„Markus Lanz“ gestern am 25. Juli 2024: Thema und Gäste am Donnerstag

Gestern am 25.7.24 lief die vorerst letzte Folge von „Markus Lanz“ im ZDF. Die Polit-Talkshow verabschiedet sich in eine kurze Sommerpause und kehrt erst Ende August mit einer neuen Ausgabe zurück. In dieser Woche hatte sich Lanz mit seinen Gästen nicht wie sonst brandaktuelle Themen vorgenommen, sondern unter anderem mit dem ehemaligen Bundespräsidenten Joachim Gauck über die Herausforderungen für liberale Demokratien diskutiert und erörtert, was für einen gesellschaftlichen Frieden notwendig ist. In der vergangenen Folge ging es um das 75-jährige Bestehen des Grundgesetzes und die Bedeutung und Grenzen von Meinungsfreiheit. Zudem hat Lanz mit der Juristin Nora Markard über die Zukunftsfähigkeit der deutschen Verfassung gesprochen.

Die gestrige Ausgabe von „Markus Lanz“ drehte sich unter anderem auch um das Grundgesetz-Jubiläum. Wie genau das Thema lautete und welche Gäste gestern am 25.7.24 bei Lanz im Studio waren, verraten wir Ihnen hier.

Wo lief „Markus Lanz“ gestern am Donnerstag?

Natürlich gab es auch die vorerst letzte Folge von „Markus Lanz“ wie immer im ZDF zu sehen. Neben der Übertragung im Free-TV konnten Sie auch auf den Live-Stream des Senders zurückgreifen. Dort lief die Sendung zeitgleich zur TV-Ausstrahlung. Die Einzelheiten auf einen Blick:

Was? „Markus Lanz“ (Folge 1975)

Wann? Donnerstag, 25. Juli 2024, 23.15 Uhr

Wo? ZDF (TV), ZDF -Livestream (Online)

Thema bei „Markus Lanz“ gestern am 25.7.24

Markus Lanz diskutiert mit seinen Gästen in jeder Sendung über ein bis zwei Themen. Diese Woche ging es bereits um das 75. Jubiläum des deutschen Grundgesetzes und auch gestern ist die deutsche Verfassung wieder ein Thema gewesen. Unter anderem sprach Lanz mit seinen Gästen über die Entstehung der Verfassung und die darin festgehaltenen Grundrechte sowie deren Bedeutung. Außerdem ging es um den Umgang mit Verfassungsfeinden und die Wehrhaftigkeit der Demokratie.

„Markus Lanz“ gestern: Gäste am 25. Juli 2024

In jeder Folge begrüßt Markus Lanz Politiker, Experten und Medienvertreter, die mit ihm ein aktuelles Thema aus Politik, Gesellschaft oder Wirtschaft besprechen. Für gestern hatte das ZDF diese Gäste angekündigt:

Gerhart Baum, Bundesinnenminister a. D.

Anlässlich des 75. Jubiläums des Grundgesetzes schaute der 91-jährige FDP-Politiker zurück auf die Entstehung der deutschen Verfassung und ihre großen Bewährungsproben.

Heribert Prantl, Journalist

Der frühere Staatsanwalt und Richter sprach über die besondere Bedeutung der Grundrechte, die Wehrhaftigkeit der Demokratie und den Umgang mit Verfassungsfeinden.

Frauke Brosius-Gersdorf, Juristin

Die Verfassungsrechtlerin und Professorin der Universität Potsdam erläuterte, wie sich das Grundgesetz gewandelt hat und nahm zudem zukünftige Herausforderungen in den Blick.

Folge verpasst? „Markus Lanz“ in der Wiederholung sehen

Falls Sie keine Zeit hatten, sich die neueste Talkrunde von und mit Markus Lanz im TV anzusehen, dann haben Sie die Möglichkeit, die Sendung auch im Nachhinein in der ZDF-Mediathek abzurufen. Dort bleiben die Shows nach der Erstausstrahlung noch einige Monate verfügbar.

Sendetermine: Wann kehrt „Markus Lanz“ nach der Sommerpause zurück?

Wie bereits erwähnt, ist „Markus Lanz“ gestern vorerst zum letzten Mal im ZDF auf Sendung. Die Sendetermine von „Markus Lanz“ im Überblick:

Donnerstag, 25. Juli 2024: 23.15 Uhr bis 0.30 Uhr ( ZDF )

Sommerpause

Dienstag, 27. August 2024: 22.45 bis 0.00 Uhr ( ZDF )

Mittwoch, 28. August 2024: 23.30 bis 0.45 Uhr ( ZDF )