„Maischberger“ gestern am 15.10.25: Das waren die Gäste und das Thema

Bereits seit mehr als 20 Jahren ist Sandra Maischberger mit der nach ihr benannten Polit-Talkshow auf Sendung. Ursprünglich unter dem Titel „Menschen bei Maischberger“ diskutiert die Journalistin und Fernsehmoderatorin bis zu dreimal pro Woche mit Politikern, Personen des öffentlichen Lebens und Experten aus Wissenschaft und Wirtschaft über aktuelle Themen. Mehr als 900 Episoden wurden bisher aufgezeichnet, an diesem Mittwoch steht die Sendung mit der Ordnungsnummer 904 auf dem Programm.

Am Dienstag ging es bei „Maischberger“ um zwei verschiedene Themen. Armin Laschet, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses, und Politologe Johannes Varwick diskutierten über die Frage, ob ein dauerhafter Frieden im Nahen Osten überhaupt möglich sei. Außerdem ging es um die Meinungsfreiheit und den gesellschaftlichen Diskurs. Philosoph Richard David Precht sprach darüber, wie man in Deutschland mit „Andersdenkenden“ umgeht.

Was stand gestern bei „Maischberger“ auf dem Programm? Welche Gäste waren im Studio und wie lautete das Thema der Sendung? Wir haben die Antworten auf diese Fragen und alle Infos zur Episode am 15. Oktober 2025 hier für Sie.

„Maischberger“: Gäste gestern am 15.10.25

Zwei Gäste von Sandra Maischberger diskutierten gestern über die Vermittlerrolle von Donald Trump in internationalen Krisen. Jean Asselborn, ehemaliger Außenminister von Luxemburg und der ehemalige österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz ordneten die Rolle des US-Präsidenten ein. Michael Kretschmer von der CDU sprach über die Kritik an den Sozialreformen und den Umgang mit Extremisten.

Alle Gäste der gestrigen Sendung am 15. Oktober 2025 im Überblick:

Michael Kretschmer, CDU: Ministerpräsident von Sachsen

Sebastian Kurz: ehemaliger Bundeskanzler von Österreich, Unternehmer

Jean Asselborn: ehemaliger Außenminister Luxemburgs

Michael Mittermeier: Comedian

Franca Lehfeldt: Journalistin und Unternehmerin

Nicole Diekmann: Korrespondentin im ZDF -Hauptstadtstudio

Themen bei „Maischberger“ gestern am 15.10.25

Wie immer befasste sich Sandra Maischberger gestern mit ihren Gästen mit zwei verschiedenen Themen. Der Ministerpräsident von Sachsen und CDU-Politiker Michael Kretschmer sprach über die Kritik an den Sozialreformen der Regierung und über das angestrebte Rüstungsbudget Deutschlands: „Sollte Deutschland tatsächlich 5 Prozent für Rüstung ausgeben, würde sich der Wohlstand unseres Landes massiv reduzieren. Es ist eine so unfassbar hohe Zahl, dass einem schwindelig wird.“ Wie bereits erwähnt erörterten Sebastian Kurz und Jean Asselborn die Vermittlerrolle von Donald Trump.

Übertragung von „Maischberger“ gestern im TV und Live-Stream

DIe neue Ausgabe von „Maischberger“ gab es gestern am 15. Oktober ab 23.05 Uhr im Ersten zu sehen. Neben der Übertragung im TV konnten Sie die Sendung alternativ auch im ARD-Live-Stream auf der Seite des Senders verfolgen.

„Maischberger“: Wiederholung im TV und in der Mediathek

Sollten Sie die neueste Ausgabe von „Maischberger“ verpasst haben, können Sie die Sendung an vier Terminen in der Wiederholung sehen.

Das sind alle Sendetermine der aktuellen „Maischberger“-Folge vom 15. Oktober mit der Erstausstrahlung und vier Wiederholungen auf verschiedenen Sendern:

15.10.2025, 23.05 Uhr: ARD

16.10.2025, 00.30 Uhr: WDR

16.10.2025, 02.50 Uhr: ARD

16.10.2025, 21.00 Uhr: tagesschau24

17.10.2025, 00.40 Uhr: 3sat

Sie können die neueste Ausgabe von „Maischberger“ nach der Ausstrahlung auch in der Mediathek der ARD ansehen. Auch ältere Sendungen stehen dort kostenlos auf Abruf zur Verfügung.

Talkshow „Maischberger“: Sendetermine der nächsten Folgen

In der Regel läuft „Maischberger“ dienstags und mittwochs in der ARD. In manchen Wochen geht Sandra Maischberger mit ihrem Polit-Talk auch montags auf Sendung. Im Oktober gibt es die Talkrunde allerdings nicht mehr im Ersten zu sehen. Das sind die kommenden Sendetermine im Überblick:

Mittwoch, 15.10.2025, 23.05 Uhr

Dienstag, 04.11.2025, 22.50 Uhr

Mittwoch, 05.11.2025, 22.50 Uhr

Montag, 10.11.2025, 22.20 Uhr

Dienstag, 11.11.2025, 22.50 Uhr

Mittwoch, 12.11.2025, 22.50 Uhr

Dienstag, 18.11.2025, 22.50 Uhr

Mittwoch, 19.11.2025, 22.50 Uhr

Dienstag, 25.11.2025, 22.50 Uhr

Mittwoch, 26.11.2025, 22.50 Uhr