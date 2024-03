Antonia Hemmer bei "Make Love, Fake Love" 2024: Das Model im Portät

Antonia Hemmer ist 2024 die auserwählte Single-Frau bei "Make Love, Fake Love". Aber wer ist Antonia Hemmer und warum macht sie bei "Make Love, Fake Love" überhaupt mit?

Bei "Make Love, Fake Love" geht es für Antonia Hemmer darum, ihren Traummann zu finden. Das Problem dabei: Nicht alle von den Anwärtern in der Villa sind tatsächlich single. Einige von ihnen sind bereits vergeben, versuchen jedoch Antonia Hemmer vom Gegenteil zu überzeugen. Entscheidet sich Antonia am Ende für einen vergebenen Kandidaten bekommt dieser 50.000 Euro. Findet sie einen passenden Single-Mann, teilen sich die beiden das Preisgeld. Für so ein Format muss man eine ganz schön dicke Haut haben. Wer ist Antonia Hemmer und was erwartet sie von diesem Format? Die neue "Make Love, Fake Love" Single-Frau im Porträt.

"Make Love, Fake Love" 2024: Antonia Hemmer im Porträt - Influencerin und Model

Ihren Schulabschluss machte Antonia Hemmer in Hannover und begann dann eine Ausbildung zur Make-Up Artistin. Nebenbei ist sie allerdings auch als Influencerin und Model tätig. Sie interessiert sich dabei hauptsächlich für den Bereich Fashion, Travel und Lifestyle. Abseits der Kameras ist Antonia gerne in der Natur unterwegs. Auch ihre Familie, inklusive Familienhund, ist ein wichtiger Bestandteil ihres Lebens.

2020 wagte sie sich dann bei " Bauer sucht Frau" zum ersten Mal vor die Kameras und wurde so einem breiten Publikum bekannt. Auch in anderen TV-Formaten suchte sie bereits nach der großen Liebe. Bei "Make Love, Fake Love" will Antonia Hemmer endlich ihren Traummann finden: "Für mich ist das jetzt eine kleine Genugtuung, dass ich in einem Format bin, wo sich alle Männer nur mit mir beschäftigen und ich die Queen bin", erzählt sie im Interview mit RTL. Sie hofft, dass sie die Lügen der Männer besser entlarven kann als ihre Vorgängerin Yeliz Koc.

Steckbrief:

Geburtsdatum: 1. April 2000

Alter: 23

Geburtsort: Fürth

Beruf: Gelernte Kosmetikerin, Model und Influencerin

Instagram: @antonia_hemmer

Reality-Formate: Bauer sucht Frau (2020), Couple Challenge (2022), Das Sommerhaus der Stars (2022), Kampf der Realitystars (2023), Make Love, Fake Love (2024)

Antonia Hemmer war bei "Bauer sucht Frau", "Sommerhaus der Stars" und "Kampf der Realitystars"

Die Showteilnahme bei "Make Love, Fake Love" ist wie bereits erwähnt nicht Antonias erster Auftritt im Reality-TV. 2020 wurde sie durch ihre Teilnahme bei "Bauer sucht Frau" bekannt, bei der sie Patrick Romer kennenlernte. Auch in späteren Shows war ihr Liebesleben mit allen Höhen und Tiefen ein fester Bestandteil ihrer Auftritte.

Mit Patrick Romer nahm sie außerdem beim "Sommerhaus der Stars" teil und verliert heute keine guten Worte mehr über ihre Ex-Beziehung: "Alle, die damals das "Sommerhaus der Stars" geguckt haben, wissen wovon ich spreche. Ich wurde in den Spielen runtergemacht und schlecht behandelt", erzählt sie im Interview mit RTL.

Nach "Kampf der Realitystars" bereitete sich Antonia Hemmer dann auf "Make Love, Fake Love" vor: "Ich war nochmal beim Frisör, lasse mir die Nägel noch machen und habe die letzten Wochen viel Sport gemacht. Aber ansonsten möchte ich mich gar nicht so richtig darauf vorbereiten, sondern will es einfach auf mich zukommen lassen." (lob)