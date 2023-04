"Kampf der Realitystars" 2023: Manni Ludolf betätigt sich als Künstler

Neben vielen jungen Influencern macht auch Manni Ludolf beim "Kampf der Realitystars" 2023 mit. Mehr Infos über den Schrotthändler gibt es hier im Porträt.

Man kennt ihn eigentlich als Schrotthändler: Manni Ludolf hat sich zusammen mit seinen Brüdern einen Namen als unterhaltsamster Schrotthändler Deutschlands gemacht. Etliche Staffeln einer Doku wurden über den Familienbetrieb gefilmt. Manni Ludolf ist allerdings der einzige der Brüder, der Spaß am Reality-Format gefunden zu haben scheint. Daher macht er nun auch bei der Übertragung von "Kampf der Realitystars" 2023 mit. Anstatt auf dem Schrottplatz können die Zuschauer ihn bei den Sendeterminen der Show am Strand beobachten.

Als 60-Jähriger fällt er dabei etwas aus der Reihe. Seine Kontrahenten im Kampf um die 50.000 Euro Preisgeld sind nämlich allesamt echte Jungspunde im Vergleich zu ihm. Doch im "Kampf der Realitystars"-Interview gibt sich der erfahrene Manni selbst ganz ausgelassen und jugendlich, er fühle sich "wie 30." Das will er dann auch in der von Cathy Hummels moderierten Show unter Beweis stellen und "viel Action" erleben.

Möchten Sie mehr über Manni Ludolf erfahren? Wir haben die wichtigsten Infos rund um seine Person hier im Porträt für Sie zusammengetragen.

Manni Ludolf beim "Kampf der Realitystars" 2023: Der Schrotthändler im Porträt

Die Karriere von Manni Ludolf beginnt im Familienunternehmen. Zusammen mit seinen Brüdern und zu Beginn auch mit dem Vater arbeitet Manni Ludolf auf dem Schrottplatz im kleinen Örtchen Dernbach. Als eine Dokumentation über den kleinen Ort gedreht wird, werden die Fernsehleute auf die Familie aufmerksam. Mit einer zweiteiligen Doku fängt dann die Erfolgsgeschichte an, aus der sich später eine Serie mit acht Staffeln entwickelt. Selbst ein Kinofilm wurde gedreht.

Für Manni Ludolf ging die TV-Karriere damit aber erst so richtig los. Er machte bei den unterschiedlichsten Reality-TV-Formaten mit, selbst bei der "tv total Wok-WM" war er mit dabei. Das Rampenlicht ist dabei aber nicht die Hauptmotivation für den Schrotthändler aus der Provinz. Er meint im RTL2-Interview, dass er auf der Suche nach Action ist. Und am allerwichtigsten: Er will einfach Spaß haben.

Hier sind einige Eckdaten zu Manni Ludolf:

Name: Manfred Ludolf

Geburtstag: 29.07.1962

29.07.1962 Sternzeichen: Löwe

Löwe Geschlecht: männlich

männlich Haarfarbe: braun

braun Beruf: Schrotthändler

"Kampf der Realitystars" 2023: Manni Ludolf betätigt sich als Künstler

Schon auf dem Schrottplatz der Familie war Manni Ludolf für die Tätigkeiten zuständig, für die es Feingefühl braucht. Er hat bereits vor fast 20 Jahren damit angefangen, dieses Feingefühl privat in Bilder zu verwandeln. Er selbst scheint nicht ganz so stolz auf seine ersten Werke zu sein, doch seine neueren Bilder sind um einiges besser. Während die Corona-Pandemie für viele ein großes Problem war, machte sich Manni Ludolf die viele freie Zeit einfach zu Nutze und wandelte seinen Dachboden in ein Atelier um. Aus seinem Hobby hat der mittlerweile 60-jährige auch schon Kapital geschlagen und einige seiner Bilder verkauft. Was er malt ist zu einem großen Teil abstrakte Kunst, doch seine liebsten Bilder sind die von Landschaften.