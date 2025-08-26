„Markus Lanz“ heute am 26.8.25: Thema und Gäste nach der Sommerpause

Im Gegensatz zu anderen Talkshows begnügt sich Markus Lanz mit einer recht kurzen Sommerpause – nur knapp vier Wochen lang verschwand seine Talkshow von den Bildschirmen. Während die Talkshow Urlaub gemach hat, ist auf politischer Ebene natürlich einiges passiert: Merz schließt eine Friedensmission und deutsche Truppen in der Ukraine nicht aus, Deutschland schränkt den Rüstungsexport nach Israel ein und es kam zum zweiten Treffen zwischen Selenskyj und Trump im Weißen Haus. Heute geht es in der Sendung daher um mehrere Themen - unter anderem nimmt sich Lanz mit seinen Gästen die Außenpolitik von Kanzler Merz vor.

Worum genau geht es heute am 26. August 2025 bei „Markus Lanz“? Welche Gäste sind im Studio und wie lautet das Thema der Sendung? Antworten auf diese Fragen und alle Infos zum Lanz-Comeback nach der Sommerpause haben wir hier für Sie.

Wo läuft „Markus Lanz“ heute am Dienstag?

Nach der Sommerpause hat sich am Grundkonzept nichts geändert: Immer dienstags, mittwochs und donnerstags läuft am späten Abend eine neue Ausgabe des Polit-Talks im ZDF. Neben der Übertragung im Fernsehen können Sie „Markus Lanz“ jedoch auch im Live-Stream des Senders verfolgen. Hier noch einmal alle Infos zur Übertragung auf einen Blick:

Was? „Markus Lanz“ (Folge 2115)

Wann? Dienstag, 26. August 2025, 22.45 Uhr

Wo? ZDF (TV), ZDF -Livestream (Online)

Thema bei „Markus Lanz“ heute am 26.8.25: Worum geht es nach der Sommerpause?

Jede Folge widmet sich einem Oberthema, das Markus Lanz mit seinen Gästen diskutiert. Nach der Sommerpause geht es in der Polit-Talkshow um mehrere Themen. Es wird die Forderung der SPD nach weiteren Sanktionen gegen Israel diskutiert und auch die Entwicklung des Ukraine-Kriegs ist ein zentrales Thema der Sendung. Weiterhin wird Lanz mit seinen Gästen über die Außenpolitik von US-Präsident Trump und auch die von Bundeskanzler Merz sprechen.

„Markus Lanz“ heute: Gäste am 26. August 2025

In jeder Folge von „Markus Lanz“ sind Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und den Medien zu Gast. Wer in der heutigen Sendung zu Gast ist, können Sie folgender Übersicht entnehmen:

Matthias Miersch, SPD-Fraktionschef: Er äußert sich zum Ukraine-Besuch von Vizekanzler Klingbeil, zur Sozialpolitik und zur Forderung seiner Partei nach weiteren Sanktionen gegen Israel.

Eva Quadbeck, Journalistin: Die Chefredakteurin des „Redaktionsnetzwerk Deutschland“ analysiert den Außenpolitik-Fokus von Kanzler Merz und beleuchtet zudem den Zustand der schwarz-roten Regierungskoalition.

Paul Ronzheimer, Journalist: Der stellvertretende „Bild“-Chefredakteur ist jüngst an die Front in der Ukraine gereist. Er ordnet die Entwicklung des Krieges sowie die internationalen Friedensbemühungen ein.

Elmar Theveßen, Korrespondent: Der Leiter des ZDF-Studios Washington legt dar, wie die Amerikaner auf die Außen- und Sicherheitspolitik von US-Präsident Trump schauen.

Frederik Pleitgen, Journalist: Zugeschaltet aus Moskau erläutert der CNN-Korrespondent, wie die Russen Friedrich Merz wahrnehmen. Und er analysiert, wie wahrscheinlich ein direktes Putin-Selenskyj-Treffen ist.

Folge verpasst? „Markus Lanz“ in der Wiederholung sehen

Sollten Sie die neueste Ausgabe von „Markus Lanz“ verpasst haben, können Sie sich nicht auf eine Wiederholung im Fernsehen verlassen. Allerdings werden Sie stattdessen in der ZDF-Mediathek fündig. Dort können Sie nicht nur die aktuelle Folge, sondern auch die Talkrunden der vergangenen Monate ansehen. Die Episoden stehen dort jedoch nicht unbegrenzt zur Verfügung.

Sendetermine: Wann läuft „Markus Lanz“ in dieser Woche?

Nach der Sommerpause kehrt „Markus Lanz“ zum gewohnten Schema zurück: In dieser Woche am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag im ZDF zu sehen. Die kommenden Sendetermine der Polit-Talkshow im Überblick:

Dienstag, 26. August 2025: 22.45 Uhr bis 0.00 Uhr ( ZDF )

Mittwoch, 27. August 2025: 23.30 Uhr bis 0.45 Uhr ( ZDF )

Donnerstag, 28. August 2025: 23.00 Uhr bis 0.15 Uhr ( ZDF )