„Markus Lanz“ gestern am 3.7.25: Thema und Gäste am Donnerstag

Am Mittwochabend standen bei „Markus Lanz“ die außen- und sicherheitspolitischen Herausforderungen Europas im Zentrum der Diskussion. In einer stellenweise hitzigen Debatte äußerten sich unter anderem Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP) und Dietmar Bartsch (Linke) zur Rolle Deutschlands in der NATO, zum Krieg in der Ukraine und zur Zukunft der europäischen Demokratie. Besonders deutlich wurde dabei Strack-Zimmermann, die sich mit Bartsch ein Wortgefecht über die Relevanz europäischer Institutionen und Auslandseinsätze der Bundeswehr lieferte. Mit Blick auf den russischen Angriffskrieg sagte sie: „Herr Bartsch! In der Ukraine ist die Kacke am Dampfen, und Sie erzählen was über Mali.“

Auch das Verhältnis zwischen der Europäischen Kommission und dem Parlament, mögliche Machtverschiebungen in Brüssel sowie die neue Rolle Deutschlands in der europäischen Sicherheitsarchitektur wurden intensiv diskutiert. Neben Strack-Zimmermann und Bartsch waren auch RND-Chefredakteurin Eva Quadbeck sowie der Analyst Benjamin Hilgenstock im Studio zu Gast.

Worum ging es gestern am 3. Juli 2025 bei „Markus Lanz“? Welche Gäste waren im Studio und wie lautete das Thema? Wir haben die Antworten auf diese Fragen und alle Infos zur gestrigen Ausgabe der Polit-Talkshow hier für Sie.

Bei „Markus Lanz“ stehen in jeder Sendung verschiedene politische Themen im Mittelpunkt. In der Regel spricht Lanz mit Experten und Politikern über aktuelle nationale und globale Entwicklungen wie den Nahost-Konflikt, den Ukraine-Krieg sowie über Bundes- oder Landtagswahlen. Gestern stand unter anderem erneut die Maskenaffäre um Jens Spahn im Mittelpunkt. Außerdem ging es um die Zukunftsfähigkeit der deutschen Sozialsysteme und die Rentenpläne der Regierung.

„Markus Lanz“ gestern: Gäste am 3. Juli 2025

In jeder Folge begrüßt Markus Lanz Politiker, Experten und Medienvertreter, die mit ihm ein aktuelles Thema aus Politik, Gesellschaft oder Wirtschaft besprechen. Gestern diskutierten diese Gäste in der Polit-Talkshow:

Karl Lauterbach, SPD-Politiker: Der Ex-Bundesgesundheitsminister nahm Stellung zu dem von ihm in Auftrag gegebenen Untersuchungsbericht zur Maskenaffäre von Jens Spahn. Zudem äußerte er sich zum Bundeshaushalt.

Christina Berndt, Journalistin: Die „ SZ “-Wissenschaftsredakteurin hat die Berichterstattung zu Corona entscheidend geprägt. Sie analysierte die politische Aufarbeitung der überteuerten Beschaffung von Schutzmasken.

Tanja Gulden, Unternehmerin: Sie hatte damals 600.000 FFP2-Masken in China organisiert und an den Bund ausgeliefert – und ist dafür bis heute nicht bezahlt worden. Sie erläuterte ihre Vorwürfe an die Bundesregierung.

Martin Werding, Wirtschaftsweiser: Er äußerte sich zur Zukunftsfähigkeit der Sozialsysteme und legte dar, warum er die Rentenpläne der Regierungskoalition ablehnt und für eine Anhebung der Regelaltersgrenze ab 2031 plädiert.

