„Maischberger“ heute am 4.3.25: Das sind die Gäste und das Thema

In der vergangenen Woche haben sich die Polit-Talkshows den Ergebnissen der Bundestagswahl gewidmet. Bei „Maischberger“ unterhielten sich am Dienstag unter anderem Sigmar Gabriel und Armin Laschet über die Koalitionsoptionen nach der Wahl. Im Fokus standen die Perspektiven von SPD und CDU/CSU in Bezug auf eine mögliche Regierungsbildung. Am Mittwoch ging es dann erneut um die Verhandlungen zwischen CDU und SPD sowie um den Umbruch der Grünen. Unter anderem hatte Habeck angekündigt, sich aus der Führungsriege der Partei zurückzuziehen. Darüber hinaus wurde der Ukraine-Konflikt thematisiert - es ging um die Frage nach einem möglichen Ende des Krieges. Nach der Begegnung zwischen Trump, Vance und Selenskyj im Weißen Haus am 28. Februar 2025 haben die USA nun die Militärhilfen für die Ukraine ausgesetzt.

Worum geht es in der neuesten Ausgabe von „Maischberger“ heute am 4. März 2025? Welche Gäste sind im Studio und wie lautet das aktuelle Thema der Sendung? Wir haben die Antworten auf diese Fragen und alle Infos zum Polit-Talk im Ersten hier für Sie.

„Maischberger“: Gäste heute am 4.3.25

Bei Maischberger stehen heute zwei Themen im Mittelpunkt. Wie eingangs erwähnt, ziehen die Haltung der US-Regierung zum Ukraine-Konflikt und die nun ausbleibende militärische Unterstützung Konsequenzen für Europa nach sich. Zur Außen- und Verteidigungspolitik wird sich unter anderem der ehemalige Bundespräsident Joachim Gauck äußern. Er sagt: „Wir brauchen eine neue Verteidigungsbereitschaft“. Außerdem soll es um die schwarz-roten Sondierungsgespräche sowie um den Eklat im Weißen Haus gehen. Die Gäste zu diesem Thema gibt die ARD kurzfristig bekannt.

Alle Gäste der heutigen Sendung im Überblick:

Joachim Gauck: ehemaliger Bundespräsident

Robin Alexander: Journalist, stellvertretender Chefredakteur Die Welt

Sönke Neitzel: Militärhistoriker

Anja Kohl: Journalistin, ARD- Wirtschaftsexpertin

Anna Lehmann: Leiterin des Parlamentsbüros der taz

Themen bei „Maischberger“ heute am 4.3.25

Sandra Maischberger nimmt sich heute gemeinsam mit ihren Gästen zwei Themen vor. Für das Thema „Große Herausforderungen für Deutschland und Europa“ ist Joachim Gauck zu Gast. Außerdem soll sich die Diskussion um die Regierungsbildung und das Debakel drehen, das sich zwischen Trump, Vance und Selenskyj beim Staatsbesuch des ukrainischen Präsidenten in den USA zugetragen hat. Die beiden Themen hat die ARD so zusammengefasst: „Schwarz-rote Sondierungsgespräche und Eklat im Weißen Haus“.

Übertragung von „Maischberger“ heute im TV und Live-Stream

„Maischberger“ läuft heute am 4. März 2025 ab 22.50 Uhr in der ARD. Alternativ zur Übertragung im Fernsehen können Sie auch auf den kostenlosen Live-Stream auf der Seite des Senders zurückgreifen.

Sollte Ihnen das Thema der heutigen Sendung nicht zusagen, gibt es eine Alternative: Im ZDF läuft ab 22.45 Uhr eine neue Folge von „Markus Lanz“.

„Maischberger“: Wiederholung im TV und in der Mediathek

Die „Maischberger“-Sendung am heutigen Dienstag ist die Folge mit der Ordnungsnummer 861. Sollten Sie die neueste Ausgabe des Polit-Talks verpassen, können Sie die Sendung an zwei Terminen in der Wiederholung sehen.

Das sind alle Sendetermine der aktuellen „Maischberger“-Folge mit der Erstausstrahlung und den zwei Wiederholungen auf verschiedenen Sendern:

04.03.2025, 22.50 Uhr: ARD

05.03.2025, 01.50 Uhr: ARD

05.03.2025, 20.15 Uhr: tagesschau24

Außerdem haben Sie die Möglichkeit, die aktuelle Ausgabe von „Maischberger“ in der Mediathek der ARD nachzuholen. Auch ältere Sendungen stehen dort kostenlos auf Abruf bereit.

