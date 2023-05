Gäste bei "Maischberger": Heute geht es um den Streit innerhalb der Ampel-Koalition

Auch heute stehen bei "Mischberger" interessante Gesprächsthemen zur Diskussion - hier kommen alle Infos über das Thema, die Gäste, sowie zur Übertragung und Wiederholung im Free-TV und Live-Stream.

Nicht nur innerhalb Deutschland brodelt es - die weltpolitische Lage insgesamt scheint sich zuzuspitzen. Besonders der Klimawandel und die Suche nach einer Lösung hält uns in Atem und auch der Ukraine-Krieg sorgt für Anspannung.

Wer diskutiert bei " Maischberger" heute Abend über Politik und Gesellschaft? Welche Themen erwarten uns? Alle Infos rund um die Übertragung der Talkshow im Free-TV und Live-Stream, sowie zur Wiederholung der Sendung finden Sie hier.

Thema bei "Maischberger" heute am 23. Mai 2023

Zwei Themen stehen in der ARD-Talkshow "Maischberger" heute Abend im Mittelpunkt: In Bezug auf Deutschlands Innenpolitik geht es um den Streit innerhalb der Ampel-Koalition über das geplante Heizungsgesetz. Einerseits wird diskutiert, ob Deutschlands Klimaziele allein mit strengen Regeln und Verboten erreichbar sind – was aktuell die Unstimmigkeiten innerhalb der Ampel befeuert. Andererseits geht es um die Staatssekretär-Affäre im Bundeswirtschaftsministerium und Robert Habecks Entscheidungen. Darüber sprechen der stellvertretende Ministerpräsident und Wirtschaftsminister von Bayern Hubert Aiwanger ( Freie Wähler) und die Oppositionsführerin im Bayerischen Landtag Katharina Schulze ( Bündnis 90/Die Grünen).

Mit Blick auf die Weltpolitik kommt es zu einem völlig anderen Diskussionsthema – dem Krieg in der Ukraine. Kampfjet-Lieferungen aus den USA an Kiew werfen die Frage auf, ob es bald zu einer neuen Eskalationsstufe kommt. Außerdem wird darüber diskutiert, ob und wie sich der russische Präsident Wladimir Putin in Zukunft für Kriegsverbrechen vor Gericht verantworten muss. Dieses Thema besprechen die ehemalige Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger ( FDP) und der Oberstleutnant der ukrainischen Grenzschutztruppen Sergij Osatschuk miteinander.

"Maischberger" heute: Das sind die Gäste am 23. Mai 2023

Das sind die Gäste, die bei "Maischberger" über Deutschlands Klimapolitik und den Ukraine-Krieg diskutieren:

Hubert Aiwanger ( Freie Wähler ): stellvertretender Ministerpräsident und Wirtschaftsminister von Bayern

stellvertretender Ministerpräsident und Wirtschaftsminister von Katharina Schulze ( Bündnis 90/Die Grünen ): Oppositionsführerin im Bayerischen Landtag

Oppositionsführerin im Sabine Leutheusser-Schnarrenberger ( FDP ): ehemalige Bundesjustizministerin

ehemalige Bundesjustizministerin Sergij Osatschuk : Oberstleutnant der ukrainischen Grenzschutztruppen

Oberstleutnant der ukrainischen Grenzschutztruppen Guido Cantz : Moderator und Comedian

Moderator und Comedian Dagmar Rosenfeld : Chefredakteurin der Welt am Sonntag

Chefredakteurin der Gregor Peter Schmitz : Stern-Chefredakteur

Wer ist Sandra Maischberger?

Gastgeberin der Talkrunde ist die Journalistin und Moderatorin Sandra Maischberger – ihren Namen trägt die ARD-Sendung, die es bereits seit 2003 im deutschen TV zu sehen gibt. Nach einem abgebrochenen Studium der Kommunikationswissenschaften in München wird Sandra Maischberger zunächst Radiomoderatorin bei Bayern 2, bevor sie zum Fernsehen wechselt. Sie startet bei Tele 5 und ist anschließend als Moderatorin auf Vox, RTL, n-tv und WDR zu sehen, bis sie schließlich ihre eigene Talkshow im Ersten erhält.

Übertragung der Talkshow "Maischberger" im TV oder Live-Stream

"Maischberger" gibt es am 23. Mai 2023 ab 22.50 Uhr im TV im Ersten zu sehen. Außer der Übertragung im Free-TV ist die Sendung auch kostenlos im Live-Stream auf Webseite des ARD verfügbar.

Wiederholung von "Maischberger" im TV und in der Mediathek

Wer heute Abend keine Zeit hat, die aktuelle Folge von "Maischberger" im TV zu verfolgen, der kann diese in der ARD-Mediathek nachholen. Außerdem gibt es zwei Wiederholungstermine, die wir hier für Sie aufgelistet haben:

24.5.2023 um 3.20 Uhr in der ARD

24.5.2023 um 20.15 Uhr auf tagesschau24

"Maischberger": Sendetermine und nächste Folgen

Eine neue Folge "Maischberger" gibt es üblicherweise jeden Dienstag und Mittwoch im Ersten zu sehen - manchmal entfallen Sendetermine. Meistens starten die Folgen gegen 22.45 Uhr. Das sind die nächsten Sendetermine: