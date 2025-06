„Maischberger“ heute am 30.6.25: Das sind die Gäste und das Thema

In der ARD-Talksendung „Maischberger“ wurden am 24. und 25. Juni 2025 zentrale politische und internationale Themen diskutiert. Vergangenen Dienstag stand zunächst der Haushaltsentwurf der schwarz-roten Bundesregierung unter Kanzler Friedrich Merz im Fokus. Finanzminister Lars Klingbeil plant höhere Staatsausgaben, vor allem im Bereich Verteidigung. Auch die Ministerien meldeten zusätzliche Finanzbedarfe von über 47 Milliarden Euro an. Die Runde diskutierte, welche Schwerpunkte die Regierung in der laufenden Legislaturperiode setzt. Ein weiterer Teil der Sendung befasste sich mit der militärischen Auseinandersetzung zwischen Israel und dem Iran, bei der auch die USA inzwischen militärisch involviert sind. Die Diskussion drehte sich um die möglichen Folgen für die internationale Ordnung.

Am Folgetag wurden erneut zwei Themenblöcke behandelt. Zunächst analysierten Omid Nouripour und Karl-Theodor zu Guttenberg die Lage im Nahen Osten und diskutierten die mögliche Rolle Donald Trumps bei einer Deeskalation. Ein journalistischer Kommentar kam von Albrecht von Lucke, Anna Schneider und Markus Feldenkirchen. Im Anschluss ging es um die Wohnungsbaupolitik in Deutschland. Die zuständige Ministerin erläuterte die geplanten Maßnahmen der Bundesregierung zur Entlastung des Wohnungsmarkts und wies auf bestehende Probleme bei Baukosten und Umsetzungsgeschwindigkeit hin.

Heute, am 30. Juni 2025, startet Moderatorin Sandra Maischberger mit einer neuen Ausgabe ihrer gleichnamigen Talkshow in die neue Woche. Hier erfahren Sie, welche Gäste im Studio dabei sind und über welches Thema heute bei „Maischberger“ diskutiert wird.

„Maischberger“: Gäste heute am 30.6.25

Am heutigen Montag nehmen insgesamt sechs Gäste neben Sandra Maischberger Platz:

Wolfram Weimer: Kulturstaatsminister

Katrin Göring-Eckardt (B‘90/Grüne) : Bundestagsabgeordnete

Michael Otto: Unternehmer

Helge Fuhst: Moderator bei den „Tagesthemen“ der ARD

Paul Ronzheimer: stellvertretender Chefredakteur bei Bild

Anna Lehmann: Leiterin des Parlamentsbüros der taz

Themen bei „Maischberger“ heute am 30.6.25

Der aktuelle Zustand des öffentlichen Diskurses in Deutschland ist heute Abend Thema bei „Maischberger“. Dazu äußern sich der Kulturstaatsminister Wolfram Weimer und die Bundestagsabgeordnete Katrin Göring-Eckardt (Bündnis 90/Die Grünen). Im Mittelpunkt steht die Frage, wie kontroverse Themen in Politik und Gesellschaft verhandelt werden und welche Rolle politische Verantwortung dabei spielt.

Ein weiterer Gesprächsschwerpunkt ist die wirtschaftspolitische Ausrichtung unter CDU-Parteichef Friedrich Merz. Dazu äußert sich Michael Otto, Unternehmer und Ehrenvorsitzender des Aufsichtsrats der Otto Group. Diskutiert wird unter anderem die Rolle von Unternehmen in gesellschaftlichen Transformationsprozessen.



Ergänzt wird die Sendung durch Einschätzungen von Journalistinnen und Journalisten: Helge Fuhst von der ARD, die Leiterin des Parlamentsbüros der taz Anna Lehmann und Paul Ronzheimer, der stellvertretende Chefredakteur und Reporter bei Bild, liefern medienanalytische Perspektiven auf die Diskussionsthemen des Abends.

Übertragung von „Maischberger“ heute im TV und Livestream

Die Talkshow „Maischberger“ wird wie gewohnt im Programm der ARD ausgestrahlt. Auch heute Abend ist eine neue Ausgabe vorgesehen, die um 22.30 Uhr im linearen Fernsehen beginnt. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, die Sendung zeitgleich über den kostenfreien ARD-Livestream online zu verfolgen.

„Maischberger“: Wiederholung im TV und in der Mediathek

Folge 890 der Talksendung „Maischberger“ wird am Dienstag, dem 1. Juli 2025, um 20.15 Uhr auf dem Sender tagesschau24 erneut ausgestrahlt. Im Anschluss an die reguläre Fernsehausstrahlung steht die aktuelle Ausgabe zudem in der kostenfreien ARD-Mediathek zur Verfügung.

Talkshow „Maischberger“: Sendetermine der nächsten Folgen

In dieser Woche werden zwei neue Ausgaben von „Maischberger“ veröffentlicht. Nächste Woche hingegen entfällt die ARD-Talkshow. Das sind die kommenden Sendetermine von „Maischberger“:

Montag, 30. Juni 2025: 22.30 Uhr

Dienstag, 1. Juli 2025: 22.50 Uhr

Montag, 14. Juli 2025: 22.55 Uhr

Dienstag, 15. Juli 2025: 22.50 Uhr