„Maischberger“ gestern am 26.2.25: Das waren die Gäste und das Thema

Seit ihrer Einführung im Jahr 2003 hat sich die Talkshow „Maischberger“, damals noch unter dem Titel „Berlin Mitte“, als fester Bestandteil des ARD-Programms etabliert. Unter der Moderation von Sandra Maischberger werden dienstags und mittwochs um 22.50 Uhr aktuelle Themen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft diskutiert. In der Sendung sind regelmäßig prominente Politiker, Experten und Journalisten zu Gast.

Im Jahr 2024 zählten die Regierungsarbeit der Ampel-Koalition und der Ukraine-Krieg zu den dominierenden Themen der politischen Talkshow. In der Sendung am Dienstag diskutierten Armin Laschet und Sigmar Gabriel über mögliche Koalitionsoptionen und die Zusammenarbeit von SPD und CDU/CSU. Beide hielten die Bildung einer stabilen Regierung für essenziell, um die AfD bei zukünftigen Wahlen zu schwächen.

Worum ging es gestern bei „Maischberger“? Welche Gäste waren im Studio und wie lautete das aktuelle Thema? Wir haben alle Infos zur neuesten Ausgabe des Polit-Talks hier für Sie.

„Maischberger“: Gäste gestern am 26.2.25

Unter anderem waren bei „Maischberger“ gestern der ehemalige Bundesumweltminister Jürgen Trittin von den Grünen und der ehemalige Innenpolitiker Wolfgang Bosbach von der CDU zu Gast. Sie haben über die wohl anstehende Koalition zwischen CDU/CSU und SPD sowie über den Umbruch bei den Grünen gesprochen. Habeck hatte nach der Bundestagswahl angekündigt, sich zurückzuziehen - er möchte bei den Grünen keine wichtige Funktion mehr ausfüllen. Ebenfalls in der Sendung war Militärexperte Carlo Masala, der über den Ukraine-Krieg sprach.

Alle Gäste der gestrigen Sendung im Überblick:

Jürgen Trittin (B‘90/Grüne): ehemaliger Bundesumweltminister und langjähriger Fraktionsvorsitzender der Grünen

Wolfgang Bosbach (CDU): ehemaliger Innenpolitiker und Autor

Carlo Masala: Militärexperte

Jörg Pilawa : Fernsehmoderator

Julie Kurz: Journalistin, ARD -Hauptstadtstudio

Gabor Steingart: Journalist, Media Pioneer

Themen bei „Maischberger“ gestern am 26.2.25

Sandra Maischberger nahm sich gestern gemeinsam mit ihren Gästen zwei Themen vor. Zum einen ging es unter dem Oberthema „Die Union verhandelt mit der SPD – Umbruch bei den Grünen“ um die Koalitionsverhandlungen zwischen CDU und SPD sowie um die neue Orientierung in der Führungsebene der Grünen. Wie bereits erwähnt, war auch Militärexperte Carlo Masala zu Gast. Er sagt: „Ich glaube, dass wir in einigen Jahren einen russischen Belastbarkeitstest von Artikel 5 des NATO-Vertrages erleben werden.“

„Maischberger“ gestern: Übertragung im TV und Live-Stream

„Maischberger“ lief gestern am 26.2.25 ab 22.50 Uhr in der ARD. Alternativ zur Übertragung im Fernsehen konnten Sie auch auf den kostenlosen Live-Stream auf der Seite des Senders zurückgreifen.

Sollte Ihnen das Thema der gestrigen Sendung nicht zugesagt haben, gab es eine Alternative: Im ZDF lief ab 23.15 Uhr eine neue Folge von „Markus Lanz“.

„Maischberger“: Wiederholung im TV und in der Mediathek

Die „Maischberger“-Sendung am gestrigen Dienstag war die Folge mit der Ordnungsnummer 853. Sollten Sie die neueste Ausgabe des Polit-Talks verpasst haben, können Sie die Sendung an zwei Terminen in der Wiederholung sehen.

Das sind alle Sendetermine der aktuellen „Maischberger“-Folge mit der Erstausstrahlung und den zwei Wiederholungen auf verschiedenen Sendern:

26.2.2025, 22.50 Uhr: ARD

27.2.2025, 03.20 Uhr: ARD

27.2.2025, 20.15 Uhr: tagesschau24

Außerdem haben Sie die Möglichkeit, die aktuelle Ausgabe von „Maischberger“ in der Mediathek der ARD nachzuholen. Auch ältere Sendungen stehen dort kostenlos auf Abruf bereit.

Talkshow „Maischberger“: Sendetermine der nächsten Folgen

„Maischberger“ läuft dienstags und mittwochs um 22.50 Uhr in der ARD. Verschiebungen bei der Sendezeit oder Ausfälle können immer wieder vorkommen. Das sind die nächsten Sendetermine der Talkshow:

Mittwoch, 26.02.2025, 22.50 Uhr

Dienstag, 04.03.2025, 22.50 Uhr

Mittwoch, 05.03.2025, 22.50 Uhr

Dienstag, 11.03.2025, 22.50 Uhr

Mittwoch, 12.03.2025, 22.50 Uhr

Dienstag, 18.03.2025, 22.50 Uhr

Mittwoch, 19.03.2025, 22.50 Uhr

Dienstag, 25.03.2025, 22.50 Uhr

Mittwoch, 26.03.2025, 22.50 Uhr