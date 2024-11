„Markus Lanz“ gestern am 28.11.24: Thema und Gäste am Donnerstag

Bei „Markus Lanz“ wird dreimal pro Woche am späten Abend diskutiert. Dabei geht es um verschiedene relevante Themen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. In jeder Folge sind deutsche Spitzenpolitiker, Experten und Journalisten im Studio, die Themen bewerten oder in den politischen Kontext ihrer Partei einordnen. Schon seit mehr als 16 Jahren ist Lanz als Gastgeber der Sendung regelmäßig im ZDF zu sehen. Im Oktober konnte er mit seiner Talkshow ein großes Jubiläum feiern: Im Oktober lief die 2000. Folge über die Bildschirme.

In der Folge am Mittwoch hatte Markus Lanz nur einen Gast im Studio. Die Bundestagspräsidentin Bärbel Bas sprach über den Zustand der Demokratie und äußerte sich auch zu ihrem politischen Werdegang. In der Regel sind jedoch vier bis fünf Gäste im Studio.

Worum ging es gestern am 28.11.24 bei „Markus Lanz“? Wie lautete das Thema und welche Gäste waren dabei? Neben den Antworten auf diese Fragen haben wir außerdem Informationen zur Ausstrahlung und Wiederholung der neuesten Episode der Polit-Talkshow für Sie.

Wo lief „Markus Lanz“ gestern am Donnerstag?

Immer dienstags, mittwochs und donnerstags gibt es eine neue Ausgabe von „Markus Lanz“ am späten Abend im TV-Programm des ZDF zu sehen. Neben der Übertragung im Fernsehen können Sie die heutige Folge der Polit-Talkshow auch im Live-Stream des Senders verfolgen. Alle Infos zur Übertragung auf einen Blick:

Was? „Markus Lanz“ (Folge 2017)

Wann? Donnerstag, 28. November 2024, 23.15 Uhr

Wo? ZDF (TV), ZDF -Livestream (Online)

Vor „Markus Lanz“ lief gestern auch eine neue Ausgabe von „Maybrit Illner“ im ZDF. Das Thema der Sendung lautete „Wie gut haben Sie regiert, Frau Merkel?“. Wie der Titel der Sendung schon vermuten lässt, war die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel der Gast der Sendung. Sie sprach anlässlich ihrer gerade erschienenen Memoiren über ihre Amtszeit und ihre Biografie.

Thema bei „Markus Lanz“ gestern am 28.11.24

In jeder Folge gibt es ein Oberthema, um das sich die Diskussion dreht. In dieser Woche hat sich Markus Lanz mit seinen Gästen über die Bundestagswahlen im Februar, die Kanzlerkandidaten der Parteien und wie bereits erwähnt, mit Bärbel Bas über den Zustand der Demokratie gesprochen. Heute geht es um den IStGH-Haftbefehl gegen den israelischen Premierminister Netanyahu und den ehemaligen Verteidigungsminister Galant.

„Markus Lanz“ gestern: Gäste am 28. November 2024

In jeder Folge begrüßt Markus Lanz Politiker, Experten und Medienvertreter, die mit ihm ein aktuelles Thema aus Politik, Gesellschaft oder Wirtschaft besprechen. Das war die Gästeliste der gestrigen Sendung:

Katrin Göring-Eckardt, B‘90/Die Grünen: Die Bundestagsvizepräsidentin äußert sich zum internationalen Haftbefehl gegen Netanyahu wegen Kriegsverbrechen in Gaza und zu den Perspektiven ihrer Partei.

Kai Ambos, Rechtswissenschaftler: Der Göttinger Professor ordnet die IStGH-Entscheidung gegen Israels Premier Netanyahu und Ex-Verteidigungsminister Galant völkerrechtlich ein.

Robin Alexander, Journalist: Der „Welt“-Vize analysiert, wie die deutsche Politik um den richtigen Umgang mit den IStGH-Haftbefehlen ringt und sich die Grünen für 2025 in Position bringen.

René Wilke, Oberbürgermeister: Der parteilose OB von Frankfurt (Oder) erläutert, warum grüne Politik im Osten nur schlecht verfängt. Und er spricht über die migrationspolitischen Herausforderungen seiner Stadt.

Folge verpasst? „Markus Lanz“ in der Wiederholung sehen

Falls Sie keine Zeit hatten, sich die neueste Talkrunde mit Markus Lanz im TV anzusehen, dann haben Sie die Möglichkeit, die Sendung auch im Nachhinein in der ZDF-Mediathek abzurufen. Dort bleiben die Talkrunden nach der Erstausstrahlung noch einige Monate verfügbar. Eine Wiederholung im Fernsehen bietet das ZDF allerdings nicht an.

Sendetermine: Wann läuft „Markus Lanz“ nächste Woche?

Auch in der nächsten Woche ist Markus Lanz wieder wie gewohnt am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag auf Sendung. Wie die Sendetermine im Detail aussehen, können Sie der folgenden Übersicht entnehmen:

Dienstag, 3. Dezember 2024: 22.45 Uhr bis 0.00 Uhr ( ZDF )

Mittwoch, 4. Dezember 2024: 23.30 Uhr bis 0.45 Uhr ( ZDF )

Donnerstag, 5. Dezember 2024: 23.30 Uhr bis 0.45 Uhr ( ZDF )