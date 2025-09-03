„Make Love, Fake Love“ 2025: Wann geht es weiter mit Staffel 4?

In der neuen Staffel der Reality-Show „Make Love, Fake Love“ begibt sich Elena Miras erneut auf die Suche nach der großen Liebe. Dieses Mal unter noch ungewöhnlicheren Bedingungen, als es der Realitystar wohl aus anderen Sendungen gewohnt ist. Die 33-Jährige, bekannt aus Formaten wie „Love Island“ und „Das Sommerhaus der Stars“, trifft in einer luxuriösen Villa in Griechenland auf eine Gruppe Männer. Doch nicht alle sind Single, denn einige Kandidaten führen heimlich eine Beziehung. Ihre Partnerinnen verfolgen das Geschehen in einer benachbarten Villa.

Ziel der Sendung ist es, echte Gefühle von taktischem Spiel zu unterscheiden. Miras muss entscheiden, wer es ernst meint und wer nur vorgibt, Interesse an ihr zu haben. Am Ende gibt es ein Preisgeld von 50.000 Euro zu gewinnen. Das Geld wird jedoch nur an sie und ihren gewählten Partner ausgezahlt, wenn dieser tatsächlich Single ist. Andernfalls geht der Gewinn an das jeweilige „Fake-Paar“.

Wann startet die vierte Staffel „Make Love, Fake Love“? Wo findet die Übertragung statt? Und wer moderiert die neue Staffel? Antworten auf diese Fragen und alle weiteren Infos zur vierten Staffel von „Make Love, Fake Love“ finden Sie hier.

„Make Love, Fake Love“: Start und Sendetermine von Staffel 4

Obwohl RTL+ im Juni offiziell verkündet hat, dass Elena Miras die neue Single-Lady in der vierten Staffel von „Make Love, Fake Love“ ist, fehlt bislang noch ein konkreter Starttermin. In einer Pressemitteilung gab der Sender lediglich bekannt, dass die Produktion in Griechenland stattfindet. Hinweise in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass die Produktion bereits beendet ist. Moderatorin Sandra Safiulov veröffentlichte auf Instagram ein Bild vom Set mit der Unterschrift „Finale bei Make Love, Fake Love“. Die Dreharbeiten scheinen demnach abgeschlossen zu sein, doch ein konkreter erster Sendetermin steht weiterhin aus. In den Vorjahren wurden neue Staffeln des Formats häufig zum Jahresende oder Jahresbeginn veröffentlicht.

Sobald ein offizielles Startdatum vorliegt, reichen wir diese Info selbstverständlich nach.

Übertragung der 4. Staffel von „Make Love, Fake Love“ im TV und Stream

Die vierte Staffel von „Make Love, Fake Love“ wird exklusiv bei RTL+ im Stream zu sehen sein. Einen offiziellen Starttermin hat der Sender wie bereits erwähnt bislang nicht bekannt gegeben. Auch eine Ausstrahlung im linearen Fernsehen, etwa bei RTL, ist nicht geplant. Wann genau die Folgen online gehen, bleibt offen. In den vergangenen Staffeln veröffentlichte RTL+ die Episoden wöchentlich. Ob dieser Veröffentlichungsrhythmus beibehalten wird, ist bislang nicht bestätigt.

Wer moderiert „Make Love, Fake Love“ 2025?

In der vierten Staffel von „Make Love, Fake Love“ übernimmt erstmals Sandra Safiulov die Moderation. Die 25-Jährige, im Netz vor allem als selfiesandra bekannt, tritt damit die Nachfolge von Janin Ullmann an, die das Format in den vergangenen Staffeln begleitet hatte. Sandra wurde unter anderem durch ihre Präsenz auf TikTok, Instagram und YouTube bekannt und stand zuletzt bei „Let’s Dance“ im Halbfinale. Nun führt sie durch das Reality-Format auf RTL+ und begleitet Hauptprotagonistin Elena Miras durch das Geschehen.