"Markus Lanz" gestern am 27. Juni 2024: Thema und Gäste am Donnerstag

Dreimal pro Woche spricht Markus Lanz in seiner Talkshow über Aktuelles aus Politik und Gesellschaft. Wir haben das Thema und die Gäste vom 27. Juni 2024 für Sie.

Seit mehr als 16 Jahren lädt Markus Lanz Woche für Woche Politiker, Experten und Journalisten in seine Talkshow ein, um aktuelle Themen aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft zu diskutieren. In den vergangenen Folgen ging es - wie könnte es anders sein - vor allem um die Fußball-EM in Deutschland. Allerdings wurde nicht nur die Leistung der Mannschaften auf dem Rasen diskutiert, sondern auch das Sicherheitskonzept, das für das Turnier ausgearbeitet wurde.

Worum ging es gestern bei "Markus Lanz"? Welche Gäste waren im Studio? Und welche Fragen wurden in der Talkrunde am 27. Juni 2024 diskutiert? Alle Infos zur gestrigen Ausgabe der Polit-Talkshow haben wir hier für Sie.

Wo lief "Markus Lanz" gestern am Donnerstag?

Wie gewohnt gab es "Markus Lanz" auch am gestrigen Donnerstag live im ZDF zu sehen. Neben der Übertragung im Fernsehen konnte man die Talkrunde aber auch Live-Stream des Senders verfolgen. Alle Infos zur Übertragung im Überblick:

Was? " Markus Lanz " (Folge 1963)

" " (Folge 1963) Wann? Donnerstag, 27. Juni 2024, 23.15 Uhr

Donnerstag, 27. Juni 2024, 23.15 Uhr Wo? ZDF ( TV ), ZDF -Livestream (Online)

Thema bei "Markus Lanz" gestern am 27.6.24

Markus Lanz diskutiert mit seinen Gästen meistens ein Oberthema, das aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet wird. Während es in den letzten Wochen hauptsächlich um die Fußball-EM ging, werden natürlich auch gewichtigere Themen wie der Krieg in der Ukraine oder das Ergebnis der Europawahl diskutiert.

Auch das Thema des gestrigen Abends war eher politischer Natur. Ein thematischer Schwerpunkt der Sendung lag auf der noch relativ neuen Partei Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW), insbesondere auf deren Erfolg bei der jüngsten Europawahl und ihrem Verhältnis zu Russland. Da das BSW besonders in Ostdeutschland erfolgreich war, wurde auch das Wahlverhalten der ostdeutschen Bürger im Allgemeinen unter die Lupe genommen. Ein zweiter thematischer Schwerpunkt lag auf der aktuellen politischen Lage in Frankreich, wo am Sonntag Neuwahlen des Parlaments anstehen.

"Markus Lanz" gestern: Gäste am 27. Juni 2024

In jeder Folge begrüßt Markus Lanz Politiker, Experten und Medienvertreter, die mit ihm ein aktuelles Thema aus Politik, Gesellschaft oder Wirtschaft besprechen. Die folgenden vier Personen saßen in der gestrigen Ausgabe mit ihm im Studio:

Sahra Wagenknecht, Politikerin

Wagenknecht hatte im Januar diesen Jahres die nach ihre benannte Partei Bündnis Sahra Wagenknecht gegründet und ist seitdem dort Co-Vorsitzende. Bei "Markus Lanz" spricht sie über ihren Wahlerfolg bei der jüngsten Europawahl. Außerdem erläutert sie, wie sie sich den Umgang mit Wladimir Putin vorstellt und was ihr Standpunkt zum Krieg in der Ukraine ist.



Raj Kollmorgen, Soziologe

Kollmorgen lehrt und forscht als Sozialwissenschaftler an der Hochschule Zittau/Görlitz. In der Sendung erläutert er die Hintergründe der politischen Einstellung von Wählerinnen und Wählern in Ostdeutschland.



Kristina Dunz, Journalistin

Die stellvertretende Leiterin der Hauptstadtredaktion des Redaktionsnetzwerks Deutschland ordnet das BSW bei "Markus Lanz" in die deutsche Parteienlandschaft ein. Außerdem berichtet sie über den aktuellen Stand der Haushaltsdebatte in der Ampel-Koalition.



Jacob Ross, Politologe

Der Politologe arbeitet bei der Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik mit Schwerpunkt auf Frankreich. In der Sendung äußert er sich dementsprechend zur Parlamentswahl, die in Frankreich ansteht und über die Erfolgsaussichten der rechtspopulistischen Partei "Rassemblement National".

Folge verpasst? "Markus Lanz" in der Wiederholung sehen

Sollten Sie eine Ausgabe von "Markus Lanz" verpasst haben, können Sie die Episode im Nachhinein über die Mediathek des ZDF abrufen. Alle Folgen der Show werden dort hochgeladen, sind jedoch nicht unbegrenzt als Stream verfügbar. In der Regel stehen die Talkrunden einige Monate zum Abruf bereit.

Sendetermine: Wann läuft "Markus Lanz" nächste Woche?

Bis sich Markus Lanz mit seiner Talkshow in die Sommerpause verabschiedet, dauert es noch eine ganze Weile. Während Sendungen wie "Hart aber fair", "Maischberger" und "Caren Miosga" schon die Studios geschlossen haben, bleibt Lanz noch bis zum 25. Juli auf Sendung. Gleiches gilt für Maybrit Illner, die heute vor Markus Lanz mit einer neuen Ausgabe im ZDF zu sehen ist. Die Sendetermine von "Markus Lanz" in der kommenden Woche:

Dienstag, 2. Juli 2024: 23.45 Uhr bis 0.45 Uhr ( ZDF )

) Mittwoch, 3. Juli 2024: 23.15 Uhr bis 0.30 Uhr ( ZDF )

) Donnerstag, 4. Juli 2024: 23.15 Uhr bis 0.30 Uhr ( ZDF )

