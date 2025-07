„Markus Lanz“ heute am 9.7.25: Thema und Gäste am Mittwoch

In der Sendung vom 8. Juli 2025 widmete sich „Markus Lanz“ einmal mehr den politischen Fragen unserer Zeit – im Mittelpunkt standen die Migrationspolitik, die Nahostkrise und innenpolitische Debatten rund um soziale Gerechtigkeit und Energiepolitik.

Aus der Perspektive der Union schilderte CSU-Generalsekretär Martin Huber den aktuellen Stand der sogenannten Migrationswende. Die politische Journalistin Anna Lehmann, Leiterin des Parlamentsbüros der taz, kritisierte die Nahostpolitik der Bundesregierung als widersprüchlich und wenig strategisch. Mit migrationspolitischer Expertise ordnete Gerald Knaus die jüngsten Verschärfungen im Asylrecht ein. Der CNN-Journalist Frederik Pleitgen berichtete von seiner jüngsten Reise durch den Iran – mitten in der Eskalation zwischen Teheran, Washington und Jerusalem – und zeichnete ein alarmierendes Bild der Lage vor Ort.

Die Sendung bot damit einen tiefgehenden und kontroversen Blick auf globale Krisen, nationale Richtungsentscheidungen und die Frage, wie Deutschland sicherheits- und sozialpolitisch auf aktuelle Herausforderungen reagieren sollte.

Welches Thema hat die heutige Sendung? Wer wird bei „Markus Lanz“ heute zu Gast sein? Alles rundum die aktuelle Ausgabe lesen Sie hier.

Wo läuft „Markus Lanz“ heute am Mittwoch?

Wer regelmäßig „Markus Lanz“ verfolgt, weiß es bereits: Der Talkshow läuft dreimal pro Woche am späten Abend im ZDF. Zeitgleich wird die aktuelle Sendung auch im Live-Stream des Senders übertragen.

Was? „Markus Lanz“ (Folge 2107)

Wann? Mittwoch, 9. Juli 2025, 23.10 Uhr

Wo? ZDF (TV), ZDF -Livestream (Online)

„Markus Lanz“ heute: Gäste am 9. Juli 2025

In jeder Folge von „Markus Lanz“ sind Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und den Medien zu Gast. Wer in der gestrigen Sendung zu Gast war, haben wir hier für Sie festgehalten:

Alexander Schweitzer, SPD-Politiker : Der Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz ist seit Kurzem stellvertretender Parteivorsitzender. In der Sendung äußert er sich zum Streit um die Stromsteuer, zum Zustand der SPD sowie zur aktuellen Wirtschafts- und Migrationspolitik.

Julia Löhr, Journalistin : Die Redakteurin der FAZ analysiert das Umfragetief der Sozialdemokraten und bewertet die Rolle von Parteichef Lars Klingbeil. Zudem spricht sie über die industriepolitischen Herausforderungen, vor denen Deutschland derzeit steht.

Kolja Saß, FDP-Kommunalpolitiker : In einem Schwimmbad im hessischen Gelnhausen sollen mehrere syrische Männer Mädchen sexuell belästigt haben. Der FDP-Fraktionschef im Stadtparlament kritisiert den politischen Umgang mit dem Vorfall und mahnt klare Konsequenzen an.

Ahmad Mansour, Psychologe : Als Experte für Extremismusprävention nimmt er Stellung zu integrationspolitischen Fehlentwicklungen. „Ein Schwimmbadbesuch ist inzwischen zu einem Risikoereignis geworden“, warnt er mit Blick auf gesellschaftliche Spannungen.

Thema bei „Markus Lanz“ heute am 9.7.25

Jede Folge widmet sich einem Oberthema, das Markus Lanz mit seinen Gästen aus Politik und Wissenschaft diskutiert. In der vergangenen Woche standen der Nah-Ost-Konflikt, die Maskenaffäre und die Sicherheitspolitik Europas im Mittelpunkt. Gestern am 8.7.25 ging es in der Talkshow erneut vor allem um den Konflikt in Nahost, aber in diesem Zuge auch um die Migrationswende und die verschärfte Asyl- und Migrationspolitik der Bundesregierung. Die heutige Folge widmet sich dem Zustand der SPD und der Migrationspolitik in Deutschland.

Folge verpasst? „Markus Lanz“ in der Wiederholung sehen

Falls Sie die Live-Ausstrahlung der neueste Ausgabe von „Markus Lanz“ nicht im linearen Fernsehen verfolgen, dann können Sie sich nicht auf eine Wiederholung im Fernsehen verlassen. Allerdings werden Sie stattdessen in der ZDF-Mediathek fündig. Dort finden Sie nicht nur die aktuelle Folge, sondern auch die Talkrunden der vergangenen Monate zum Abruf. Da die Episoden nach einer gewissen Zeit von der Plattform genommen werden, Die Episoden stehen dort jedoch nicht unbegrenzt zur Verfügung.

Sendetermine: Wann läuft „Markus Lanz“ in dieser Woche?

Auch diese Woche erscheint „Markus Lanz“ in dieser Woche am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag im ZDF . Die kommenden Sendetermine der Polit-Talkshow im Überblick:

Mittwoch, 9. Juli 2025: 23.10 Uhr bis 0.25 Uhr ( ZDF )

Donnerstag, 10. Juli 2025: 23.15 Uhr bis 0.30 Uhr ( ZDF )