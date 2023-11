"Maischberger" heute am 28. November 2023: Das sind Gäste und Thema

Bei "Maischberger" heute am 28. November 2023 geht es um mehr als nur ein Thema. Hier erfahren Sie, welche Gäste dabei sind und worüber sie sprechen.

Wenn Sandra Maischberger heute Abend auf Sendung geht, hat sie fünf Gäste im Studio. Darunter befinden sich zwei prominente Politiker: der frühere Bundespräsident Joachim Gauck und der ehemalige SPD- und Linken-Chef Oskar Lafontaine.

Wer ist noch dabei und um welche Themen geht es? Hier finden Sie diese und mehr Infos zur "Maischberger"-Sendung vom 28. November 2023.

"Maischberger": Gäste heute am 28. November 2023

Die Themen werden weiter unten genauer vorgestellt. Hier finden Sie erst einmal eine Übersicht über die Gäste bei "Maischberger" heute, wie der Sender sie angekündigt hat.

Joachim Gauck : ehemaliger Bundespräsident

ehemaliger Bundespräsident Oskar Lafontaine : ehemaliger SPD- und Linken-Parteichef

ehemaliger SPD- und Linken-Parteichef Heinz Rudolf Kunze : Rocksänger und Liedermacher

Rocksänger und Liedermacher Ulrike Herrmann : Wirtschaftskorrespondentin der taz

Wirtschaftskorrespondentin der Nikolaus Blome : Leiter des Politikressorts von RTL / n-tv

Thema bei "Maischberger" heute am 28. November 2023

Sandra Maischberger spricht mit dem früheren Bundespräsidenten Joachim Gauck über viele politische Themen. Unter anderem geht es um die Haushaltskrise der Ampel-Regierung und die Frage, wie groß dadurch der Vertrauensverlust der Bürger in die Politik ist. Joachim Gauck spricht aber auch über den Krieg in der Ukraine und den Nahost-Konflikt. Sandra Maischberger diskutiert mit ihm außerdem darüber, ob ein Kurswechsel in der deutschen Migrationspolitik nötig ist.

Auch im Gespräch mit dem ehemaligen SPD- und Linken-Parteichef Oskar Lafontaine geht es um viele Themen. In der Ankündigung zur Talkshow nennt der Sender verschiedene Fragen: Was sagt er zur Haushaltskrise, wie schätzt er die Erfolgschancen für die neue Partei seiner Ehefrau Sahra Wagenknecht ein und warum versöhnte er sich nach 24 Jahren mit Gerhard Schröder?

Heinz Rudolf Kunze, Ulrike Herrmann und Nikolaus Blome begleiten die Gespräche. Sie "erklären, kommentieren und diskutieren", wie es vom Sender heißt.

"Maischberger" heute: Übertragung im TV oder Live-Stream

"Maischberger" läuft heute am 28. November 2023 von 22.50 bis 0.05 Uhr in der ARD. Es gibt neben der Ausstrahlung im Free-TV noch eine zweite Möglichkeit, die Folge zu sehen: Es wird ein Live-Stream auf der Seite der ARD angeboten.

"Maischberger": Wiederholung im TV oder in der Mediathek

Die "Maischberger"-Sendung vom 28. November 2023 wird zweimal im Fernsehen wiederholt. Eine Wiederholung läuft nachts, die andere zur besten Sendezeit:

Hier erfahren Sie, wann und wo die Wiederholungen zur aktuellen "Maischberger"-Folge laufen:

29.11.2023, 01.50 Uhr: ARD

29.11.2023, 20.15 Uhr: tagesschau24

Alle Folgen der Talkshow stehen außerdem online im Stream in der Mediathek der ARD bereit.

Talkshow "Maischberger": Sendetermine der nächsten Folgen

"Maischberger" läuft normalerweise am Dienstag und Mittwoch um 22.50 Uhr in der ARD. Bei den nächsten Folgen gibt es aber Änderung: Am Mittwoch startet die Talkshow später und am 5. Dezember fällt sie komplett aus - weil es stattdessen die Übertragung zum DFB-Pokal 2023/24 gibt.

Das sind die nächsten Sendetermine samt Sendezeit:

28.11.2023, 22.50 Uhr

29.11.2023, 23.05 Uhr

06.12.2023, 22.50 Uhr

