg Restle: Journalist vom WDR

Susanne Gaschke: Journalistin von der NZZ

Themen bei „Maischberger“ gestern am 14.10.25

Sandra Maischberger nahm gestern gemeinsam mit ihren Gästen zwei Themen vor. Wie bereits erwähnt, beschäftigten sich Armin Laschet und Politologe Johannes Varwick mit folgender Frage: „Ist ein dauerhafter Frieden in Nahost möglich?“ Richard David Precht ging mit dieser Aussage in die Sendung: „Unsere liberale Demokratie hat sich immer schon schwer getan mit deutlich Andersdenkenden“ und will erörtern, ob die Meinungsfreiheit in Deutschland in Gefahr ist.

Übertragung von „Maischberger“ gestern im TV und Live-Stream

„Maischberger“ lief gestern am 14. Oktober 2025 ab 23.05 Uhr in der ARD. Alternativ zur Übertragung im Fernsehen konnten Sie auch auf den kostenlosen Live-Stream auf der Seite des Senders zurückgreifen.

Sollte Ihnen das Thema der gestrigen Sendung nicht zugesagt haben, gibt es eine Alternative: Im ZDF lief ab 22.45 Uhr eine neue Folge von „Markus Lanz“.

„Maischberger“: Wiederholung im TV und in der Mediathek

Die „Maischberger“-Sendung am Dienstag ist die Folge mit der Ordnungsnummer 903. Sollten Sie die neueste Ausgabe des Polit-Talks verpasst haben, können Sie die Sendung an zwei Terminen in der Wiederholung sehen.

Das sind alle Sendetermine der aktuellen „Maischberger“-Folge mit der Erstausstrahlung und den zwei Wiederholungen auf verschiedenen Sendern:

14.10.2025, 23.05 Uhr: ARD

15.10.2025, 02.50 Uhr: ARD

15.10.2025, 20.30 Uhr: tagesschau24

Außerdem haben Sie die Möglichkeit, die aktuelle Ausgabe von „Maischberger“ in der Mediathek der ARD nachzuholen. Auch ältere Sendungen stehen dort kostenlos auf Abruf bereit.

Talkshow „Maischberger“: Sendetermine der nächsten Folgen

„Maischberger“ läuft dienstags und mittwochs, manchmal auch am Montag, um 22.50 Uhr in der ARD. Im Oktober geht die Talkerin nach dem 15.10.25 jedoch nicht mehr auf Sendung. Das sind die nächsten Sendetermine der Talkshow:

Dienstag, 04.11.2025, 22.50 Uhr

Mittwoch, 05.11.2025, 22.50 Uhr

Montag, 10.11.2025, 22.20 Uhr

Dienstag, 11.11.2025, 22.50 Uhr

Mittwoch, 12.11.2025, 22.50 Uhr

Dienstag, 18.11.2025, 22.50 Uhr

Mittwoch, 19.11.2025, 22.50 Uhr

Dienstag, 25.11.2025, 22.50 Uhr

Mittwoch, 26.11.2025, 22.50 Uhr