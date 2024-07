„Markus Lanz“ gestern am 18.7.24: Thema und Gäste am Donnerstag

Während sich andere Talkshows längst in die Sommerpause verabschiedet haben, bleibt Markus Lanz mit seiner Talkrunde noch bis Ende nächster Woche auf Sendung. Der Fotograf, Podcaster und Autor verschwindet dann auch nur für einen kurzen Zeitraum von der Bildfläche: Nach einem Monat meldet er sich bereits am 27. August mit einer neuen Ausgabe zurück. Nächste Woche wird also noch einmal über aktuelle Themen aus Politik, Gesellschaft und Wirtschaft diskutiert. Die vergangenen Sendungen drehten sich um das Attentat auf den US-amerikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump und die Folgen seiner Wiederwahl.

Worum ging es gestern am 18. Juli 2024 bei „Markus Lanz“? Welche Gäste waren im Studio und worüber wurde diskutiert? Antworten auf diese Fragen und alle Infos zur aktuellen Ausgabe von „Markus Lanz“ am 18.7.24 haben wir hier für Sie.

Wo lief „Markus Lanz“ gestern am Donnerstag?

Natürlich gab es auch die neueste Folge von „Markus Lanz“ wie immer im ZDF zu sehen. Neben der Übertragung im Free-TV können Sie auch immer auf den Live-Stream des Senders zurückgreifen. Dort läuft die Talkshow zeitgleich zur TV-Ausstrahlung. Die Einzelheiten auf einen Blick:

Was? „Markus Lanz“ (Folge 1972)

Wann? Donnerstag, 18. Juli 2024, 23.15 Uhr

Wo? ZDF (TV), ZDF -Livestream (Online)

Vor „Markus Lanz“ gab es gestern auch eine neue Ausgabe von „Maybrit Illner“ im ZDF zu sehen. Das Thema der Sendung lautete „Amerika nach dem Attentat – Trump vor dem Wahlsieg?“. Im Studio waren unter anderem Katharina Nocun, Ruprecht Polenz und Peter Neumann zu Gast.

Thema bei „Markus Lanz“ gestern am 18.7.24

Markus Lanz spricht mit seinen Gästen in jeder Sendung über ein bis zwei Themen. In den vorangegangenen Folgen diese Woche ging es um das Attentat auf Donald Trump und die politischen Implikationen der Tat. Es wurde diskutiert, welche Folgen eine Wiederwahl Trumps haben könnte und wie sich eine zweite Amtsperiode des Republikaners auf die US-amerikanische, aber auch auf die globale Politik auswirken würde. Auch in der gestrigen Ausgabe am 18. Juli 2024 kam das Thema US-Wahlkampf noch einmal zur Sprache. Diesmal lag der Fokus auf der Nominierung von J.D. Vance als Trumps potenziellem Vize.

Außerdem diskutierten die Gäste über die Anfang September anstehenden Landtagswahlen in Ostdeutschland. Hier ging es um wirtschaftliche Themen, aber auch um die ostdeutsche Perspektive auf das Grundgesetz, welches vor Kurzem 75-jähriges Bestehen gefeiert hat.

„Markus Lanz“ gestern: Gäste am 18. Juli 2024

In jeder Folge begrüßt Markus Lanz Politiker, Experten und Medienvertreter, die mit ihm ein aktuelles Thema aus Politik, Gesellschaft oder Wirtschaft besprechen. In der aktuellen Ausgabe von „Markus Lanz“ saßen die folgenden Gäste mit ihm auf dem Podium:

Werner Henning, Landrat a.D.

Henning war bis Juni 2024 Landrat in Thüringen, insgesamt 35 Jahre lang. Der CDU-Kommunalpolitiker reflektiert bei „Markus Lanz“ die ostdeutsche Perspektive auf das Grundgesetz, das jüngst 75-jährigen Geburtstag feierte.

Steffen Mau, Soziologe

Der Soziologe hat ein Buch darüber verfasst, wie sich die neue Bundesrepublik auf dem Boden der 1990 erloschenen DDR entwickelt hat. Bei „Markus Lanz“ erläuterte der in Rostock geborene Autor, warum er denkt, „dass der Osten anders bleibt.“

Linda Teuteberg, FDP-Politikerin

Die in Brandenburg geborene Ex-FDP-Generalsekretärin sprach in der Sendung darüber, wie sich der Osten Deutschlands soziologisch und wirtschaftlich entwickelt hat. Außerdem erörterte sie die Rolle ostdeutscher Politiker in Gesamtdeutschland.



Robin Alexander, Journalist

Alexander ist stellvertretender „WELT“-Chefredakteur und sprach bei „Markus Lanz“ über die politische Ausgangslage vor den ostdeutschen Landtagswahlen im September. Zudem nahm er den Zustand der FDP genauer unter die Lupe.

Elmar Theveßen, ZDF-Korrespondent

Theveßen ist Leiter des ZDF-Studios Washington. Bei „Markus Lanz“ sprach er über die Parteitagsrede von J. D. Vance, dem potenziellen Vize Donald Trumps. Außerdem analysierte er, wie die Stimmung im Lager Joe Bidens aktuell ist.

Folge verpasst? „Markus Lanz“ in der Wiederholung sehen

Falls Sie keine Zeit hatten, sich die neueste Talkrunde von und mit Markus Lanz im TV anzusehen, dann haben Sie die Möglichkeit, die Sendung auch im Nachhinein in der ZDF-Mediathek abzurufen. Dort bleiben die Talkrunden nach der Erstausstrahlung noch einige Monate verfügbar.

Sendetermine: Wann läuft „Markus Lanz“ nächste Woche?

Wie bereits erwähnt, ist „Markus Lanz“ noch bis Ende Juli im ZDF zu sehen. Danach geht die Show einen Monat lang in die Sommerpause. Am Donnerstag läuft also die vorerst letzte Folge der Polit-Talkshow. Das sind die Sendetermine von „Markus Lanz“ in der kommenden Woche im Überblick:

Dienstag, 23. Juli 2024: 23.15 Uhr bis 0.30 Uhr ( ZDF )

Mittwoch, 24. Juli 2024: 23.15 Uhr bis 0.30 Uhr ( ZDF )

Donnerstag, 25. Juli 2024: 23.15 Uhr bis 0.30 Uhr ( ZDF )