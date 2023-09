"Markus Lanz" gestern am 26. September 2023: Das waren die Gäste

Moderator Markus Lanz hat wieder in seine gleichnamige Talksendung eingeladen. Wir haben alle Informationen rund um Gäste und Thema von gestern am 26. September.

Sie ist eine feste Größe in der deutschen TV-Landschaft: Die Talkshow " Markus Lanz" läuft bereits seit 2008 regelmäßig im Fernsehen. Immer dienstags, mittwochs und donnerstags lädt Moderator und Journalist Markus Lanz zum Gespräch. Mit dabei sind meistens Gäste aus den Bereichen Wissenschaft, Wirtschaft, Politik, Medien, Sport und Gesellschaft.

Ausgestrahlt wird die Sendung im ZDF. Der Sender zeigt die Talkrunde sowohl ganz klassisch im linearen TV als auch im ZDF-Live-Stream. Und wer die Gesprächssendung verpasst hat, dem bietet sich noch eine weitere Option: Kurz nach Ausstrahlung ist die aktuelle Ausgabe auch immer in der ZDF-Mediathek verfügbar. Die gestrige Ausgabe begann um 22.50 Uhr.

Sie wollen wissen, worüber gestern Abend bei "Markus Lanz" diskutiert wurde und wer eingeladen war? Wir haben alle Informationen rund um Thema und Gäste der gestrigen Sendung am 26. September 2023.

Thema bei "Markus Lanz" gestern am 26. September 2023

Normalerweise dreht sich eine Ausgabe von "Markus Lanz" um ein Schwerpunktthema oder um zusammenhängende Themenkomplexe. In der gestrigen Sendung widmeten sich Moderator und Gäste der aktuellen Situation in der Ukraine und sprachen in diesem Kontext auch über die Verschleppung ukrainischer Kinder durch Russland.

"Markus Lanz" gestern: Gäste am 26. September 2023

Talkmaster Markus Lanz lädt für seine Sendung verschiedene Gäste aus den Bereichen Wirtschaft, Wissenschaft, Gesellschaft, Sport, Politik und Medien ein. Folgende Personen waren zur gestrigen Sendung geladen: