"Maischberger" heute am 29. November 2023: Das sind Gäste und Thema

Bei "Maischberger" heute am 29. November 2023 ist unter anderem Markus Söder dabei. Wer sind die anderen Gäste und um welche Themen geht es?

Fünf Gäste sind in der ARD-Talkshow " Maischberger" heute Abend dabei, um über aktuelle Themen zu sprechen. Die Infos zur Sendung finden Sie in diesem Artikel.

Dabei geht es nicht nur um die Gäste von Sandra Maischberger und um die Themen. Wir liefern auch Infos rund um die spätere Sendezeit, die Übertragung und die Wiederholung der Folge vom 29. November 2023.

"Maischberger": Gäste heute am 29. November 2023

Als Erstes stellen wir die Gäste vor, die bei "Maischberger" heute Abend dabei sind. So hat der Sender die Teilnehmer der Sendung angekündigt:

Markus Söder ( CSU ): Ministerpräsident von Bayern

Ministerpräsident von Bayern Christoph Daum : Fußballtrainer

Fußballtrainer Cherno Jobatey : Journalist und Moderator

Journalist und Moderator Michael Bröcker : Chefredakteur von The Pioneer

Chefredakteur von The Pioneer Samiha Shafy: Redakteurin im Politikressort der Zeit

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: ProSieben

Thema bei "Maischberger" heute am 29. November 2023

Als Reaktion auf die Haushaltskrise der Ampel-Regierung hat Markus Söder vorgezogene Neuwahlen gefordert. Sandra Maischberger spricht in ihrer Sendung mit dem bayerischen Ministerpräsidenten über seine Forderung. Es geht außerdem um die Fragen, woher nun das Geld für dringend benötigte Investitionen kommen soll und ob die Schuldenbremse reformiert werden muss.

Sandra Maischberger hat außerdem Fußballtrainer Christoph Daum zu Gast. In dem Gespräch geht es vor allem um seine Krebserkrankung. In der Ankündigung zur Talkshow wird Daum so zitiert: "Ich habe immer gelernt, zu kämpfen. Der Krebs hat sich den falschen Körper ausgesucht."

Lesen Sie dazu auch

Cherno Jobatey, Michael Bröcker und Samiha Shafy begleiten die Sendung. Sie erklären und kommentieren Aussagen, diskutieren aber auch selbst.

"Maischberger" heute: Übertragung im TV oder Live-Stream

"Maischberger" läuft heute am 29. November 2023 etwas später als gewohnt in der ARD. Die Folge ist von 23.05 bis 0.20 Uhr zu sehen - und das nicht nur im Free-TV, sondern auch im Live-Stream auf der Seite des Senders.

"Maischberger": Wiederholung im TV oder in der Mediathek

Zur "Maischberger"-Sendung vom 29. November 2023 gibt es gleich vier Wiederholungen. Allerdings läuft nur eine Wiederholung zu einer guten Sendezeit - die anderen drei gibt es mitten in der Nacht. Das sind die Sendetermine:

30.11.2023, 01.15 Uhr: WDR

30.11.2023, 02.50 Uhr: ARD

30.11.2023, 20.15 Uhr: tagesschau24

01.12.2023, 01.20 Uhr: 3Sat

Wer gar nicht an eine Sendezeit gebunden sein möchte, kann die Folge auch online im Stream in der Mediathek der ARD nachholen.

Talkshow "Maischberger": Sendetermine der nächsten Folgen

"Maischberger" läuft vor Weihnachten nur noch am 29. November und am 6. Dezember - am 5. Dezember fällt sich wegen der Übertragung zum DFB-Pokal 2023/24 aus. Nach der Weihnachtspause kehrt die Talkshow am 9. Januar zurück. Das sind damit die nächsten Sendetermine samt Sendezeit:

29.11.2023, 23.05 Uhr

06.12.2023, 22.50 Uhr

09.01.2023, 22.50 Uhr

10.01.2023, 22.50 Uhr

(sge)