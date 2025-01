„Markus Lanz“ gestern am 29.1.25: Thema und Gäste am Mittwoch

Bei „Markus Lanz“ wird dreimal pro Woche über aktuelle Themen aus Politik, Gesellschaft und Wirtschaft diskutiert. In der Regel werden die Episoden dienstags, mittwochs und donnerstags am späten Abend im ZDF ausgestrahlt. In dieser Woche läuft gestern am 29.1.25 streng genommen keine neue Folge im TV, da die Mittwochsausgabe erst um Mitternacht und damit am Donnerstag im TV läuft. Um keine Verwirrung zu stiften, nennen wir in unserem Text trotzdem den 29. Januar als Sendetermin.

Am Dienstag ging es bei „Markus Lanz“ um verschiedene Themen. Unter anderem äußerte sich CSU-Vize und EVP-Vorsitzender Manfred Weber über die Asyl- und Migrationspläne der Union, die in der Öffentlichkeit als umstritten gelten und mit dem „Fallen der Brandmauer“ gegenüber der AfD gleichgesetzt werden. Zu Gast war außerdem Polizeigewerkschafter Lars Wendland, der erklärte, warum er die Pläne von CDU-Kanzlerkandidat Friedrich Merz bezüglich der Grenzkontrollen für utopisch hält. Außerdem ging es um US-Präsident Trump und die geopolitischen Folgen seiner Präsidentschaft.

Worum ging es gestern am 29. Januar 2025 bei „Markus Lanz“? Welche Gäste waren im Studio und wie lautete das Thema? Neben Antworten auf diese Fragen haben wir alle Infos zur gestrigen Ausgabe der Polit-Talkshow für Sie.

Wo lief „Markus Lanz“ gestern am Mittwoch?

Wie immer lief die Talkrunde am späten Abend im ZDF - allerdings begann die Sendung wie bereits erwähnt erst um Mitternacht. Neben der Übertragung im TV konnten Sie die aktuelle Sendung auch zeitgleich online im Live-Stream des ZDF verfolgen. Alle Informationen zur gestrigen Übertragung von „Markus Lanz“ am 29.1.25 im Überblick:

Was? „Markus Lanz“ (Folge 2037)

Wann? Donnerstag, 30. Januar 2025, 0.00 Uhr

Wo? ZDF (TV), ZDF -Livestream (Online)

Thema bei „Markus Lanz“ gestern am 29.1.25

In der gestrigen Ausgabe von „Markus Lanz“ kamen wieder verschiedene politische und gesellschaftliche Themen zur Sprache. Ab Mitternacht ging es um die jüngste Bundestagssitzung – die Migrationspläne von CDU-Chef Merz, das Wahlprogramm der CDU, die Brandmauer-Debatte und die AfD-Kanzlerkandidatin Alice Weidel.

„Markus Lanz“ gestern: Gäste am 29. Januar 2025

In jeder Folge sind Politiker, Autoren, Experten und Journalisten zu Gast, die Themen wie die Bundestagswahl, den Krieg in der Ukraine, große Sportereignisse und andere aktuelle Geschehnisse diskutieren. Diese Gäste haben in der gestrigen Folge von „Markus Lanz“ im Studio Platz genommen:

Thorsten Frei, CDU-Politiker

Der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion kommentierte die gestrige Bundestagssitzung, in der die Migrationspläne von CDU-Chef Merz sowie die Wahlprogramm-Themen seiner Partei im Mittelpunkt standen.

Beatrix von Storch, AfD-Politikerin

Sie sprach zur Brandmauer-Debatte und zur AfD-Kanzlerkandidatin Alice Weidel, die in den jüngsten Umfragen einen „klaren Regierungsanspruch“ für ihre Partei erkennen will.

Folge verpasst? „Markus Lanz“ in der Wiederholung sehen

Sollten Sie die gestrige Sendung von „Markus Lanz“ verpasst haben, können Sie die Episode im Nachhinein über die Mediathek des ZDF abrufen. Alle Folgen der Show werden dort hochgeladen, sind jedoch nicht unbegrenzt abrufbar. In der Regel stehen die Talkrunden einige Monate auf Abruf zur Verfügung. Eine Wiederholung des Polit-Talks im TV bietet das ZDF jedoch nicht an.

Sendetermine: Wann läuft „Markus Lanz“ diese und nächste Woche?

An den Wochentagen ändert sich bei „Markus Lanz“ in der Regel nichts - jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag läuft eine neue Folge der Talkrunde. Die Mittwochsausgabe wird des Öfteren erst um Mitternacht ausgestrahlt, weshalb regelmäßig zwei Sendetermine auf den Donnerstag fallen. Die kommenden Termine im Überblick:

Donnerstag, 30. Januar 2025: 23.15 Uhr bis 0.30 Uhr ( ZDF )

Dienstag, 4. Februar 2025: 22.45 Uhr bis 0.00 Uhr ( ZDF )