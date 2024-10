„Markus Lanz“ heute am 1.10.24: Das sind die Gäste

Dreimal pro Woche wird im Rahmen der Polit-Talkshow „Markus Lanz“ über aktuelle Themen aus den Bereichen Wirtschaft, Politik und Gesellschaft diskutiert. Als Moderator fungiert Markus Lanz, dem die Sendung ihren Namen verdankt. Der gebürtige Südtiroler ist daneben auch als Fotograf, Dokumentarfilmer und Podcaster aktiv. Sein Podcast-Kollege Richard David Precht, mit dem er in „Lanz und Precht“ ebenfalls über wichtige politische und gesellschaftliche Themen spricht, tritt auch gelegentlich in seiner ZDF-Sendung auf.

Seit mehr als 16 Jahren ist Lanz nun schon mit seiner Talkshow auf Sendung und fester Bestandteil im Programm des ZDF. Schon bald steht die Ausstrahlung der 2000. Folge auf dem Plan. Heute Abend am 1.10.24 läuft ab 23.20 Uhr eine neue Ausgabe von „Markus Lanz“ im TV. Welche Gäste sind im Studio dabei und über welches Thema wird diskutiert? Alle Infos dazu gibt es hier für Sie.

Thema bei „Markus Lanz“ heute am 1.10.24

Markus Lanz diskutiert heute am 1.10.24 mit seinen Gästen über die Konsequenzen aus den Landtagswahlen in Brandenburg und Thüringen. Auch der Sinn eines möglichen AfD-Verbots sowie die gegenwärtige Lage im Libanon und die damit verbundene Gefahr eines großen Kriegs in Nahost kommen im Verlauf der Sendung zur Sprache.

„Markus Lanz“ heute: Gäste am 1.10.24

Folgende vier Gäste sind am heutigen Dienstagabend bei Markus Lanz im Studio zugegen:

Jens Spahn (CDU-Politiker): Der Unions-Fraktionsvize äußert sich bei „Markus Lanz“ zur Entwicklung in Nahost, den deutsch-israelischen Beziehungen sowie den Perspektiven seiner Partei nach den ostdeutschen Landtagswahlen.

Ulrike Herrmann (Journalistin): Nach dem Chaos im Thüringer Landtag analysiert die „taz“-Redakteurin die Debatte um ein mögliches AfD-Verbot. Zudem blickt sie auf die erste Sondierungsrunde von CDU, BSW und SPD in Erfurt.

Christoph Ehrhardt (Nahostexperte): Eberhardt wird für die Sendung aus Beirut zugeschaltet. Der „FAZ“-Korrespondent gibt Aufschluss über die Lage im Südlibanon, wo Israels Armee eine Bodenoperation gegen die Terrororganisation Hisbollah gestartet hat.

Guido Steinberg (Islamwissenschaftler): Der Experte von der Stiftung Wissenschaft und Politik thematisiert die Zukunft der geschwächten Hisbollah und die Gefahr eines Flächenbrandes im Nahen Osten.

„Markus Lanz“ vom 1.10.24 in der Wiederholung

Falls Sie die Ausstrahlung der heutigen Ausgabe von „Markus Lanz“ nicht zur angegebenen Sendezeit im TV verfolgen können, besteht die Möglichkeit, sich die Sendung vom 1.10.24 nachträglich in voller Länge in der ZDF-Mediathek anzuschauen. Eine Wiederholung im Fernsehen ist derweil nicht geplant.

Das sind die nächsten Sendetermine von „Markus Lanz“

Wie eingangs bereits erwähnt, wird „Markus Lanz“ an drei Abenden pro Woche ausgestrahlt: Dienstags, mittwochs und donnerstags. Die Folgen werden für gewöhnlich vorab aufgezeichnet, das ZDF zeigt diese dann stets im Spätprogramm. Live-Sendungen gibt es nur zu besonderen Anlässen.

Die nächsten Sendetermine samt Uhrzeit im Überblick:

Dienstag, 1.10.2024 um 23.25 Uhr

Mittwoch, 2.10.2024 um 0.00 Uhr

Donnerstag, 3.10.2024 um 23.05 Uhr