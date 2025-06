Mamelodi Sundowns - BVB live im Free-TV und Stream: Wo läuft das Spiel der FIFA Klub WM?

Die FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025 erlebt eine historische Veränderung: Erstmals nehmen 32 Teams teil, und das Turnier wird nicht mehr jährlich, sondern alle vier Jahre ausgetragen – ähnlich wie die reguläre Weltmeisterschaft. Die Veranstaltung läuft vom 14. Juni bis 13. Juli 2025 in den USA und bringt Spitzenvereine aus der ganzen Welt zusammen.

Das Wettbewerbsformat umfasst acht Gruppen mit jeweils vier Teams, aus denen sich die beiden besten Mannschaften für die K.-o.-Phase qualifizieren. Ab dem Achtelfinale geht es im klassischen Ausscheidungssystem weiter. Der Höhepunkt des Turniers ist das Finale am 13. Juli 2025, das im renommierten MetLife Stadium in New Jersey ausgetragen wird.

Unter den teilnehmenden Mannschaften finden sich Weltklasse-Vereine wie FC Bayern München und Borussia Dortmund aus Deutschland, die ihre Nation auf der globalen Bühne vertreten. Die Neugestaltung der Klub-WM soll eine breitere internationale Beteiligung ermöglichen, doch nicht jeder begrüßt die Reform. Insbesondere Profispieler wie Alisson Becker (Liverpool) und Rodri (Manchester City) äußerten laut BBC Bedenken hinsichtlich der steigenden Belastung durch den immer volleren Spielplan. Ihre Kritik verdeutlicht eine zentrale Debatte im modernen Fußball: die Balance zwischen sportlicher Wettbewerbsfähigkeit und der körperlichen sowie mentalen Gesundheit der Spieler.

Während sich Fans über die zusätzliche Spannung und größere Vielfalt an Begegnungen freuen, bleibt die Frage offen, wie sich das neue Format langfristig auf die Akteure auswirkt – sowohl auf dem Platz als auch abseits davon. Wird diese Reform den Fußball nachhaltiger machen, oder führt sie zu einer Überlastung der Stars? Die kommenden Jahre werden zeigen, ob dieser mutige Schritt der FIFA tatsächlich ein Gewinn für den internationalen Vereinsfußball ist.

Zurück zum Naheliegenden: Am zweiten Spieltag geht es für Borussia Dortmund gegen Mamelodi Sundowns. Dabei handelt es sich um einen südafrikanischen Fußballverein aus der Hauptstadt Pretoria. Das Team spielt in der höchsten Spielklasse seines Landes, der Premier Soccer League.

Alle wichtigen Informationen zu dem Match haben wir für Sie recherchiert.

Mamelodi Sundowns gegen BVB: Wann ist Anstoß in der FIFA Klub WM?

Die Partie wird laut Spielplan der FIFA Klub-WM am 21. Juni 2025 in Cincinnati ausgetragen. Live-Fans haben trotz des Schauplatzes auf der anderen Seite des Atlantiks eine sozialverträgliche Anstoßzeit: 18 Uhr. Das TQL Stadium ist ein Fußballstadion im Stadtviertel West End der US-amerikanischen Stadt Cincinnati im Bundesstaat Ohio. In dieser Arena trägt normalerweise das Fußball-Franchise FC Cincinnati (FCC) aus der Major League Soccer (MLS) seine Heimspiele aus. Es bietet überdachte Plätze für rund 26.000 Zuschauer.

Mamelodi Sundowns - Borussia Dortmund live im Free-TV und Stream: Übertragung der FIFA Klub WM

Die Übertragung der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025 ist für Fans besonders komfortabel. DAZN zeigt alle 63 Spiele live und in voller Länge, ohne dass ein kostenpflichtiges Abonnement notwendig ist – ein kostenloser Account reicht aus, um die Spiele zu verfolgen.

Für deutsche Fußballfans gibt es zusätzliche Optionen: Begegnungen mit deutscher Beteiligung, wie dieses BVB-Duell gegen Mamelodi Sundowns, sind im Free-TV auf Sat.1 zu sehen und werden außerdem kostenlos auf Joyn und ran.de gestreamt. Darüber hinaus hat ProSiebenSat.1 Media Sublizenzen erworben und überträgt ein Spiel pro K.o.-Runde sowie das große Finale am 13. Juli 2025 frei verfügbar. So können Fußballbegeisterte die Spiele der FIFA Klub WM unkompliziert und ohne zusätzliche Kosten genießen.

Alle wichtigen Infos zur Übertragung der Partie Mamelodi Sundowns vs. BVB im Überblick:

Spiel : Mamelodi Sundowns gegen Borussia Dortmund, Gruppenphase Gruppe F, Spieltag 2 von 3

Datum : Samstag, 21. Juni 2025

Uhrzeit : Anpfiff um 18 Uhr

Ort : TQL Stadium, Cincinnati (Ohio, USA)

Übertragung im Free-TV : Sat. 1, DAZN

Übertragung im kostenlosen Live-Stream : Joyn , ran.de

Mamelodi Sundowns vs. BVB in der FIFA Klub WM: Bilanz der Teams

Die Bilanz fällt recht schmallippig aus: Beide Vereine sind sich bisher noch nie auf dem Spielfeld begegnet. Der Vergleich bei kicker.de bietet allerdings ein eher unausgeglichenes Bild: Während Dortmund auf eine wahrhaft überbordende Titel-Liste zurückblickt, haben die Männer aus Pretoria (immerhin!) 13 nationale Meistertitel und einen Sieg in der afrikanischen CAF Champions-League zu vermelden. Klassische David-Goliath-Situation? Im DFB-Pokal gab es da ja schon die eine oder andere Überraschung.