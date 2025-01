„Maischberger“ gestern am 28.1.25: Das waren die Gäste und das Thema

„Maischberger“ ist zwar nicht die älteste Polit-Talkshow im deutschen Fernsehen – diesen Titel trägt „3nach9“ –, doch die Sendung hat seit ihrer Einführung einen festen Platz im ARD-Programm. Die Talkrunde, die zunächst unter dem Titel „Berlin Mitte“ startete, lädt seit 2003 wöchentlich in der ARD zu Debatten über aktuelle Themen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft ein. Im Mittelpunkt stehen dabei Diskussionen mit Berufspolitikern, Experten und Journalisten.

Worum ging es in der neuesten Ausgabe von „Maischberger“ am 28. Januar 2025? Welche Gäste waren im Studio und welche Themen standen zur Diskussion? Antworten auf diese Fragen und alle Infos zur aktuellen Folge der Polit-Talkshow haben wir hier für Sie.

„Maischberger“: Gäste gestern am 28.1.25

Unter anderem war bei „Maischberger“ gestern der bayerische Ministerpräsident und CDU-Politiker Markus Söder zu Gast. Er äußerte sich zum Thema Migration und zum Verhältnis seiner Partei zur AfD, nachdem in den Medien in den vergangenen Tagen oft davon gesprochen wurde, dass die „Brandmauer gefallen“ sei. Söder sagte: „Die Migration ist uns über den Kopf gewachsen - sie muss deutlich reduziert werden. Wir werden bei der Migration eine grundlegende Wende machen.“

Alle Gäste der gestrigen Sendung im Überblick:

Markus Söder, CDU: Bayerische Ministerpräsident

Howard Carpendale: Sänger und Entertainer

Yasmine M‘Barek: Journalistin, Zeit Online

Constantin Schreiber: Journalist, „Tagesschau“-Sprecher

Susanne Gaschke: Journalistin, Neue Zürcher Zeitung

Themen bei „Maischberger“ gestern am 28.1.25

Sandra Maischberger nahm sich gestern gemeinsam mit ihren Gästen zwei Themen vor. Zum einen ging es um die Migrationspolitik und das Verhältnis zwischen CDU und AfD. Außerdem sprach Howard Carpendale über den neuen US-Präsidenten Donald Trump. Er sagte: „Trump gibt vor allem Männern in Amerika das, was sie wollen. Sie lieben das Machomäßige, Aggressive, Kämpferische. Das entspricht der amerikanischen DNA in weiten Teilen des Landes.“

„Maischberger“ gestern: Übertragung im TV und Live-Stream

„Maischberger“ lief gestern am 28.1.25 ab 22.50 Uhr in der ARD. Alternativ zur Übertragung im Fernsehen konnten Sie auch auf den kostenlosen Live-Stream auf der Seite des Senders zurückgreifen.

Sollte Ihnen das Thema der gestrigen Sendung nicht zugesagt haben, gab es eine Alternative: Im ZDF lief ab 22.45 Uhr eine neue Folge von „Markus Lanz“.

„Maischberger“: Wiederholung im TV und in der Mediathek

Die „Maischberger“-Sendung am gestrigen Dienstag war die Folge mit der Ordnungsnummer 853. Sollten Sie die neueste Ausgabe des Polit-Talks verpasst haben, können Sie die Sendung an zwei Terminen in der Wiederholung sehen.

Das sind alle Sendetermine der aktuellen „Maischberger“-Folge mit der Erstausstrahlung und den zwei Wiederholungen auf verschiedenen Sendern:

28.1.2025, 22.50 Uhr: ARD

28.1.2025, 01.50 Uhr: ARD

29.1.2025, 20.15 Uhr: tagesschau24

Außerdem haben Sie die Möglichkeit, die aktuelle Ausgabe von „Maischberger“ in der Mediathek der ARD nachzuholen. Auch ältere Sendungen stehen dort kostenlos auf Abruf bereit.

Talkshow „Maischberger“: Sendetermine der nächsten Folgen

„Maischberger“ läuft dienstags und mittwochs um 22.50 Uhr in der ARD. Verschiebungen bei der Sendezeit oder Ausfälle können immer wieder vorkommen. Das sind die nächsten Sendetermine der Talkshow:

Dienstag, 28.01.2025, 22.50 Uhr

Mittwoch, 29.01.2025, 22.50 Uhr

Dienstag, 11.02.2025, 22.50 Uhr

Mittwoch, 12.02.2025, 22.50 Uhr

Dienstag, 18.02.2025, 22.50 Uhr

Mittwoch, 19.02.2025, 22.50 Uhr

Dienstag, 25.02.2025, 22.50 Uhr