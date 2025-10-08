„Maischberger“ heute am 8.1025: Das sind die Gäste und das Thema

Seit ihrer Einführung im Jahr 2003 hat sich die Talkshow „Maischberger“, damals noch unter dem Titel „Berlin Mitte“, als fester Bestandteil des ARD-Programms etabliert. Unter der Moderation von Sandra Maischberger werden dienstags und mittwochs um 22.50 Uhr aktuelle Themen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft diskutiert. In der Sendung sind regelmäßig prominente Politiker, Experten und Journalisten zu Gast.

In der Ausgabe vom 6. Oktober 2025 stand die Frage im Mittelpunkt, wie handlungsfähig die Bundesregierung bei zentralen innenpolitischen Themen noch ist. Diskutiert wurden unter anderem die Ergebnisse des jüngsten Migrationsgipfels, die geplanten Sozialreformen sowie die finanzielle Lage des Staates. Am Dienstag, den 7. Oktober 2025, stand der zweite Jahrestag des Hamas-Angriffs auf Israel im Mittelpunkt. Journalistin Natalie Amiri und Militärexperte Carlo Masala diskutierten über die Lage im Nahen Osten und die internationale Verantwortung Europas. Außerdem war Gesundheitsminister Karl Lauterbach zu Gast, der über die geplante Reform des Gesundheitssystems sprach. „Wir brauchen eine Struktur, die weniger Geld in Bürokratie und mehr in die Versorgung steckt“, sagte Lauterbach.

Heute geht es bei „Maischberger“ unter anderem um die Frage, wie Deutschland sozial, wirtschaftlich und sicherheitspolitisch auf die aktuellen Krisen reagieren sollte. Welche Standpunkte die Gäste vertreten und worum es in der Polit-Taslkhow heute außerdem geht, erfahren Sie hier.

„Maischberger“: Gäste heute am 8.10.25

Unter anderem ist bei „Maischberger“ heute die Fraktionsvorsitzende der Linken Heidi Reichinnek zu Gast. Sie diskutiert mit dem Generalsekretär der SPD, Tim Klüssendorf, über die geplanten Sozialreformen der Regierung sowie die Themen Migration und Rüstung. Darüber hinaus ist Militärhistoriker Sönke Neitzel im Studio, der über die Wichtigkeit des Soldatenberufs und die Realität der gesellschaftlichen Anerkennung des Militärs spricht.

Alle Gäste der heutigen Sendung im Überblick:

Heidi Reichinnek: Fraktionsvorsitzende Die Linke

Tim Klüssendorf: Generalsekretär SPD

Sönke Neitzel: Militärhistoriker

Cherno Jobatey: Journalist und Moderator

Nicolaus Blome: Journalist, RTL/n-tv

Anna Lehmann: Journalistin, taz

Themen bei „Maischberger“ heute am 8.10.25

Sandra Maischberger nimmt sich heute mit ihren Gästen zwei aktuelle Themen vor. Unter dem Titel „Wohin steuert die Regierung bei Sozialreformen, Migration und Rüstung?“ diskutieren Heidi Reichinnek und Tim Klüssendorf über den politischen Kurs der Bundesregierung. Im Mittelpunkt stehen die geplanten sozialpolitischen Maßnahmen, die Migrationspolitik und die Frage, wie Deutschland auf die zunehmenden sicherheitspolitischen Herausforderungen reagieren sollte.

Im zweiten Teil der Sendung spricht Maischberger mit Militärhistoriker Sönke Neitzel über die zunehmenden militärischen Spannungen und die Reaktion der NATO auf aktuelle Drohnenvorfälle. Dazu kommentieren Cherno Jobatey, Nikolaus Blome und Anna Lehmann die innen- und außenpolitischen Entscheidungen der Regierung sowie deren Auswirkungen auf das Vertrauen in die deutsche Politik.

„Maischberger“ heute: Übertragung im TV und Live-Stream

„Maischberger“ läuft heute am 8.10.25 ab 22.50 Uhr in der ARD. Alternativ zur Übertragung im Fernsehen können Sie auch auf den kostenlosen Live-Stream auf der Seite des Senders zurückgreifen.

„Maischberger“: Wiederholung im TV und in der Mediathek

Die „Maischberger“-Sendung am Mittwoch ist die Folge mit der Ordnungsnummer 902. Sollten Sie die neueste Ausgabe des Polit-Talks verpasst haben, können Sie die Sendung an zwei Terminen in der Wiederholung sehen.

Das sind alle Sendetermine der aktuellen „Maischberger“-Folge mit der Erstausstrahlung und den zwei Wiederholungen auf verschiedenen Sendern:

9.10.2025, 00.50 Uhr: WDR

9.10.2025, 02.20 Uhr: ARD

9.10.2025, 21.00 Uhr: tagesschau24

10.10.2025, 00.20 Uhr: 3sat

Außerdem haben Sie die Möglichkeit, die aktuelle Ausgabe von „Maischberger“ in der Mediathek der ARD nachzuholen. Auch ältere Sendungen stehen dort kostenlos auf Abruf bereit.

Talkshow „Maischberger“: Sendetermine der nächsten Folgen

„Maischberger“ läuft dienstags und mittwochs - manchmal aber auch montags - um 22.50 Uhr in der ARD. Verschiebungen bei der Sendezeit oder Ausfälle können immer wieder vorkommen. Das sind die nächsten Sendetermine der Talkshow:

Dienstag, 14. Oktober 2025, 22.50 Uhr

Mittwoch, 15. Oktober 2025, 22.50 Uhr

Dienstag, 21. Oktober 2025, 22.50 Uhr

Mittwoch, 22. Oktober 2025, 22.50 Uhr

Dienstag, 28. Oktober 2025, 22.50 Uhr

Mittwoch, 29. Oktober 2025, 22.50 Uhr

Dienstag, 4. November 2025, 22.50 Uhr

Mittwoch, 5. November 2025, 22.50 Uhr

Dienstag, 11. November 2025, 22.50 Uhr

Mittwoch, 12. November 2025, 22.50 Uhr