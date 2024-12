"Markus Lanz" gestern am 5. Dezember 2024: Thema und Gäste am Donnerstag

Seit 2008 bringt Moderator Markus Lanz in seiner gleichnamigen Talkshow wöchentlich eine abwechslungsreiche Auswahl an Gästen zusammen. Mit Politikerinnen, Prominenten, Expertinnen und Menschen mit außergewöhnlichen Lebensgeschichten diskutiert er über aktuelle gesellschaftliche, politische und kulturelle Themen. Auch in der 12. Staffel wird dienstags, mittwochs und donnerstags im ZDF debattiert – so in der gestrigen Ausgabe am 5. Dezember 2024.

Was wurde besprochen? Wer war zu Gast? Hier finden Sie eine Zusammenfassung der Themen und Teilnehmer der gestrigen Talkrunde sowie weitere interessante Details.

Thema bei „Markus Lanz“ gestern am 5.12.24

Vorgestern drehte es sich vor allem um die FDP und deren Beharren auf der Schuldenbremse, ihr „D-Day-Gate“ und den Wahlkampf. Gestern am Donnerstag ging es vornehmlich um Olaf Scholz als Kanzlerkandidat und das voraussichtliche Vorgehen der SPD beim Ringen um die Wählerstimmen. Außerdem kam das Dauerthema Ukraine-Krieg zur Sprache.

„Markus Lanz“ gestern: Gäste am 5.12.24

In jeder Ausgabe diskutiert Moderator Markus Lanz mit einer Auswahl an Gästen aus den Bereichen Politik, Gesellschaft und Kultur. Diese Gesprächspartner bildeten in der gestrigen Show die Talkrunde:

Lars Klingbeil, SPD-Vorsitzender

Der SPD-Chef kommentierte Olaf Scholz’ Position als Kanzlerkandidat, das Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj und die derzeitige wirtschaftliche Situation in Deutschland.



Kerstin Münstermann, Journalistin

Die Leiterin des Parlamentsbüros der Rheinischen Post beleuchtete den Start der SPD in den Bundestagswahlkampf und analysierte die deutsche Sicherheits- sowie Wirtschaftspolitik.



Christian Mölling, Militärexperte

Er gab Einblicke in die aktuelle Lage des Ukraine-Krieges und mögliche Ansätze für Friedenslösungen. Dabei betonte er, dass Russland konstant kriegsbereit bleibe und seine Fähigkeiten noch ausbaue.

Wo lief „Markus Lanz“ gestern am Donnerstag?

Die Polit-Talkshow mit Markus Lanz läuft dreimal die Woche - normalerweise immer dienstags, mittwochs und donnerstags am späten Abend im ZDF. So ging auch gestern um 23.30 Uhr eine neue Episode über den Sender. Neben der Übertragung im linearen TV-Programm steht auch immer der Live-Stream des Senders zur Verfügung.

Was? „Markus Lanz“, Episode 2020

Wann? 5. Dezember 2024, 23.30 Uhr - 0.45 Uhr

Wo? ZDF (TV), Live-Stream (Online)

Folge verpasst? „Markus Lanz“ in der Wiederholung sehen

Sollten Sie die aktuelle Ausgabe von „Markus Lanz“ verpasst haben, müssen Sie sich keine allzu großen Gedanken machen. Nach der Erstausstrahlung ist jede Folge noch für mehrere Monate in der ZDF-Mediathek abrufbar. Eine Wiederholung im linearen Fernsehprogramm allerdings gibt es nicht.

Sendetermine: Wann läuft „Markus Lanz“ nächste Woche

In der aktuellen Woche gab es nur noch diese eine Folge von „Markus Lanz“. Danach geht es nächste Woche weiter. Das sind die kommenden Sendertermine:

Dienstag, 10.12.2024, 23.30, ZDF – Folge 2021

Mittwoch, 11.12.2024, 0 Uhr, ZDF – Folge 2022 (also eigentlich schon am Donnerstag, um Mitternacht)

Donerstag, 12.12.2024, 23.15 Uhr, ZDF , Folge 2023